Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, les théories du complot ont poussé comme des champignons. images: getty, montage: watson

Interview

Théories du complot après l'attentat: «Trump va dépasser JFK»

Après la tentative d'assassinat de Donald Trump, les théories du complot ont poussé comme des champignons. Nous avons demandé à Marko Kovic, chercheur en sciences sociales et spécialiste des théories du complot, de nous en parler: comment fabrique-t-on une bonne histoire?

Joëlle Weil / ch media

Quelle est la théorie du complot la plus populaire autour de l'attentat contre Donald Trump?

Marko Kovic: Il y en a beaucoup! On ne peut presque pas les louper quand on se promène sur les réseaux sociaux. Les uns disent que Donald Trump a lui-même mis cela en scène, pour gagner des points de compassion durant la campagne électorale. Les autres prétendent que l'attentat a été fomenté par Joe Biden pour éliminer son rival et remporter les élections. Ces deux histoires ne tiennent pas debout. Mais il y a déjà deux groupes distincts qui défendent ces théories avec acharnement.

«Je pense que ces nouvelles théories du complot vont remplacer toutes les théories sur l'assassinat de JFK. Je trouve ces histoires incroyablement bonnes»

Pourquoi?

Elles sont passionnantes. Elles nous font tous réagir. Elles nous fournissent des réponses sur un événement dont nous ne savons pas grand-chose. Bref, elles nous embarquent.

Quelle est la recette d'une vraie bonne théorie du complot?

Une théorie du complot est bonne lorsqu'elle suscite des émotions, lorsqu'elle nous pousse à la haine ou nous effraie.

Et il n'est pas nécessaire de pouvoir tout expliquer?

Tout à fait. Les théories sont en effet assez ridicules si l'on cherche un peu de cohérence. Certaines personnes affirment par exemple que les tirs n'auraient pas résonné comme de vrais coups de fusil. Cela signifierait donc que les auteurs de l'attentat étaient suffisamment compétents pour le simuler, mais qu'ils ont choisi la mauvaise tonalité de tir. Cela n'a pas de sens.

C'est étonnant que les théories ne doivent même pas fournir des explications cohérentes...

C'est justement le grand malentendu sur les théories du complot: on cherche des réponses pour nos tripes, pas pour notre tête.

Qu'est-ce qui les rend malgré tout crédibles?

Ce qui est important, c'est de sentir que l’on contrôle quelque chose soi-même. «Je ne me laisse pas dicter n'importe quoi par n'importe qui». C'est une motivation existentielle.

«L'autre raison est le sentiment de communauté. Des gens qui voient la même chose se battent ensemble pour la bonne cause»

Les grandes théories du complot sont généralement dirigées contre les puissants et les décideurs.

Oui, David contre Goliath. Nous en bas, eux en haut. C'est un motif central. Il s'agit toujours de «puissances maléfiques».

Nous sommes des petits guerriers de la vérité?

Oui, c'est ce que nous voulons tous être. Nous sommes les rouages d'un système et nous avons l'impression que ce système ne tourne pas rond.

Est-ce que le fait de croire ou non à une théorie du complot a un rapport avec l'intelligence?

C'est un grand préjugé! Il n'est pas vrai que les personnes qui croient aux théories du complot sont bêtes. La recherche le montre. Nous y sommes tous sensibles, surtout en situation de crise. Car nous avons dans ces moments-là besoin d'un soutien, d'une bouée de sauvetage qui nous donne le sentiment d'exister: savoir ce qui se passe vraiment.

De nombreuses théories du complot proviennent des Etats-Unis ou du moins des pays anglophones. Y a-t-il des prédispositions culturelles à cela?

L'historien américain Richard Hofstadter a écrit en 1965 le livre The Paranoid Style in American Politics. Il a effectivement constaté que les Américains étaient paranoïaques en politique. Ceci parce que les Etats-Unis sont nés d'une guerre révolutionnaire contre une monarchie. Cela explique pourquoi les théories du complot sont effectivement un peu plus présentes dans les pays anglophones.

Une tentative d'assassinat est donc une aubaine pour eux...

C'est en effet le jackpot pour les personnes qui élaborent professionnellement de telles théories.

Les théories du complot sont-elles toujours fausses?

Non, pas toujours! Elles peuvent être vraies – l'essentiel est ailleurs: il s'agit de la manière dont nous justifions les choses. Si l'on dit que l'assassinat de Trump a été mis en scène, cela peut être vrai. Mais si l'on se contente d'argumenter que l'oreille n'était pas assez sanglante pour cela, alors ce n'est tout simplement pas suffisant. On a peut-être par hasard raison, mais la façon dont on l'explique est fausse. Il manque de bonnes raisons d'y croire.

Est-il possible de convaincre les théoriciens du complot du contraire de ce qu'ils avancent?

Je suis optimiste. Je pense que les gens sont ouverts aux contre-arguments. Le problème, c'est quand on a acquis une conviction par le biais d'émotions plutôt que d'arguments. Il est alors difficile de faire vaciller cette conviction avec des contre-arguments. Il faut alors plutôt dire: je suis absolument d'accord avec toi, il se passe beaucoup de choses graves dans le monde et nous sommes souvent trompés. Mais nous devons aussi rester critiques envers nous-mêmes.

Devenir de véritables experts en communication?

En d'autres termes, nous devons tous jouer cartes sur table et ne pas prétendre connaître la vérité, mais exposer les raisons pour lesquelles nous croyons en quelque chose.

Honnêtement, Monsieur Kovic, je ne trouve pas ces deux théories du complot sur Donald Trump si peu plausibles. Et si la politique était ainsi, aujourd'hui?

Je suis d'accord avec vous: la politique peut vraiment se passer comme ça. Il y a des conspirations et des machinations sanglantes. Mais mon conseil est le suivant: ralentissons un peu avant de liker de telles théories sur les réseaux sociaux. Reprenons notre souffle quelques heures ou quelques jours et réfléchissons-y plus tard.

Y a-t-il une théorie du complot à venir au sujet de l'attentat sur Donald Trump?

Ce que nous n'avons pas encore entendu, c'est la théorie que rien de tout cela n'a eu lieu. Qu'on a eu droit à des manipulations d'images, que tout n'était qu'effets spéciaux. Cela va probablement venir dans quelques semaines. C'est ce qui s'est passé lors de l'attaque des tours jumelles de New York. Ce n'est qu'après un certain temps que les théories ont encore plus dégénéré.

«Aujourd'hui encore, il y a des gens qui prétendent que l'écroulement des tours jumelles a été fabriqué grâce aux effets spéciaux»

Avez-vous une théorie complotiste préférée?

J'ai un gros faible pour les théories sur les ovnis. Des soucoupes volantes avec des extraterrestres qui sont déjà là, mais que le gouvernement américain nous cache. Ou alors ils nous observent et nous ne voyons que des indices, par l'intermédiaire d'images floues. Pour les gens de ma génération, qui ont grandi avec la série X-Files, cela fait partie du répertoire standard de la culture populaire.

Traduit et adapté par Tanja Maeder