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La cote de popularité de Trump est à son plus bas aux Etats-Unis

Les Américains sanctionnent Donald Trump

Six mois avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, un nouveau sondage met en évidence une insatisfaction croissante à l’égard de Donald Trump. Deux thèmes en particulier pèsent politiquement sur le président.
04.05.2026, 14:4604.05.2026, 14:46
Bojan Stula

A six mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, la situation politique se dégrade nettement pour les républicains. Selon une nouvelle enquête du Washington Post, d’ABC News et d’Ipsos, le mécontentement envers le président Donald Trump progresse, en particulier en raison du conflit avec l’Iran et de la situation économique aux Etats-Unis.

La cote de popularité de Trump est à son plus bas aux Etats-Unis
Donald Trump est de plus en plus impopulaire aux Etats-Unis.Image: montage watson

Le taux global d’approbation de Donald Trump s’établit à 37%, soit un léger recul par rapport à février (39%). En revanche, le taux de désapprobation atteint 62%, un niveau inédit depuis le début de son mandat. Les Etasuniens se montrent particulièrement critiques à l’égard de sa politique vis-à-vis de l’Iran: deux tiers désapprouvent son action. Le président perd également du soutien sur les questions économiques clés. Sa cote de popularité sur l’économie tombe à 34%, à 27% sur l’inflation et à seulement 23% concernant le coût de la vie.

Cette défiance croissante se reflète aussi sur le plan politique. Interrogés sur leur préférence partisane pour les élections à la Chambre des représentants, les électeurs inscrits placent les démocrates cinq points devant les républicains, une nette progression depuis février. Parmi les électeurs les plus déterminés, cet avantage atteint même neuf points. Par ailleurs, les sympathisants démocrates se montrent nettement plus motivés à participer au scrutin que leurs homologues républicains.

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Une base républicaine divisée

Un autre facteur tient à la fracture au sein de la base républicaine: alors que 77% des partisans du mouvement Maga se disent certains d’aller voter, ils ne sont que 59% parmi les républicains plus modérés. Les démocrates affichent le niveau de mobilisation le plus élevé, avec 79%.

Sur plusieurs enjeux politiques majeurs, les démocrates comblent également leur retard. En matière économique – traditionnellement un point fort des républicains – la confiance de la population est désormais quasiment à égalité. Des évolutions similaires apparaissent concernant l’inflation. Les républicains conservent certes un avantage sur les questions de criminalité et de migration, mais celui-ci s’amenuise.

Dans le même temps, plusieurs projets de l’administration Trump se heurtent à une large opposition. La suppression du droit du sol est rejetée par 65% des personnes interrogées, tandis que des coupes dans la recherche médicale sont refusées par 78%. Ni l’augmentation des dépenses militaires ni les restrictions à l’égard des migrants ne recueillent de majorité.

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S’y ajoutent des doutes sur l’aptitude personnelle de Donald Trump: 59% des sondés remettent en cause ses capacités mentales, et 55% son état physique. Une nette majorité questionne également sa fiabilité et ses qualités de leadership.

Le sondage dessine ainsi un environnement de plus en plus difficile pour les républicains, avec des conséquences possibles sur leurs faibles majorités au Congrès. (trad. hun)

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