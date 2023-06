Evgueni Prigojine et la troupe Wagner après la prise de Bakhmout. Image: keystone

Interview

«Wagner permet aux Russes de commettre toutes sortes d'infamies»

Le groupe de mercenaires russes a prouvé qu'il avait son rôle à jouer dans la guerre en Ukraine. Le spécialiste français de l'armée privée Peer de Jong partage sa vision de la situation.

Stefan Brändle, Paris / ch media

Plus de «International»

Wagner est devenu un facteur clé dans la guerre en Ukraine. Comment en est-on arrivé là?

Peer de Jong: Le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, dispose d'énormes moyens financiers, notamment en raison de ses activités lucratives en Afrique. Il a été en mesure de recruter des milliers d'hommes en quelques mois et de provoquer ainsi un revirement de situation dans la région de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. L'armée régulière russe était en fâcheuse posture. Pour reprendre l'avantage, Prigojine a proposé d'envoyer ses propres troupes sur le terrain. Un succès.



Comment Moscou a-t-elle accueilli cette initative?

Prigojine n'hésite pas à critiquer l'armée et le Kremlin. Tout le monde ne le voit pas d'un très bon œil.



👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Et Poutine?

Poutine se réjouit du succès de Wagner, mais les critiques de Prigojine le dérangent. Si ce dernier se taisait, Poutine l'aurait sans doute laissé continuer de progresser sur le front. Les manoeuvres de Prigojine sont-elles intéressées? Voit-il ici une opportunité de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2024 en Russie? Ses projets dépendent certainement de l'avancée de la contre-offensive ukrainienne. Si le ministre de la Défense Sergeï Choïgou parvient à la faire s'arrêter, il renforcera sa position. Dans le cas contraire, Prigojine pourrait lui voler la vedette.



Peer de Jong. Getty Images

Peer de Jong: brève biographie Peer de Jong a été colonel de la marine française et aide de camp des présidents français François Mitterrand et Jacques Chirac. Il a récemment publié le livre «Agir entre les lignes» sur le phénomène des sociétés militaires privées telles que Wagner, Blackwater ou Mozart.

Comment faut-il se représenter les troupes de Wagner? Comme une bande de criminels que Prigojine a recrutés à travers les prisons du pays?

Ce serait certainement une erreur de considérer Wagner comme une simple association de 40 000 barbares, même si des brutes, voire des assassins, se battent dans ses rangs. Cette armée privée – comme l'armée russe régulière – semble mal organisée et mal commandée. Elle manque de militaires professionnels. Ce qui crée de nombreux problèmes de commandement et de logistique. Et c'est bien connu, lorsqu'une armée est confrontée à de tels problèmes, la violence prend rapidement le dessus. Cette violence est également répandue dans l'armée russe. Preuve en est avec les crimes de guerre commis à Boutcha.



Les experts parlent d'une «wagnérisation» de la guerre. Etes-vous d'accord?

Je pense que c'est exagéré. Wagner n'est pas transposable à d'autres pays. Prigojine a fabriqué un modèle très particulier en injectant ses milliards. Mais son plan ne peut fonctionner qu'en Russie.



«Prigojine a fabriqué un modèle très particulier en injectant ses milliards. Mais son plan ne peut fonctionner qu'en Russie»

Mais Wagner s'exporte aussi, surtout en Afrique. Quel est le bilan?

Au Mali, les mercenaires de Wagner soutiennent l'armée régulière malienne. Ils n'ont ni plus ni moins de succès que l'armée française, qui a été éjectée du pays par la junte. Les djihadistes continuent de se maintenir dans le désert, même s'ils n'ont pas encore réussi à s'emparer de la capitale Bamako.



Evgueni Progijine se montre proche de ses soldats. Image: AP PRIGOZHIN PRESS SERVICE

Et comment le groupe Wagner s'en sort-il dans le reste de l'Afrique?

