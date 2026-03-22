Le président américain a laissé 48 heures à l'Iran pour rouvrir le dértoit d'Ormuz.

Pourquoi Trump en a marre que le détroit d'Ormuz soit fermé



Donald Trump veut contraindre l’Iran à rouvrir le détroit d’Ormuz, crucial pour le marché pétrolier mondial. Il menace, l'Iran répond... Et le conflit pourrait encore s'intensifier.

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Donald Trump menace de détruire les installations énergétiques de l'Iran si le pays n’ouvre pas complètement et «sans menaces» le détroit d’Ormuz dans un délai de 48 heures. Sur son réseau Truth Social, le président américain a écrit:

«Si l'Iran ne rouvre pas TOTALEMENT, SANS AUCUNE MENACE, le détroit d'Ormuz dans les 48 HEURES à compter de cet instant précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ses différentes CENTRALES ÉLECTRIQUES, EN COMMENÇANT PAR LA PLUS GRANDE»

Une contre-mise en garde a immédiatement suivi de la part de Téhéran.

Si l’infrastructure énergétique et de carburant de l’Iran est attaquée, l’armée iranienne prendrait pour cible toutes les infrastructures énergétiques et installations de dessalement liées aux États-Unis dans l’ensemble de la région du Golfe, a rapporté, en citant un porte-parole, l’agence de presse Fars, proche des Gardiens de la révolution.

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Le conflit déclenché il y a trois semaines par les États-Unis et Israël menace ainsi de s’intensifier, avec des conséquences imprévisibles pour la région et pour l’ensemble de l’économie mondiale. Le conflit autour du détroit d’Ormuz a déjà des répercussions considérables sur les marchés mondiaux, et les prix du pétrole ont fortement augmenté.

Selon l’agence de presse semi-officielle Mehr, l’Iran serait prêt à coopérer avec l’Organisation maritime internationale (OMI) afin d’améliorer la sécurité dans le Golfe.

Le détroit d’Ormuz resterait ouvert à tous les navires, à l’exception de ceux liés à des «ennemis de l’Iran», a déclaré, selon l’agence, le représentant iranien auprès de l’OMI Ali Mussawi. Le passage serait possible après une coordination avec le gouvernement de Téhéran.

Trump ne veut pas de cessez-le-feu

Le détroit entre le golfe Persique et le golfe d’Oman constitue une artère essentielle pour le commerce international du pétrole et du gaz naturel liquéfié. À la suite des attaques américano-israéliennes contre l’Iran, Téhéran a menacé à plusieurs reprises d’y attaquer des navires. Le trafic maritime est en grande partie à l’arrêt.

Selon des médias américains, des avions et des hélicoptères de combat américains bombardent de plus en plus des drones et des navires de guerre iraniens, dans le but de dégager l’importante voie maritime du détroit d’Ormuz.

Les forces armées américaines ont également indiqué avoir utilisé des bombes antibunker pour frapper des positions de missiles iraniennes particulièrement protégées situées le long du détroit d’Ormuz.

Vendredi, devant la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré:

«Je ne veux pas de cessez-le-feu. On ne conclut pas de cessez-le-feu quand on anéantit littéralement l’autre camp»

Il a ensuite écrit que les États-Unis étaient sur le point d’atteindre ses objectifs de guerre.

Afin de maîtriser la hausse des prix du pétrole, les États-Unis avaient, peu avant l’ultimatum de Donald Trump, temporairement assoupli les sanctions visant le pétrole iranien se trouvant à bord de navires. Sa vente et sa livraison sont autorisées jusqu’au 19 avril. (joe/dpa)