Poutine force l'Ukraine à reculer grâce à ses bombes low-cost

L’Ukraine affronte désormais une menace grandissante: les bombes planantes et les drones câblés. Ces armes forcent l’armée ukrainienne à reculer et mettent la population civile en péril.

Florent VERGNES, Kostiantynivka, Ukraine / afp

Plus de «International»

D'abord, une déflagration semble gonfler au ralenti, puis un bruit sourd et enfin une haute colonne de fumée noire: une bombe planante, arme russe utilisée en masse dans l'est ukrainien, vient d'exploser. Rapidement, une seconde colonne apparaît, puis une troisième, une quatrième... En moins d’une demi-heure, nous avons été témoin mi-mars d’une dizaine de frappes visant Kostiantynivka et Droujkivka, des villes qui, quelques mois plus tôt, étaient relativement épargnées.



👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Le ciel est lui zébré d'avions russes, en sécurité à bonne distance du front et à haute altitude, qui larguent ces munitions de centaines de kilos, voir quelques tonnes, capables de planer sur des dizaines de kilomètres jusqu’à leur cible. Issues des stocks soviétiques, ces bombes low-cost sont aujourd'hui équipées d’un kit de guidage par satellite. Une petite révolution technologique qui a donné aux Russes une arme assez précise, bon marché et en quantités énormes.

L’armée russe les utilise massivement depuis début 2024, mais, mois après mois, ces bombes sont devenues plus lourdes et à plus longue portée, forçant les Ukrainiens à reculer et accroissant la profondeur du front.

Du sang partout

Fin février, le gouverneur régional Vadym Filachkine avait supplié les civils d'évacuer la ville de Kostiantynivka, à 12 km du front, car le «nombre d'attaques ennemies (...) a récemment décuplé». Dans les rues, les immeubles éventrés sont désormais légion et les civils se font rares. Sur la chaussée abîmée par la guerre, Volodymyr vend des produits de sa ferme sur une petite table pliante.

«A cause des explosions, ma vache donne moins de lait et mes truies enchaînent les fausses couches», se plaint l’éleveur d’une cinquantaine d’années, qui manque aussi de clients. Maryna, sa femme, explique que de nouvelles évacuations ont été lancées en mars, après une nouvelle salve de bombes planantes.

«Six personnes ne se sont pas relevées. Il y avait du sang partout» Maryna

Venus de Toretsk, cité rasée par la guerre, le couple redoute la suite et essaie de placer des espoirs dans un potentiel cessez-le-feu sous l'égide du président américain Donald Trump.

«Je veux y croire... Et croire en Dieu, car on n'a personne d'autre. Même s'ils doivent négocier pendant des années, qu'ils arrêtent de bombarder les gens!»

Territoire des drones

Les quartiers orientaux de la ville, plus proches des positions russes, sont le territoire des drones explosifs. «Je les entends bourdonner dès que je sors de chez moi», raconte Volodymyr, dont la maison a été touchée par un de ces appareils, manquant de le tuer.

Il raconte en avoir compté «108 en une semaine». «Quand on les entend, on lève les bras et on attend», dit-il, expliquant signaler ainsi au pilote du drone qu'il n'est pas une cible légitime. Le conflit en Ukraine est passé par une phase de guerre de mouvement, puis de guerre des tranchées, avant de se muer en guerre de drones, nourrie par le progrès technologique qui permet d'augmenter la portée de ces appareils relativement bon marché et toujours plus nombreux.

A quelques kilomètres du front, Ronin et Archie, deux jeunes soldats ukrainiens, s'entraînent avec des FPV, des drones pilotés en immersion à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Comme l'Ukraine a su développer des brouilleurs, la Russie a répliqué en déployant des appareils insensibles aux interférences, car guidés par des câbles optiques. Ces armes ont une portée de plus de 20 km, repoussant d'autant les limites du front.

«L'ennemi en a beaucoup plus que nous. Et ils les utilisent souvent avec succès», admet Ronin, 21 ans. «On est plus exposés et on passe plus de temps à tenir nos positions», dit Archie, son camarade de 24 ans. Des soldats en première ligne s'équipent désormais de fusils de chasse, car leurs projectiles multiples, comme la chevrotine, constituent une parade efficace contre ces drones.

Dans un centre de stabilisation médical, Frenchie, médecin anesthésiste, attend ses patients. Quantité de blessés le sont par des bombes planantes et des drones, justement.

Selon lui, le front est dorénavant d'une profondeur d'une dizaine de kilomètres, bien plus qu'avant, si bien que les ambulances doivent travailler de nuit. «En 2022, quand on était à 2 km de la ligne, on avait l'impression d'être en villégiature», glisse le médecin de 31 ans, avant de courir s'occuper d'un soldat à la fesse arrachée par l'explosion d'un FPV.