Son influence s'étend du Mali au Mozambique, en passant par la République centrafricaine et la Libye, et même depuis peu à la République démocratique du Congo. Prigojine protège les dirigeants et se remplit les poches avec, au passage, les bénéfices sur des matières premières. Il fait le jeu de la diplomatie africaine de Poutine, même s'il se présente comme une entreprise privée.

«Wagner représente une enclave de l'Etat russe en Afrique»

Si Poutine laisse agir son compatriote, c'est aussi pour cette raison. Le président russe prépare deux sommets importants – en juillet avec les Africains, en août avec les pays émergents en Afrique du Sud. Et Wagner est à cet égard un outil précieux pour la diplomatie russe. Cette armée privée permet aux Russes de commettre toutes sortes d'infamies, puis de se dédouaner en disant: «Wagner est une entreprise privée et n'a rien à voir avec l'Etat russe.»



Pour faire connaissance avec Sergueï Choïgou Qui est Sergueï Choïgou, maître de guerre et gourou de Poutine? de Sven Papaux

Comment est née la tendance à ces sociétés militaires privées, appelées en anglais «Private Military Companies» (PMC), que vous décrivez dans votre livre?

Après la chute du mur de Berlin, les budgets de défense occidentaux ont diminué. Au sein de l'administration Bush, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ont commencé à externaliser certaines activités de l'armée pour des raisons de coûts. Pas la conduite de la guerre elle-même, mais les tâches logistiques et de sécurité.



L'entreprise Blackwater, autrefois la plus importante en Irak ou en Afghanistan, n'a-t-elle pas participé aux combats?

Pas directement. Toutefois, Blackwater s'est entre-temps elle-même liquidée. L'entreprise a été revendue en 2018.



Et Mozart, créé par un Américain pour se démarquer de Wagner après le début de la guerre en Ukraine?

Mozart était considérée comme une société militaire «intelligente», composée de combattants de l'ouest volontaires, qui souhaitent contribuer aux évacuations et à d'autres opérations similaires.

«Mais au début de cette année, elle a dû cesser ses activités pour des raisons financières et opérationnelles»

Peut-être aussi parce que les Américains ne veulent pas que leurs citoyens soient impliqués dans les combats.



Mozart était donc un cas particulier?

Oui, mais il existe aussi des centaines d'entreprises de sécurité aux Etats-Unis. Les quatre plus grandes, dont Caci, réalisent des milliards de dollars de chiffre d'affaires.



Où ces entreprises sont-elles actives en dehors des Etats-Unis?

Dans toutes les grandes nations, surtout aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie, mais aussi en Chine ou en France, ainsi que dans des pays émergents comme la Turquie.



Et en Russie?

Oui, Poutine a commencé à copier le modèle américain à partir de 2013. Il a même proposé au Parlement russe d'autoriser la création d'armées privées de mercenaires, mais la Douma a refusé en 2018. C'est pourquoi Wagner navigue sous l'étiquette d'une entreprise privée de sécurité et de formation.

«C'est d'autant plus absurde que Wagner est entièrement sous le contrôle des services secrets russes en Afrique»

En réalité, Poutine va encore plus loin que les Américains qui, comme nous l'avons dit, excluent les sociétés militaires privées des opérations de combat.



L'accroissement du pouvoir des entreprises de mercenaires n'est pas une bonne nouvelle pour les politiciens du pays.

D'autant plus que ces entreprises peuvent rapidement devenir des milices et les potentats locaux des chefs de guerre. Le ministre de la Défense Choïgou a lui aussi créé une petite milice appelée Patriot, qui a un potentiel de développement. Avec la perte de confiance dans l'Etat, il devrait arriver de plus en plus souvent que certains régents ou leurs familles mettent sur pied une troupe de protection personnelle.

Quelle est la position de Poutine à ce sujet?

Poutine cherche à limiter le rôle de ces entreprises, milices ou unités spéciales afin d'éviter qu'elles ne soient dangereuses pour lui. C'est probablement pour cette raison qu'il n'a pas fait appel à des Wagner à Belgorod, mais à des Tchétchènes qui lui sont fidèles par l'intermédiaire de leur chef Ramsam Kadyrov.