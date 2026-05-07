Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), en mars 2026 Keystone

«Détournement d'argent public»: Jordan Bardella dans le viseur de la justice

Une enquête est ouverte sur une possible fraude autour de formations aux médias qui auraient bénéficié à Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022. Des fonds européens sont en jeu.

Plus de «International»

Le Rassemblement national fait face à un nouveau front judiciaire. Le parquet européen enquête sur une possible fraude autour de formations aux médias qui auraient bénéficié notamment à Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022.

Ces investigations du procureur européen font suite à un article du Canard enchaîné, suivi d'une plainte contre X début décembre de l'association AC!! Anti-Corruption, adressée au parquet national financier (PNF) à Paris. Les accusations avaient été contestées par le RN.

Des fonds européens étant en jeu, le PNF a transmis la plainte «pour évaluation» au parquet européen. «Après une phase de vérifications, une enquête a été ouverte, pour suspicion de fraude» aux fonds de l'Union européenne, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

Contacté, le parquet européen, dont le siège est à Luxembourg, n'a voulu ni confirmer ni commenter. «Le parquet européen a pour règle de ne pas commenter les investigations en cours», a indiqué une porte-parole.

Le Rassemblement national a «contesté» jeudi les accusations portées contre Jordan Bardella.

Fonds européens utilisés

L'association soupçonne le RN d'avoir profité de fonds européens pour former ses troupes, et notamment son actuel président Jordan Bardella, à s'adresser aux médias pendant la campagne de l'élection présidentielle française de 2022.

L'eurodéputé Jordan Bardella était alors le président par intérim du parti d'extrême droite, jouant un rôle actif dans la campagne de Marine Le Pen.

«Les fonds détenus par les membres du Rassemblement national en leur qualité d'eurodéputés» auraient ainsi été utilisés «à des fins étrangères à leur attribution», selon la plainte.

Le formateur du média training avait été engagé pour «préparer à l'exercice médiatique les élus européens du Rassemblement national» et était «payé par le Parlement européen sur le fondement de l'enveloppe budgétaire mise à la disposition des élus» européens, souligne l'association.

Elle s'appuie sur un article du Canard enchaîné qui affirme «qu'à partir de septembre 2021» le formateur a été chargé d'aider Jordan Bardella, président du RN, «non pas sur sa connaissance de l'actualité européenne mais en vue de la préparation de l'élection présidentielle française de 2022».

Lorsque la plainte a été rendue publique, le RN a déclaré:

«Jordan Bardella conteste bien entendu ces accusations qui le visent dans le contexte politique que l'on connaît, et se réserve le droit d'engager des poursuites en diffamation et dénonciation calomnieuse.»

Le formateur a expliqué au Canard Enchaîné avoir été sollicité directement par Jordan Bardella et avoir répondu à un appel d'offres purement formel.

«L'argent de l'Europe est aussi l'argent du contribuable français. Le RN a utilisé les fonds européens pour son parti politique du temps de Marine Le Pen. Il continue au temps de Bardella. Ces détournements d'argent public récurrents démontrent un système ancré de corruption au sein du RN», a réagi auprès l'avocat d'AC !! Anticorruption, Me Jérôme Karsenti, qui espère une enquête «rapide».

4,3 millions d'euros «indument dépensés»

Officiellement institué en 2021, le parquet européen avait déjà annoncé en juillet 2025 l'ouverture d'une enquête sur l'ancien groupe Identité et Démocratie (ID), auquel appartenait le RN, soupçonné d'avoir «indûment dépensé» plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024.

Organe indépendant de l'UE chargé de lutter contre la fraude aux fonds de l'Union, et toute autre infraction portant atteinte à ses intérêts financiers, cette instance supranationale dispose d'une antenne dans tous les pays membres de l'UE. Elle est chargée d'enquêter, poursuivre et traduire en justice les auteurs de telles infractions.

Outre ces enquêtes au niveau européen, le parti d'extrême droite fait face à un enjeu de taille le 7 juillet: Marine Le Pen doit connaître ce jour-là son sort judiciaire avec la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN. La cheffe de file de l'extrême droite a indiqué qu'elle se déciderait quant à une quatrième candidature à la présidentielle dès la décision d'appel, sans attendre un éventuel arrêt de la Cour de cassation.

Une information judiciaire est aussi en cours à Paris sur de possibles surfacturations dans les récentes campagnes électorales du RN. (ag/ats)