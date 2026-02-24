ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

Où en sont l'Ukraine et la Russie après quatre ans de guerre?

Ukrainian soldiers return to the camp after training on February 23, 2026, in Camp Jomsborg - Norwegian Army training camp located in Lipa, south-eastern Poland, established to train Ukrainian soldier ...
Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a reconnu début février la mort de 55 000 soldats (image d'archives).Image: AFP

Où en sont l'Ukraine et la Russie après quatre ans de guerre?

Pertes humaines, destructions, situation sur le front: voici ce qu'il faut savoir alors que le conflit entre dans sa cinquième année.
24.02.2026, 08:3424.02.2026, 08:34

La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe du 24 février 2022, entre dans sa cinquième année. Voici où en est le conflit le plus sanglant sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale après quatre ans de combats, de destructions mais aussi d'efforts diplomatiques.

On fait le point
Les pertes humainesLes destructionsLa situation sur le frontUne impasse diplomatiqueL'économie et les sanctionsLes alliés et les soutiens

Les pertes humaines

Après des années de combats et de bombardements meurtriers, le bilan humain n'est toujours pas connu avec certitude. Selon le dernier comptage de l'ONU en 2025, près de 15 000 civils ont été tués et 40 600 blessés sur le territoire ukrainien mais le nombre réel de ces victimes est «probablement considérablement plus élevé», notamment en raison de la difficulté d'accéder aux zones occupées.

Les attaques menées en réponse par l'Ukraine contre des régions frontalières russes ont fait des centaines de morts, selon des estimations.

Voici combien de personnes sont mortes en Ukraine en quatre ans

Côté militaire, le président Volodymyr Zelensky a reconnu début février la mort de 55 000 soldats ukrainiens depuis 2022, un nombre jugé largement sous-évalué en raison de dizaines de milliers de disparus. L'armée russe maintient le silence sur ses pertes mais, selon le service russe de la BBC et le média russe Mediazona, qui se fondent sur des données en source ouverte, elle a eu plus de 177 000 morts dans ses rangs.

Le centre de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS) évoque pour sa part jusqu'à 325 000 soldats russes et de 100 000 à 140 000 militaires ukrainiens tués depuis 2022. Près de six millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger, selon l'ONU.

Les destructions

La guerre a ravagé de vastes territoires, surtout dans l'est de l'Ukraine où des villes entières - comme Bakhmout, Toretsk et Vovtchansk - ont été transformées en ruines. Les frappes russes contre les infrastructures énergétiques ont dévasté le réseau ukrainien, privant des millions de personnes de chauffage et d'électricité.

J'ai vu comment l’armée russe utilise le froid comme une arme

Environ 20% du territoire ukrainien est contaminé par les mines, selon les Nations unies. Le coût total de la reconstruction de l'Ukraine est évalué à plus de 500 milliards d'euros sur la prochaine décennie, selon une analyse commune du gouvernement ukrainien, de l'UE, de la Banque mondiale et de l'ONU.

La situation sur le front

Après d'importants mouvement de troupes de part et d'autre en 2022 et 2023, le conflit s'est mué en guerre d'usure avec des avancées lentes et coûteuses, sous la menace omniprésente des drones. La Russie occupe presque 20% du territoire ukrainien, dont environ un tiers était déjà sous contrôle de forces russes ou prorusses avant 2022.

L'essentiel des combats se déroule dans le Donbass, le grand bassin industriel de l'est de l'Ukraine, où l'armée russe s'est emparée de la quasi-totalité de la région de Lougansk et de près de 83% de celle de Donetsk, selon l'analyse des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion ayant son siège aux Etats-Unis.

Le combat le plus dur des vétérans ukrainiens

Les troupes russes sont aussi présentes dans de larges pans des régions méridionales de Kherson et de Zaporijjia et de petites parties de celles de Soumy (nord), Kharkiv (nord-est) et Dnipropetrovsk (centre).

Une impasse diplomatique

Malgré la poursuite des combats, Russes et Ukrainiens négocient depuis 2025 une cessation des hostilités, sous l'impulsion du président américain Donald Trump. Plusieurs cycles de pourparlers se sont déroulés à Istanbul, à Abou Dhabi et à Genève, sans déboucher sur des progrès tangibles.

