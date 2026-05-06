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Cet entraîneur de MMA violent avec des enfants choque

Cet entraîneur de MMA violent avec des enfants choque

Les vidéos des entraînements lors desquels le Lyonnais Yom Keita Yidikes frappe de jeunes élèves ont suscité un vent d'indignation sur les réseaux sociaux. Il a depuis été suspendu.
06.05.2026, 14:0206.05.2026, 14:02

Un coach de MMA a reçu une interdiction d'entraîner des mineurs pendant six mois après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux le montrant en train de frapper des jeunes élèves, selon un arrêté de la préfecture du Rhône transmis mercredi à l'AFP.

Il apparaît sur ces vidéos que «Yom Keita Yidikes peut faire preuve de violence physique et verbale envers des enfants», notamment avec des objets «pneus, bâtons en bois...», justifie la préfecture dans cet arrêté daté du 29 avril, révélé par BFM Lyon et RMC. Elle pointe «la force des coups de pieds et de poings portés» aux enfants, jugeant que ces agissements «ne sont pas conformes à ce qui est attendu d'un éducateur sportif» et présentent des «risques pour la santé et la sécurité» des élèves.

Basé à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, l'entraîneur a été filmé assénant des coups de pieds dans le torse d'une dizaine de jeunes enfants, certains chutant violemment. Ces derniers ont pour ordre de se relever, sans réagir.

Coutumier de ce type de méthodes clivantes, il n'est pas affilié à la Fédération française de MMA. Outre cet arrêté, la préfecture indique avoir signalé les faits au parquet de Lyon.

Une activité «adaptée à tous les publics»

Interrogé par BFM Lyon, le coach de 33 ans assure que la vidéo virale est une «mise en scène», réalisée devant des parents consentants. Sur son compte Instagram, l'entraîneur, qui prône des «entraînements à la dure», assure que ses élèves sont «heureux» et «épanouis».

Mais Lionel Brezephin, directeur technique national adjoint en charge du MMA à la Fédération française de boxe, déplore auprès de l'AFP des méthodes qui «ne correspondent pas aux standards de la fédération pour l’apprentissage du MMA à des enfants», défendant une activité «adaptée à tous les publics».

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La séquence virale a alerté l'association de lutte contre les violences faites aux mineurs Mouv'Enfants, qui s'indigne de pratiques «humiliantes». L'organisation a lancé une pétition citoyenne en ligne afin d'«exiger l'ouverture d'une enquête» et la suspension de l'entraîneur, qui a recueilli près de 9000 signatures.

La Haute-Commissaire à l'enfance Sarah El Haïry a dénoncé sur X une vidéo qui «ne semble rien avoir en commun avec les valeurs du sport, ni avec l'apprentissage de la résilience ou du dépassement de soi»", insistant sur le fait qu'«aucune pédagogie ne peut jamais reposer sur la violence». (jzs/afp)

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