ciel couvert
DE | FR
burger
International
Italie

Hommage à Nino Bibbia, premier champion olympique italien en hiver

Hommage à Nino Bibbia, premier champion olympique italien en hiver

Le Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana de Gênes célèbre la première médaille d'or italienne aux Jeux olympiques d'hiver, remportée en 1948 par Nino Bibbia en skeleton à St. Moritz.
14.02.2026, 10:1614.02.2026, 10:16
1st skeleton WCH, St. Moritz 1955: Nino Bibbia 1st skeleton WCH, St. Moritz 1955: Nino Bibbia (Photo by ATP/RDB/ullstein bild via Getty Images)
1er Championnat du monde de skeleton, Saint-Moritz 1955 : Nino Bibbia 1er.Image: ullstein bild

Le Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Mei) de Gênes, en collaboration avec la Federazione Italiana Sport Invernali, célèbre la première médaille d’or italienne aux Jeux olympiques d’hiver, remportée en 1948 à St. Moritz en skeleton par Nino Bibbia. Des images et contenus consacrés à l’athlète seront diffusés au musée ainsi que sur ses réseaux sociaux.

Originaire de Bianzone, dans la province de Sondrio, Nino Bibbia avait émigré en Suisse à l’âge de 15 ans. Sa médaille historique a marqué le début de la tradition olympique hivernale italienne.

«Une histoire fascinante, qui nous rappelle combien l’émigration italienne est indissociablement liée à l’histoire de notre pays et dialogue avec l’actualité.»
Le président de la Fondation Mei, Paolo Masini
«Avec notre musée, nous voulons faire connaître aux Italiens cet exploit extraordinaire, en reliant symboliquement la première médaille italienne de Nino Bibbia à celles que notre équipe nationale remporte aujourd’hui à Milano Cortina.»

Dans les prochains mois, un nouveau «Civico delle Radici» sera inauguré à Bianzone, comme lieu de rencontre et de redécouverte des racines locales. Une plaque dédiée à Nino Bibbia sera apposée sur la maison qu’il quitta à quinze ans, avec un QR code permettant aux visiteurs de découvrir son histoire.

Décédé en 2013 à l’âge de 91 ans, Nino Bibbia laisse un héritage toujours vivant. Celui-ci se perpétue notamment à travers la Nino Bibbia Challenge Cup, compétition internationale de skeleton organisée chaque année en décembre. (dal/ats/ans)

Plus d'articles sur le sport
Des supporters juifs menacés à Bâle
Des supporters juifs menacés à Bâle
de Yann Lengacher
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
1
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
4
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
Cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Moscou 1980
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Shutdown partiel du ministère de la Sécurité intérieure à cause de l'ICE
Un blocage budgétaire affecte les services du ministère américain de la Sécurité intérieure en raison du différend sur les pratiques de l'ICE.
Le ministère américain de la Sécurité intérieure est entré samedi en situation de paralysie budgétaire, un «shutdown» partiel qui s'annonce long en raison du différend profond entre démocrates et républicains sur les pratiques de la police de l'immigration (ICE).
L’article