Un des problèmes clés est la question des territoires: la Russie veut un retrait des forces ukrainiennes des zones qu'elles contrôlent encore dans la région de Donetsk, ce que Kiev refuse. L'Ukraine insiste aussi sur la nécessité d'un cessez-le-feu dès que possible, tandis que Moscou refuse toute pause dans les hostilités tant que les bases d'un accord de paix «durable» n'auront pas été fixées.

L'économie et les sanctions

L'économie russe a résisté aux sanctions occidentales en trouvant des circuits d'importation parallèles et en réorientant les ventes d'hydrocarbures vers d'autres marchés. L'industrie a bénéficié de commandes militaires massives.

En Russie, les concombres mettent à mal le discours de Poutine

Elle commence toutefois à montrer des signes d'essoufflement, confrontée à des pénuries persistantes de main-d'oeuvre et à une forte inflation. L'Etat russe fait face à un déficit budgétaire croissant et à une baisse des revenus pétroliers.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

L'Ukraine a perdu près d'un tiers de son PIB en 2022 et souffre de la destruction de ses infrastructures, de la perturbation de ses exportations et du départ de nombre d'actifs à l'étranger ou de leur recrutement dans l'armée. L'économie ukrainienne s'est ensuite un peu reprise mais l'Ukraine dépend fortement du soutien occidental pour financer sa défense et les dépenses courantes.

Les alliés et les soutiens

Depuis 2022, l'effort de guerre de Kiev est en grande partie assuré par les livraisons d'armes et de munitions et le partage de renseignements occidentaux. L'Europe est désormais le principal fournisseur d'aide à l'Ukraine avec 201 milliards d'euros déjà octroyés et 178 autres milliards promis, selon les chiffres de l'institut allemand Kiel.

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les Etats-Unis, qui ont fourni à l'Ukraine 115 milliards de dollars depuis 2022, ont pratiquement coupé leur aide sans contrepartie à Kiev. Selon l'institut Kiel, l'Ukraine a reçu de la part de ses alliés près de 900 chars, 1200 autres blindés, 850 pièces d'artillerie, 85 systèmes antiaériens et des avions de combat et des munitions.

L’aide de Trump à l’Ukraine s’effondre de 99% et un nouvel acteur émerge

La Corée du Nord a livré des munitions à la Russie et envoyé des milliers de ses soldats combattre sur le territoire russe contre les Ukrainiens. Moscou a aussi reçu des drones et des missiles de la part de l'Iran et produit désormais ses propres modèles de drones, selon les Occidentaux, qui accusent par ailleurs la Chine d'aider Moscou à contourner les sanctions. (jzs/afp)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
«Je me forçais»: Elle répétait les mensonges de Poutine et raconte
«Je me forçais»: Elle répétait les mensonges de Poutine et raconte
«Pendez-moi, tuez-moi!»: Avec les soldats russes emprisonnés en Ukraine
«Pendez-moi, tuez-moi!»: Avec les soldats russes emprisonnés en Ukraine
de Florent VERGNES, Ukraine
Poutine affronte un choc pétrolier au pire moment
4
Poutine affronte un choc pétrolier au pire moment
de Michael Kern
«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire
«Presque nus, tête en bas»: Ces soldats russes ont vécu un calvaire
de Thomas Wanhoff
On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»
On s'est rendus aux limites de la «zone de mort»
de Kurt Pelda, région de Donetsk
Alerte au «missile balistique» pendant la visite du chef de l'Otan
3
Alerte au «missile balistique» pendant la visite du chef de l'Otan
de Team watson
Thèmes
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un sosie vocal de Trump sème la confusion
Un mystérieux «John Barron» s'est exprimé à la télévision américaine au sujet de droits de douane. Sa voix et son nom suscitent de nombreuses discussions.
Cet appel a suscité bien des interrogations. Lors d’une émission en direct de la chaîne américaine C-Span consacrée à l’arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis contre les droits de douane imposés par Donald Trump, un auditeur est intervenu à l’antenne sous le pseudonyme «John Barron». Il a imité de manière troublante la voix et le style du président, alimentant rapidement les spéculations sur Internet.
L’article