Alex Zanardi à une course de Cart en 2002. Keystone

Cette légende du sport automobile et du handbike est morte

L'ancien pilote de Formule 1 Alessandro Zanardi, qui avait perdu ses deux jambes dans un accident, est décédé vendredi.

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Alessandro Zanardi, décédé vendredi à l'âge de 59 ans, a vécu plusieurs vies de sportif à très haute vitesse. D'abord comme pilote automobile puis, après un très grave accident en course, comme champion paralympique, qui lui ont valu l'adulation en Italie.

Les causes de son brusque décès n'ont pas été précisées immédiatement. Mais la mort, cet ancien pilote de Formule 1 l'avait frôlée une première fois en 2001 à l'occasion d'un terrible accident lors d'une course automobile du championnat IndyCar sur le circuit allemand du Lausitzring, où il perdit les deux jambes.

Ce jour-là, sa monoplace en tête-à-queue en plein milieu de la piste est percutée par un autre bolide lancé à plus de 300 km/h. Le choc est terrifiant et Zanardi perd beaucoup de sang. Un aumônier vient lui donner l'extrême-onction. Son coeur s'arrête de battre, plusieurs fois, et repart. À l'hôpital de Berlin, l'Italien est opéré quinze fois.

Estimant que ses victoires aux Jeux paralympiques «ont commencé là, sur le lit d'hôpital», il a confié:

«Quand je me suis réveillé, je n'ai pas pensé à mes jambes. J'ai pensé à la moitié de moi qui restait»

Après deux expériences mitigées en Formule 1 (de 1991 à 1994, puis un retour en 1999 chez Williams), l'Italien était revenu en CART, le championnat nord-américain de monoplaces où il avait été deux fois sacré (1997 et 1998).

Trois mois après l'accident, il fait sa première apparition en public à Bologne, la ville où il est né le 23 octobre 1966. «Quelle émotion, j'en ai les jambes qui tremblent», dit-il alors. Cette façon de regarder le passé avec légèreté pour se concentrer sur l'avenir sera désormais son leitmotiv, d'abord au volant de voitures adaptées mais bientôt sur son vélo à mains.

En 2007, pour sa première participation, il termine 4e du marathon de New York et pense déjà aux Paralympiques de Londres de 2012. Il en rapportera deux médailles d'or (contre-la-montre individuel et course en ligne) avant deux autres titres en 2016 à Rio (course en ligne et relais par équipes). Il a aussi décroché deux fois l'argent et remporté plusieurs marathons dont celui de New York en 2011.

Mais en juin 2020, il est de nouveau victime d'un accident qui aurait pu lui coûter la vie, cette fois aux commandes de son vélo à mains (handbike) lors d'une course en Toscane. Après une collision avec un camion dont il sort touché à la tête, il est de nouveau opéré à plusieurs reprises. Il a toujours continué de se battre, ont témoigné les médecins amenés à le prendre en charge.

D'Alex Zanardi, on retenait d'abord le sourire, lumineux. Un sourire qui s'était affiché en pleine page à la Une des quotidiens sportifs italiens le lendemain de cet accident, plutôt que le football qui reprenait pourtant ses droits après plus de trois mois d'interruption pour cause de pandémie de coronavirus.

Car l'Italie vouait un respect immense à cette figure du handisport aux dix titres mondiaux, régulièrement invité sur les plateaux de télévision pour partager sa force et son enthousiasme. «Par ses résultats et son charisme, il a changé notre perception du handicap», écrivait en 2020 la Gazzetta dello Sport.

A l'annonce de son décès, la Première ministre Giorgia Meloni a salué «un grand champion, un homme extraordinaire, capable de transformer chaque défi de la vie en leçon de courage, de force et de dignité».

Ce charisme et cette inépuisable énergie, Zanardi les a mis au service du sport et des personnes en situation de handicap. Outre ses émissions de TV et sa participation au doublage du dessin animé «Cars», il a écrit plusieurs livres. Et il a continué, toujours, à promouvoir sa «règle des cinq secondes»: «quand tu as absolument tout donné, continue cinq secondes. C'est là que les autres n'y arrivent plus».

«À travers le sport, vous nous avez appris à vivre une vie de premier plan, en faisant du handicap une leçon d'humanité», lui avait écrit le pape François en juin 2020 après son accident de vélo à mains. Avec ce remerciement partagé par toute l'Italie et sans doute au-delà: «Merci d'avoir donné de la force à ceux qui l'avaient perdue». (ats/afp)