Fabrice Krebs (en médaillon) a développé un site et une application très utiles pour les randonneurs à ski. image: watson

Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski

Le Valaisan Fabrice Krebs (39 ans) a développé et mis en service, cet hiver, une plateforme très utile pour tous ceux, en Suisse, qui pratiquent ce sport en plein essor.

Plus de «Sport»

La liberté, le contact avec la nature, la vue des sommets enneigés: voilà autant de raisons, parmi d'autres, qui expliquent l'essor du ski de randonnée (la peau de phoque, si vous préférez) en Suisse romande. Mais lors de cette activité sauvage, loin des pistes, encore faut-il savoir où aller...

Fabrice Krebs répond. Et même de manière très exhaustive. Ce Valaisan de 39 ans vient de créer un site web et une application – entièrement gratuits – qui recensent de nombreux parcours balisés officiels (les rando parcs) du pays, et même au-delà. Le nom du site et de l'app? SkiTouringParks.com (cliquez ici pour le lien).

Pour chacun des parcours, il y a les informations essentielles: le tracé sur la carte, la difficulté, l'état (ouvert ou fermé), les conditions météo et d'enneigement, des photos et des commentaires.

Un exemple de liste de parcours Les informations essentielles pour chaque parcours recensé figurent sur la plateforme. image: dr

Sécurité et frustration évitée avec SkiTouringParks.com

Cette création, c'est celle d'un passionné de ski de randonnée, qui veut «rendre service» à tous les autres pratiquants, peu importe leur niveau. Grâce aux informations en temps réel, ceux-ci peuvent préparer au mieux leurs sorties, notamment au niveau de la sécurité. «Dans le cas où le parcours est fermé, connaître cette info avant de partir permet aussi d'éviter de faire un long trajet pour rien», complète Fabrice Krebs.

Son idée découle d'un constat personnel:

«Je me suis rendu compte que trouver des tracés et des infos, c'était un peu la jungle. Chaque office du tourisme a son propre site et, parfois, les infos ne sont même pas bien référencées. C'est là où je me suis dit: "Il doit bien exister un portail qui recense toutes ces informations?!". Et non, je n'ai rien trouvé.» Fabrice Krebs, créateur de SkiTouringParks.com

Alors, pour combler cette lacune, cet informaticien de métier décide de créer sa propre plateforme. «Ça ne m'a pas coûté cher, quelques centaines de francs, seulement, car elle est hébergée sur des serveurs que j'utilisais déjà».

Fabrice Krebs est lui-même un féru de sports de montagne. image: dr

Et de toute manière, il ne fait pas ça pour l'argent. Il n'en reçoit d'ailleurs pas.

«Au mieux, je serais content de trouver un partenariat avec un hébergeur web, juste pour couvrir les frais»

Du temps, par contre, Fabrice Krebs en a investi beaucoup depuis le début de cet hiver pour développer son site et son app, mis en service il y a un peu moins de deux mois. «J'y ai passé des soirs et des week-ends entiers, même parfois une partie de la nuit», précise-t-il au bout du fil (mais pas du rouleau).

Interactivité , mais selfies bannis

Mais l'habitant de Troistorrents peut désormais se permettre de dormir un peu plus longtemps chaque matin: il n'a pas besoin d'aller mettre à jour manuellement, sur sa plateforme, l'état des tracés. «Tout est automatisé», résume le fondateur de SkiTouringParks.com.

Un exemple de parcours Les informations sur l'état des tracés sont mises à jour plusieurs fois quotidiennement. image: dr

Pour ce faire, il a contacté le maximum possible d'offices du tourisme, dans les communes où se trouvent les parcours référencés sur son site. «Ils voient mon travail d'un bon œil», se réjouit Fabrice Krebs. Pour ces communes, le portail est une jolie vitrine touristique gratuite et il amène aussi du trafic sur leur site web, via les liens.

La collaboration entre SkiTouringParks.com et ces offices communaux se fait à travers deux manières. La première:

«Pour les offices du tourisme qui actualisent l'état des parcours sur leur site personnel, j'ai développé un système qui met à jour cet état automatiquement sur ma plateforme. Quatre fois par jour. Par exemple, s'il y a un risque d'avalanche pendant l'après-midi et que l'office du tourisme en question l'indique sur son site, ça se met à jour automatiquement sur mon portail.»

La seconde concerne les offices du tourisme qui n'actualisent pas leur site en fonction des conditions:

«Je leur ai fourni les accès à ma plateforme, où ils peuvent directement administrer leur parcours, en insérant manuellement les informations. Tous les offices, d'ailleurs, ont l'opportunité de compléter la page en ajoutant leur logo, des photos du parcours ou toute info utile.»

L'interactivité est au cœur du projet de Fabrice Krebs. Les randonneurs à ski qui se connectent au site ou à l'app peuvent, eux aussi, apporter leur pierre à l'édifice. «Il y a la possibilité de donner une évaluation au tracé, d'informer sur les conditions du jour et d'ajouter des photos. Mais pas des selfies! Il y a déjà bien assez d'autres réseaux sociaux pour ça», rigole le Valaisan.

Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et une évaluation quant aux parcours. image: dr

Couverture mondiale et concours ludique

Il voit davantage sa plateforme – disponible en français, allemand, italien et anglais – comme un forum de passionnés:

«Dans la région, on échange souvent par WhatsApp en se demandant: "Cette piste, il y a encore assez de neige?" Alors autant le faire directement sur mon portail»

Petit à petit, la communauté de SkiTouringParks.com grandit. «Une centaine de personnes a déjà téléchargé l'application», précise Fabrice Krebs. Et il ne manque pas d'idées pour augmenter ce nombre. A commencer par la création, prochainement, d'une application pour IPhone (elle n'est pour l'instant disponible que sur Android).

Toujours à propos du ski de randonnée👇 «Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse

Le Romand – qui a testé lui-même une bonne partie des parcours référencés – espère que sa plateforme deviendra la plus exhaustive possible. En termes d'infos, mais aussi de tracés présentés. «La Suisse et la France sont déjà bien couvertes. Je vais m'attaquer maintenant à l'Autriche, à l'Italie et aux Etats-Unis», prévoit-il. Ce n'est pas tout:

«Je sais qu'il y a, par exemple, beaucoup de montagnes en Turquie aussi. Alors si je repère des rando parcs pour le ski là-bas, pourquoi pas les référencer et traduire mon application en turc!»

La carte de SkiTouringParks.com est mondiale. image: dr

Mais avant d'aller tâter la neige des Monts Taurus ou Ararat, Fabrice Krebs a une idée plus locale pour développer sa plateforme. «J'aimerais contacter des marques et des magasins de sport pour organiser un concours». Le but du jeu?

«Les utilisateurs ayant effectué le plus de parcours répertoriés gagneraient des bons»

L'informaticien réfléchit encore à un moyen technique permettant aux randonneurs à ski de prouver, sur la plateforme, leurs prouesses. Une chose est sûre: ce ne sera pas un selfie devant chaque tracé.