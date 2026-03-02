Une habitante âgée examine à Kramatorsk les dégâts causés récemment par les bombes et l'artillerie russes. Image: Handout / EPA

J'ai exploré la ville que Poutine tente de conquérir depuis quatre ans

La nuit, des bombes planantes russes rugissent au-dessus de Kharkiv. Le matin, la vie reprend son cours presque normalement. Reportage dans une ville que le Kremlin tente en vain de conquérir depuis des années.

Kurt Pelda, Kharkiv et Kramatorsk / ch media

Au milieu de la nuit, quelque chose siffle au-dessus de la maison où je me suis enroulé dans un épais sac de couchage. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit au loin, et tout devient clair: le bruit dans le ciel provenait d'une bombe planante, comme l'aviation russe en utilise fréquemment contre Kharkiv.

Peu après, une deuxième détonation secoue la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Je m'approche de la fenêtre, mais il n'y a rien à voir. Dehors règne l'obscurité.

Le matin, la vie reprend son cours habituel: les équipes de déneigement de la municipalité luttent contre la neige fraîche sur les routes et les trottoirs. Elles reçoivent l'aide de véhicules de voirie arborant le logo du groupe suisse Bucher. Moi aussi, je m'attelle à dégager ma voiture de la neige et de la glace amoncelées. Ma destination est Kramatorsk, dans le Donbass, la grande ville que le Kremlin tente en vain de conquérir depuis quatre ans.

Une guerre électronique invisible

En raison des drones russes à longue portée, programmés par navigation satellitaire pour atteindre une cible précise, les Ukrainiens ont apparemment installé des brouilleurs tout au long du trajet d'environ 200 kilomètres. Ces dispositifs perturbent les appareils de navigation, y compris les téléphones mobiles, qui affichent soudainement une position erronée.

C'est nouveau, car les perturbations GPS étaient encore il y a quelques semaines limitées à des zones locales, comme le centre-ville de Kharkiv.

Je n'ai d'autre choix que de m'orienter comme autrefois avec des cartes routières ou en suivant les panneaux indicateurs, les carrefours et les stations-service. Les drones Geran russes, eux, ne se laissent pas si facilement dérouter. Contrairement aux téléphones mobiles, ils sont équipés de nombreuses antennes de réception GPS. Grâce à elles, l'ordinateur de bord a une chance de calculer si un signal provient réellement d'un satellite dans le ciel ou d'un brouilleur au sol.

La guerre invisible évolue à une vitesse fulgurante, et combattants comme journalistes doivent s'adapter rapidement s'ils veulent survivre.

Des vies faites de courage et de dangers mortels

Je fais une halte prolongée à Izioum, une ville partiellement détruite qui a déjà changé de mains deux fois depuis l'invasion russe il y a quatre ans. Malgré les destructions dans certains quartiers, des signes de reconstruction sont visibles. Je retrouve Maria et sa mère, Tamara. Je leur avais promis des sacs de couchage et des batteries à onduleur, qui leur permettront de rester au chaud dans leur appartement dans le Donbass.

Les batteries peuvent être rechargées sur le réseau quand il y a du courant. Durant les longues heures de coupures d'électricité, elles permettent de faire bouillir de l'eau, de se sécher les cheveux ou de recharger téléphones et ordinateurs.

Les deux femmes me racontent en russe que le père de famille est actuellement hospitalisé pour plusieurs semaines. Une fois les fournitures d'aide reçues, elles comptent repartir directement dans le Donbass. La route est tristement célèbre pour les attaques de drones russes. Les deux femmes courageuses lâchent:

«Nous pouvons vivre avec ce risque. Nous ne connaissons plus rien d'autre désormais»

Tamara (à gauche) et sa fille Maria se réjouissent des sacs de couchage et des piles apportés de Suisse pour leur famille. Image: Kurt Pelda

Voir la guerre de ses propres yeux

Moi, en revanche, je préfère faire un grand détour pour éviter cet itinéraire risqué. Mais même sur cette route secondaire, de nombreux kilomètres passent sous des tunnels de filets érigés pour se protéger des attaques de drones. Je croise une fois des ouvriers en tenue orange fluorescente qui sont en train d'accrocher des filets.

Curieusement, les tunnels s'arrêtent bien avant d'arriver à Kramatorsk. Peut-être que la défense aérienne y est plus solide qu'ailleurs. En tout cas, des pick-ups équipés de mitrailleuses pour contrer les drones sont parfois stationnés en bordure de route.

Des ouvriers construisent un tunnel en filet contre les attaques de drones. Image: Kurt Pelda

Pour une fois, le ciel est d'un bleu acier et sans nuages. Dans la partie pacifique de l'Europe, les gens sont habitués aux traînées de condensation des avions. Pas en Ukraine. Les avions ne sont presque jamais en vue, et les traînées de condensation encore moins. Les chasseurs ukrainiens volent au plus bas en direction du front pour rester invisibles sur les écrans des radars russes.

