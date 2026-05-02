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Trump menace de relever à 25% les droits de douane

Trump menace de relever à 25% les droits de douane sur les voitures européennes

Accusant l’Union européenne de ne pas respecter l’accord commercial conclu l’été dernier, le président américain annonce une hausse imminente des taxes sur les véhicules importés.
02.05.2026, 08:1102.05.2026, 08:11
President Donald Trump speaks at the Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts in West Palm Beach Fla., Friday, May 1, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) Donald Trump
Cette décision, visant notamment les constructeurs allemands, ravive les tensions commerciales transatlantiques.Keystone

Le président américain Donald Trump a ressorti vendredi les droits de douane, disant vouloir les relever à 25% «la semaine prochaine» pour les véhicules importés de l'Union européenne. Il reproche à l'UE de ne pas respecter l'accord commercial conclu l'été dernier.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, il se dit «ravi» de prendre cette nouvelle mesure de défiance à l'égard d'un de ses principaux partenaires commerciaux. Donald Trump vise à la fois les voitures et véhicules plus lourds, sans préciser quelles catégories sont exactement concernées.

«Il est clairement entendu et convenu que, s'ils produisent des voitures et des camions dans des usines situées aux Etats-Unis, aucun droit de douane ne sera appliqué.»
Donald Trump

L'annonce intervient quelques jours après une dispute avec le chancelier allemand Friedrich Merz au sujet de la guerre avec l'Iran. Quelques heures après son message sur Truth Social, lors d'un événement en Floride, il a déclaré avoir «informé le très beau pays qu'est l'Allemagne» de sa décision, en accusant les constructeurs Mercedes et BMW d'avoir «dépouillé» les Américains «pendant des années».

L'Allemagne, un producteur automobile majeur, exportait environ 450'000 véhicules vers les Etats-Unis avant le retour au pouvoir de Donald Trump, selon la principale fédération de l'industrie automobile allemande (VDA).

«Perdu patience»

Le chef de l'Etat américain a fait des droits de douane un levier majeur de sa politique économique et diplomatique. Il a mis en place des surtaxes sectorielles (automobile et acier notamment) et tente de maintenir celles frappant quasiment tous les autres produits importés, récemment invalidées par la cour suprême.

Un Boeing 747 offert par le Qatar à Donald Trump prêt à entrer en service

Après des mois de bras de fer, l'Union européenne et les Etats-Unis avaient conclu en juillet un accord limitant les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées européennes à 15% (plutôt que 25%). Le Japon et la Corée du Sud ont obtenu la même chose.

En échange, l'UE doit supprimer la plupart de ses propres droits de douane sur les produits américains entrant sur son sol. Le processus de validation de cet accord n'est pas encore arrivé à son terme au sein du bloc des 27.

Selon Wendy Cutler, ancienne haute fonctionnaire américaine ayant travaillé sur les négociations commerciales, Donald Trump a «clairement perdu patience». «Il espère mettre la pression sur Bruxelles pour accélérer ses procédures internes», a-t-elle estimé auprès de l'AFP. (dal/ats/afp)

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