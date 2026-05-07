Donald Trump en mai 2026 à Washington. Keystone

Trump fixe un délai à l'UE avant de faire «bondir» les droits de douane

L'Union européenne a jusqu'au 4 juillet pour supprimer les droits de douane sur la plupart des importations américaines. Passé cette date, ils «bondiront à des niveaux beaucoup plus élevés», menace le président américain.

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Donald Trump a annoncé jeudi donner jusqu'au 4 juillet à l'Union européenne pour appliquer l'accord commercial passé avec les Etats-Unis. Il a auparavant eu un échange téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Passé ce délai, les droits de douane imposés par Washington à l'UE «bondiraient immédiatement à des niveaux beaucoup plus élevés», a averti le président américain sur son réseau Truth Social.

Le Parlement européen a approuvé fin mars, sous conditions, l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'UE conclu l'été dernier à Turnberry, en Ecosse. Mais les procédures internes du bloc prévoient des négociations avec les Etats membres avant qu'il soit formellement appliqué.

Dans l'accord de Turnberry, l'UE s'est engagée à supprimer les droits de douane appliqués sur la plupart des importations américaines, en échange d'un plafonnement à 15% des droits de douanes imposés par Trump sur les produits européens.

Les Etats-Unis célébreront le 4 juillet le 250e anniversaire de leur Déclaration d'indépendance de la Grande-Bretagne, considérée comme la date de naissance du pays.

Automobiles et camions taxés

Vendredi, Donald Trump avait menacé l'UE d'imposer de nouvelles surtaxes douanières sur les automobiles et les camions exportés vers les Etats-Unis.

En réponse, Bruxelles avait assuré que l'UE respectait sa part de l'accord, et que Washington avait été tenu informé «tout au long des procédures» visant à l'entériner sur le plan législatif.

Les discussions entre les Vingt-Sept et le Parlement européen en vue d'entériner l'accord commercial avec les Etats-Unis ont progressé, mais sans aboutir à ce stade, a-t-on appris à Bruxelles dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le gouvernement chypriote, qui exerce la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, a fait état de «progrès sur un certain nombre d'éléments», et a indiqué vouloir poursuivre cette «dynamique positive» lors d'une nouvelle séance de négociations avec les eurodéputés prévue le 19 mai. (ag/ats)