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Un avion United Airlines percute un camion sur l'autoroute

Ce chauffeur s'est pris un avion sur l'autoroute

Un avion de la compagnie United Airlines a heurté un camion et un lampadaire lors de son atterrissage dimanche à Newark, près de New York.
04.05.2026, 08:4704.05.2026, 08:47

Un Boeing 767-400 de la compagnie aérienne américaine United Airlines, en phase d'atterrissage, a heurté un camion de livraison circulant sur une autoroute longeant l'aéroport de Newark, près de New York. Il a également accroché un lampadaire de cet axe routier.

«Alors qu'il était en approche pour atterrir à l'aéroport international Newark Liberty, le vol 169 d'United Airlines a heurté un lampadaire du New Jersey Turnpike vers 14h00 dimanche 3 mai», a indiqué le régulateur américain de l'aviation (FAA), précisant qu'une enquête avait été ouverte. Selon l'autorité portuaire de New York-New Jersey (PANYNJ), l'avion a également heurté un camion qui circulait sur l'autoroute.

Les images 👇

Vidéo: watson

L'appareil, qui effectuait la liaison Venise-Newark, transportait 221 passagers et dix membres d'équipage. Il s'est posé sans encombre et personne n'a été blessé à bord.

Des blessures légères

Des dégâts «mineurs» ont été observés sur l'appareil, a précisé l'autorité portuaire, indiquant que le service avait pu rapidement reprendre normalement après que des employés ont passé la piste au peigne fin à la recherche d'éventuels débris. Le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour cause de blessures légères, mais a pu rapidement en sortir, a-t-elle ajouté.

De son côté, la compagnie aérienne a indiqué que les passagers avaient débarqué normalement au terminal. «Notre équipe de maintenance examine les dégâts sur l'appareil», a-t-elle poursuivi, assurant qu'une «enquête rigoureuse» serait menée en interne.

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«L'équipage a été retiré du planning de vol dans le cadre de cette procédure», a-t-elle indiqué. (jzs/ats)

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