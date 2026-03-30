La guerre en Iran pourrait bien tourner à l'avantage de l'Ukraine. Image: Imago

Comment Zelensky compte profiter de la guerre en Iran

Le président ukrainien a un plan pour transformer la guerre en Iran en opportunité stratégique pour son pays.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé samedi que son pays avait «sans aucun doute changé la situation géopolitique» au Moyen-Orient avec une série d'accords de coopération militaire sur 10 ans avec des Etats du Golfe frappés par les drones et missiles iraniens.

Est-ce le cas? Et quelle est l'importance de ces accords pour l'Ukraine elle-même, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe massive de son territoire et alors qu'elle fait face de son côté à une série de défis militaires, économiques et diplomatiques?

Le président ukrainien a effectué ces derniers jours une tournée éclair dans le Golfe - Arabie saoudite, Emirats arabes unis et Qatar - vantant les capacités de pointe de son pays en matière de défense antiaérienne.

L'Ukraine a développé une série d'instruments pour faire face aux attaques nocturnes de drones russes, au premier chef des drones intercepteurs bon marché et efficaces. Les drones d'attaque russes sont basés sur la technologie des drones Shahed iraniens dont Téhéran arrose désormais la région - des frappes présentées comme des représailles pour les attaques aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran.

Volodymyr Zelensky a eu l'idée de tirer profit de cette guerre, qui par ailleurs offre à Moscou la perspective de revenus augmentés par la hausse des prix des hydrocarbures, et d'un possible amoindrissement des livraisons d'armes à Kiev. Presque immédiatement, il a entrepris de proposer aux alliés des Etats-Unis dans la région la possibilité d'obtenir les drones intercepteurs ukrainiens, et y a envoyé deux centaines d'experts militaires:

«Il n'y a certainement personne qui puisse apporter une telle aide aujourd'hui, en matière d'expertise. Personne ne dispose d'une telle expérience» Volodymyr Zelensky

Depuis des mois, l'Ukraine abat plus de 80% des missiles et drones russes qui la visent - tirés par centaines chaque nuit - selon une analyse faite par l'AFP des données ukrainiennes.

Des drones ukrainiens contre de l'énergie?

Peu de détails ont filtré sur ce que l'Ukraine a dans les faits conclu avec les pays du Golfe. Mais Zelensky affirme:

«Nous parlons d'une coopération sur dix ans. Nous avons déjà signé un accord en ce sens avec l'Arabie saoudite, nous venons de signer un accord similaire avec le Qatar, également pour dix ans, nous en signerons un avec les Emirats.»

Il y a sur la table à la fois la production en commun de drones - avec des ateliers en Ukraine comme dans le Golfe - et un partage d'expertise, a dit le président ukrainien, sans donner de détails. Rien n'a été dit sur la contrepartie obtenue par Kiev, ou s'il s'agit simplement de rentrées d'argent.

Le président ukrainien, qui avait parlé initialement de la fourniture à Kiev de très onéreux missiles antiaériens, a souligné que ces contrats rapporteraient «des milliards» à l'Ukraine. Les fabricants ukrainiens de drones ont déclaré à l'AFP avoir été inondés de demandes en provenance du Moyen-Orient depuis le début de la guerre dans la région:

«Ni les Etats-Unis, ni l'Europe, ni le Moyen-Orient ne sont préparés à la guerre des drones» Un commandant d'une unité de drones ukrainien à l'AFP

Volodymyr Zelensky a dit être également conscient des ressources en énergie de la région. Quatre ans d'attaques russes ciblées ont détruit les infrastructures énergétiques de l'Ukraine.

«Nous avons besoin d'accords de long terme avec des pays producteurs d'énergie (...) c'est exactement ce que nous négocions», a précisé le président ukrianien. Les fabricants ont dit à l'AFP que les exportations, loin de retirer des armes pour lutter contre la Russie, apporteraient les moyens financiers pour augmenter la production.

«C'est un moment risqué pour la diplomatie ukrainienne», estime Yevgen Magda, un analyste politique et directeur du centre de réflexion Institute of world policy à Kiev. D'autant que Kiev est un parfait novice dans le monde du commerce international des armes: