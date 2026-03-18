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Le policier américain Greg Bovino part à la retraite

Senior U.S. Border Patrol official Greg Bovino speaks to Associated Press reporters during an interview Monday, Nov. 3, 2025, in Rosemont, Ill. (AP Photo/Erin Hooley) Bovino Chicago
Greg Bovino, haut responsable de la police aux frontières, va prendre sa retraite.Keystone

«Gestapo Greg» rend son badge

Le policier américain Greg Bovino part à la retraite. Amateur de controverse, il a occupé un rôle-clé dans les opérations anti-immigration aux Etats-Unis.
18.03.2026, 07:3118.03.2026, 07:35

Il était le symbole des opérations anti-immigration très agressives ordonnées par le président américain Donald Trump: Greg Bovino, haut responsable de la police aux frontières, va prendre sa retraite dans les prochaines semaines, a-t-il dit lundi au New York Times.

Si la grande majorité des agents fédéraux de l'immigration ont mené ces derniers mois leur traque aux sans-papiers le visage caché, ce commandant affichait lui fièrement son visage émacié, cheveux rasés sur le côté, devant les médias et les manifestants, qui dénonçaient la brutalité de ses méthodes.

Qui est «Gestapo Greg», le cauchemar des sans-papiers américains?

N'hésitant pas à aller sur le terrain pour lancer lui-même une grenade lacrymogène sur des protestataires, Greg Bovino défendait les pratiques de ses agents, y compris après la mort de deux citoyens américains tués par balles dans la ville démocrate de Minneapolis.

Il a dirigé plusieurs opérations très médiatisées

Greg Bovino dirigeait une opération sur place le 7 janvier lorsqu'un agent a abattu mortellement Renee Good, une mère de famille âgée de 37 ans, dans sa voiture. Il a aussi soutenu mordicus les agents fédéraux qui ont tué Alex Pretti, un infirmier, alors qu'il était à terre.

C'est encore lui qui avait défendu le fait que des agents de la police de l'immigration aient arrêté un garçon de cinq ans alors qu'ils cherchaient à interpeller son père. «Nous sommes des experts dans la gestion des enfants», n'avait-il pas hésité à clamer.

L'arrestation d'un garçon de 5 ans crée la polémique aux Etats-Unis

L'an passé, Greg Bovino avait déjà dirigé plusieurs opérations très médiatisées, notamment à Los Angeles et Chicago, en recourant à ce qu'il appelle la tactique «agir et dégager»: procéder à des arrestations rapides puis se retirer promptement avant l'arrivée de manifestants.

Mais ce descendant d'immigrés italiens qui a grandi dans l'Etat rural de Caroline du Nord, amateur de controverse, avait perdu à la fin janvier son rôle-clé dans le dispositif fédéral à Minneapolis après que la mort de Renee Good et Alex Pretti avait provoqué d'importantes manifestations dans la ville du Minnesota et une vive émotion à travers le pays. (jzs/ats)

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