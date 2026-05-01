Dans les montagnes au-dessus d’Asciano, en Toscane, les flammes et la fumée ont forcé l’évacuation de milliers de personnes. Image: www.imago-images.de

Un incendie force l’évacuation de 3500 personnes en Toscane

Dans le centre de l’Italie, un feu de forêt a ravagé plus de 800 hectares et contraint les autorités à évacuer des milliers d’habitants et de touristes dans la région de Lucques et de Pise.

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Les autorités italiennes ont annoncé vendredi avoir évacué quelque 3500 personnes en Toscane, alors qu'elles tentent de maîtriser un incendie qui fait rage depuis plus de 24 heures dans cette région touristique du centre du pays.

Un avion Canadair intervient sur l’incendie qui ravage les montagnes près d’Asciano. Image: www.imago-images.de

Plus de 800 hectares ont été ravagés par le feu dans les montagnes situées entre les cités de Lucques et Pise. «Environ 3500 personnes sont concernées», a souligné la municipalité de San Giuliano Terme dans un communiqué. «Le vent (...) a poussé les flammes plus bas sur le versant» en direction du village d'Asciano, a-t-elle précisé.

Un hélicoptère régional intervient après un ravitaillement en eau sur l’incendie. Image: www.imago-images.de

Selon le communiqué, trois avions bombardiers d'eau Canadair et un hélicoptère continuent d'arroser la zone où s'est déclaré l'incendie. Dix-neuf véhicules de pompiers sont déployés et l'armée et la police participent aux opérations d'évacuation.

Deux gymnases de la région, équipés pour accueillir les personnes évacuées, hébergent environ 107 personnes. Les feux de forêt sont fréquents en Italie, mais généralement plutôt pendant les mois d'été, même si la saison commence de plus en plus tôt en raison de la hausse des températures due au réchauffement climatique. (tib/ats)