Netanyahu affirme qu'il n'y aura pas d'Etat palestinien

Le premier ministre israélien a assuré qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien. «Cet endroit nous appartient», a-t-il notamment affirmé.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien, lors d'une cérémonie de signature d'un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée.

«Nous allons tenir notre promesse: il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient», a déclaré M. Netanyahu lors de l'événement organisé à Maalé Adoumim, une colonie israélienne située juste à l'est de Jérusalem.

«Nous préserverons notre héritage, notre terre et notre sécurité (...) Nous allons doubler la population de la ville», a-t-il poursuivi.

Colonisation illégale

Israël a approuvé le mois dernier un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie, dénoncé par l'ONU et plusieurs dirigeants étrangers car il devrait couper ce territoire palestinien en deux, compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien. Le projet est connu sous le nom de E1.

Pour en savoir plus sur cette colonie 👇 Une nouvelle colonie israélienne va couper la Cisjordanie en deux

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure de l'extrême droite, avait appelé à accélérer sa mise en oeuvre et à annexer la Cisjordanie, en riposte aux annonces de plusieurs pays de leur intention de reconnaître un Etat de Palestine.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait condamné fermement cette décision, l'Autorité palestinienne dénonçant pour sa part une nouvelle étape de «l'annexion progressive de la Cisjordanie».

La colonisation de la Cisjordanie, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967. Elle s'est nettement intensifiée sous l'exécutif actuel, particulièrement depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas contre Israël. (afp)