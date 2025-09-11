bien ensoleillé17°
DE | FR
burger
International
Israël

Netanyahu affirme qu'il n'y aura pas d'Etat palestinien

Benjamin Netanyahu affirme qu&#039;il n&#039;y aura pas d&#039;Etat palestinien
Image: AFP

Netanyahu affirme qu'il n'y aura pas d'Etat palestinien

Le premier ministre israélien a assuré qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien. «Cet endroit nous appartient», a-t-il notamment affirmé.
11.09.2025, 19:1611.09.2025, 19:28
Plus de «International»

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé jeudi qu'il n'y aurait pas d'Etat palestinien, lors d'une cérémonie de signature d'un important projet de colonisation en Cisjordanie occupée.

«Nous allons tenir notre promesse: il n'y aura pas d'Etat palestinien, cet endroit nous appartient», a déclaré M. Netanyahu lors de l'événement organisé à Maalé Adoumim, une colonie israélienne située juste à l'est de Jérusalem.

L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

«Nous préserverons notre héritage, notre terre et notre sécurité (...) Nous allons doubler la population de la ville», a-t-il poursuivi.

Colonisation illégale

Israël a approuvé le mois dernier un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie, dénoncé par l'ONU et plusieurs dirigeants étrangers car il devrait couper ce territoire palestinien en deux, compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien. Le projet est connu sous le nom de E1.

Pour en savoir plus sur cette colonie 👇

Une nouvelle colonie israélienne va couper la Cisjordanie en deux

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure de l'extrême droite, avait appelé à accélérer sa mise en oeuvre et à annexer la Cisjordanie, en riposte aux annonces de plusieurs pays de leur intention de reconnaître un Etat de Palestine.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait condamné fermement cette décision, l'Autorité palestinienne dénonçant pour sa part une nouvelle étape de «l'annexion progressive de la Cisjordanie».

La colonisation de la Cisjordanie, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967. Elle s'est nettement intensifiée sous l'exécutif actuel, particulièrement depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas contre Israël. (afp)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
Ce puissant influenceur conservateur a été tué par balle
Charlie Kirk, grand partisan de Donald Trump, a été ciblé lors d'un meeting public. Donald Trump a confirmé sa mort peu après.
L'influenceur conservateur Charlie Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux Etats-Unis, a été tué par balle mercredi lors d'une réunion publique.
L’article