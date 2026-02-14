Hommage à Nino Bibbia, premier champion olympique italien en hiver

Le Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana de Gênes célèbre la première médaille d'or italienne aux Jeux olympiques d'hiver, remportée en 1948 par Nino Bibbia en skeleton à St. Moritz.

1er Championnat du monde de skeleton, Saint-Moritz 1955 : Nino Bibbia 1er. Image: ullstein bild

Le Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Mei) de Gênes, en collaboration avec la Federazione Italiana Sport Invernali, célèbre la première médaille d’or italienne aux Jeux olympiques d’hiver, remportée en 1948 à St. Moritz en skeleton par Nino Bibbia. Des images et contenus consacrés à l’athlète seront diffusés au musée ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Originaire de Bianzone, dans la province de Sondrio, Nino Bibbia avait émigré en Suisse à l’âge de 15 ans. Sa médaille historique a marqué le début de la tradition olympique hivernale italienne.

«Une histoire fascinante, qui nous rappelle combien l’émigration italienne est indissociablement liée à l’histoire de notre pays et dialogue avec l’actualité.» Le président de la Fondation Mei, Paolo Masini

«Avec notre musée, nous voulons faire connaître aux Italiens cet exploit extraordinaire, en reliant symboliquement la première médaille italienne de Nino Bibbia à celles que notre équipe nationale remporte aujourd’hui à Milano Cortina.»

Dans les prochains mois, un nouveau «Civico delle Radici» sera inauguré à Bianzone, comme lieu de rencontre et de redécouverte des racines locales. Une plaque dédiée à Nino Bibbia sera apposée sur la maison qu’il quitta à quinze ans, avec un QR code permettant aux visiteurs de découvrir son histoire.

Décédé en 2013 à l’âge de 91 ans, Nino Bibbia laisse un héritage toujours vivant. Celui-ci se perpétue notamment à travers la Nino Bibbia Challenge Cup, compétition internationale de skeleton organisée chaque année en décembre. (dal/ats/ans)