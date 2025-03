William annonce son prochain voyage en pleine crise européenne

La visite du prince en Estonie, sa première dans ce pays membre de l'UE et de l'Otan, démarrera par une rencontre avec le président Alar Karis. William se rendra aussi dans une école ouverte pour les enfants ukrainiens ayant fui leur pays à la suite de l'invasion lancée par la Russie. Outre une rencontre avec enseignants ukrainiens, il participera à des activités sportives avec les élèves et prendra un cours d'ukrainien.

Selon le palais de Kensington, qui fait part de la nouvelle mercredi, le fils ainé du roi Charles va échanger avec les membres du régiment britannique «Mercian» sur la base de Tapa - lui permettant de découvrir comment ces soldats «renforcent le flanc oriental de l'Otan». Les forces britanniques à Tapa représentent le plus grand déploiement permanent du Royaume-Uni à l'étranger. On compte pas moins de 900 militaires britanniques en Estonie.

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux

Trump veut la mort des universités américaines

Le président américain a trouvé un moyen de mettre à genoux ce qu'il considère comme des foyers de «wokisme», les prestigieuses universités américaines. Sa solution? Leur couper les vivres.

La science est une épine dans le pied de Trump et de sa clique de «Make America Great Again». Il considère les universités comme des foyers du «wokisme» et de l'idéologie du «DEI» (diversité, équité et inclusion), qu'il déteste. Et elles doivent disparaître. La semaine dernière, le président a donc signé une ordonnance présidentielle qui prévoit de supprimer purement et simplement le département de l'éducation.