Britney a été inculpée pour conduite sous l’influence de drogues

Après avoir été interpellée en mars alors qu’elle roulait trop vite et de manière erratique, Britney Spears a été officiellement inculpée ce jeudi.

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Britney Spears a été inculpée jeudi pour conduite sous l'influence de drogues et d'alcool, selon le bureau du procureur du comté de Ventura, en Californie. L’acte d’accusation ne précise pas le type de drogue qu’elle aurait ingérée avant de prendre le volant.

L’ex-star de la pop avait été interpellée le 4 mars dernier à Westlake Village, non loin de sa maison. Selon les autorités, elle aurait «zigzagué entre les voies» avant d'être arrêtée par une patrouille. A la suite de cet épisode, Britney avait annoncé entrer en cure de désintoxication.

Si elle est censée comparaître ce lundi, le bureau du procureur a précisé qu’elle n’est pas tenue d’assister à l’audience, car elle est inculpée pour un «délit mineur».