Mais aujourd'hui, un spectacle rare s'offre à mon regard: derrière Kramatorsk, je distingue dans le ciel trois traînées de condensation côte à côte. Ce doivent être des chasseurs russes dont les pilotes s'apprêtent à larguer des bombes planantes.

Ils volent à haute altitude, afin que les engins explosifs équipés d'ailes déployables puissent planer loin dans l'arrière-pays ukrainien. Soudain, une quatrième traînée blanche apparaît, mais celle-ci part du sol et monte à une vitesse fulgurante vers le ciel. Haut dans les airs, le missile de défense aérienne ukrainien effectue quelques manœuvres, avant de manquer les chasseurs-bombardiers. Les pilotes russes font demi-tour après avoir largué leur cargaison mortelle, invisible à l'œil nu.

Une forteresse constamment menacée

Kramatorsk comptait près de 160 000 habitants avant l'invasion russe. Aujourd'hui, le trafic ferroviaire est interrompu en raison des attaques de drones et de roquettes, et les autorités évacuent les familles avec enfants et les personnes âgées par autobus. Du bord est de la ville aux positions russes les plus proches, il ne reste plus que 18 kilomètres. Les Russes se rapprochent.

Malgré le danger des drones, je ne vois pas, contrairement à Izioum, de tunnels de filets. Il y a néanmoins encore de nombreux civils. Les supermarchés, restaurants et cafés sont ouverts. Les clients portent souvent l'uniforme, car Kramatorsk n'est pas seulement un refuge pour les habitants des localités encore plus proches du front, mais aussi une forteresse militaire. Selon le président Zelensky, environ 200 000 civils vivent encore à Kramatorsk et dans les autres territoires du Donbass contrôlés par l'Ukraine.

Des vies bouleversées par la guerre

L'une d'elles est Karina. Elle était la propriétaire de l'appartement de deux pièces et demie dans lequel j'avais vécu un temps à Kostiantynivka, à environ 25 kilomètres au sud-est de Kramatorsk. Kostiantynivka est aujourd'hui une ville de front. L'immeuble où se trouvait l'appartement de Karina était un bâtiment préfabriqué de l'ère soviétique. Il a depuis été pulvérisé par une bombe planante.

Karina a ainsi perdu pratiquement toute sa fortune d'un seul coup. Elle vit désormais à Kramatorsk, avec sa mère de 75 ans qui souffre des séquelles d'un infarctus. Son père a beaucoup de mal à marcher et devrait en réalité être opéré, raconte Karina. Elle l'a donc envoyé chez sa sœur dans une autre ville, dans l'espoir qu'il y obtienne un rendez-vous opératoire. «Mais nous devons encore patienter un peu avant que cela se fasse», raconte-t-elle.

L'appartement en copropriété de Karina se trouvait dans cet immeuble aujourd'hui détruit. Image: dr

Au milieu des bombes, un refuge pour chiens

Karina ne veille pas seulement sur ses parents, mais aussi sur des chiens errants dont les propriétaires ont depuis longtemps fui vers des régions moins dangereuses du pays. En plus de ses cinq propres chiens, elle héberge par exemple un chien de berger noir dans sa masure louée, qui ressemble davantage à une cabane.

Sur les murs extérieurs, elle a aménagé des niches de fortune avec toutes sortes de matériaux de construction, garnies de paille pour les isoler du froid du sol.

Elle aimerait déménager, de préférence quitter Kramatorsk, car la vie y devient de plus en plus difficile et risquée. Karina m'envoie des photos de ses chiens sous sa garde, blessés par des éclats de drones ou de roquettes explosifs.

Les animaux à l'extérieur sont encore plus exposés aux bombardements que les humains, qui passent une grande partie du temps relativement à l'abri dans les maisons, estime Karina. Elle cherche un nouveau logement, mais en trouver un est cher et compliqué, aussi à cause de ses nombreux animaux.

La maison de Karina avec ses chiens en pension. Image: dr / Karina S.

Elle aimerait surtout vivre près de Kiev, car ses parents auraient besoin d'hôpitaux à proximité. Elle regrette:

«Mais la guerre a maintenant atteint presque toutes les régions, où pourrions-nous bien fuir? Et dans les zones moins dangereuses, les logements deviennent de plus en plus chers.»

Je promets à Karina de lui envoyer bientôt de l'argent, pour sa famille et ses chiens. Dans quelques jours, le 1er mars, le printemps commencera officiellement en Ukraine. Les habitants espèrent que cet hiver extrêmement rude ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.