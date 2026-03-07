Pour beaucoup, c'est l'application la plus importante. Combien de temps restera-t-elle encore gratuite? Image: Shutterstock/ Montage watson

Comment Meta prévoit de rendre WhatsApp payant

Meta veut enfin réellement gagner de l'argent avec Whatsapp. Mais comment? Des informations commencent à filtrer.

Raffael Schuppisser / ch media

Plus de deux milliards de personnes utilisent Whatsapp chaque jour, jusqu'à présent gratuitement et largement sans publicité. Mais cela pourrait changer. Meta prévoit de nouveaux modèles payants et publicitaires pour le Messenger. Que prévoit-on exactement et cela marque-t-il le début de la fin de la culture numérique gratuite?

Ce que l'on sait

Depuis le début de l'année, des rumeurs circulent de plus en plus persistantes affirmant que Whatsapp va bientôt introduire une version payante et autoriser la publicité afin de gagner de l'argent.

Des informations provenant de soi-disant testeurs bêta, qui ont pu installer la nouvelle version, commencent désormais à filtrer. Le site Tech WABeta a diffusé cette information sur X.

Selon ces informations, Meta prévoit de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles uniquement contre paiement.

Des pptions de personnalisation étendues

Les utilisateurs devraient pouvoir personnaliser l'apparence de l'application de manière plus approfondie – de l'icône de l'application au design, en passant par les couleurs d'accent sur l'interface. Il est prévu de proposer des symboles supplémentaires ainsi que de nouvelles variantes de couleurs pour personnaliser davantage Whatsapp.

Plus de discussions épinglées

Au lieu de trois comme c'est le cas actuellement, il sera possible d'épingler jusqu'à 20 conversations. Cela pourrait faciliter le suivi des discussions importantes.

Des sonneries premium personnalisées

Des sons de notification exclusifs seront proposés pour mieux différencier les appels dans Whatsapp et offrir plus d'options pour une personnalisation personnelle.

Ces fonctionnalités seront exclusivement disponibles dans la nouvelle version payante de Whatsapp-Plus. Aucun prix n'a été communiqué. Whatsapp classique restera gratuit, mais il se murmure qu'il pourrait être de plus en plus financé par la publicité.

À l'heure actuelle, on suppose que Whatsapp ne prendra pas le risque de diffuser des publicités dans les conversations privées. Les publicités devraient d'abord apparaître uniquement dans la section des statuts et des canaux.

Pourquoi Whatsapp fait ça?

Il est logique économiquement que Meta cherche de nouvelles sources de revenus avec Whatsapp. Le Messenger atteint des milliards de personnes, mais contribue relativement peu aux revenus de l'entreprise.

Tandis que Facebook et Instagram génèrent des revenus publicitaires depuis des années, Whatsapp est resté longtemps sans être rentable, malgré un potentiel énorme. Pour une entreprise cotée en bourse, cela est difficilement justifiable à long terme.

Meta investit aussi massivement dans l'intelligence artificielle (IA), et des revenus supplémentaires sont donc les bienvenus.

Les étapes prévues semblent donc être une entrée prudente, des fonctionnalités payantes, pas de publicité dans les discussions privées. Il s'agit d'un essai pour augmenter les revenus sans nuire directement à l'aspect le plus sensible la communication personnelle. Mais culturellement, ce pas marque davantage: même l'espace numérique le plus intime reste finalement soumis à une logique économique.

Est-ce la fin de la culture numérique gratuite?

Peut-être pas la fin, mais un changement. De nouveaux services comme les chatbots IA privilégient dès le départ les modèles payants plutôt que la publicité.

C’est un changement de mentalité sur Internet, auquel Google a largement contribué. Le géant technologique lutte depuis des années pour trouver d'autres sources de revenus stables, en plus des annonces. Et des plateformes de streaming comme Netflix ont montré que de nombreux utilisateurs sont prêts à payer lorsque l'offre et le service sont bons.

Bien avant cela, les éditeurs de journaux ont compris qu'ils ne pouvaient pas se financer uniquement par la publicité en ligne. La plupart des médias optent désormais pour une combinaison d'abonnements et de publicités. Le Web s'éloigne ainsi de l'illusion selon laquelle tout doit être gratuit.

Traduit de l'allemand par Daphnée Lovas