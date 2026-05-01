Un milliardaire italien de la lingerie survit à un crash

Le milliardaire italien Sandro Veronesi a survécu à un crash d’avion dans les Pyrénées après une panne, grâce à l’activation d’un parachute balistique.

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Vendredi dernier, un petit avion monomoteur avec deux personnes à bord s’est écrasé dans les Pyrénées françaises. On apprend désormais que l’un des passagers est le magnat italien de la lingerie Sandro Veronesi, rapporte jeudi le média français Sud Ouest.

Image: screenshot/sud ouest

Agé de 66 ans et pilote passionné, il se trouvait à bord d’un avion de tourisme avec une autre personne, un Italien de 56 ans, lorsqu’un problème technique est survenu vers 16 heures. Selon ces informations, Sandro Veronesi est resté calme et a pu activer à temps le parachute balistique de l’appareil.

Un parachute balistique est un dispositif de secours: en cas d’urgence, le pilote déclenche un parachute propulsé par fusée qui freine la chute de tout l’avion. Image: screenshot admin.ch

Image: screenshot admin.ch

Une patrouille de la gendarmerie, en exercice dans la zone au même moment, a pu observer l’avion en perdition. Une opération de secours a été immédiatement lancée. Les deux occupants ont survécu à l’accident sans blessure.

Image: imago stock&people

Sandro Veronesi a bâti une fortune considérable (près de 1,8 milliard de francs selon un rapport 2025 de Forbes) grâce à plusieurs marques de mode. Il a fondé en 1986 la chaîne de bas Calzedonia, avant de lancer en 1996 la marque de lingerie Intimissimi. En 2023, le groupe Calzedonia a été rebaptisé «Oniverse»; il a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires d’environ trois milliards de francs. (cpf/jah)