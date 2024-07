Un obusier M-46 derrière un camion Ural-375D abandonné dans la vallée de l'Euphrate pendant l'opération Tempête du désert (archive). Image: www.imago-images.de

Poutine déterre des obusiers datant de Staline

La Russie a subi d'importantes pertes en matériel de guerre. Désormais, de plus en plus de vieux obusiers datant de l'époque soviétique sont sortis des entrepôts.

Plus de «International»

Un article de

Pour compenser les pertes massives de matériel, les militaires de Poutine ont de plus en plus souvent recours à de vieux engins. Plusieurs chars T-54, produits pour la première fois dans les années 1940, ont ainsi été repérés sur le front. Mais les stocks d'artillerie semblent également se réduire. De nouveaux enregistrements vidéo montrent comment des obusiers âgés de près de 70 ans sont chargés sur des trains. Il s'agit de canons M-46-130 mm tractés par un camion.

Selon des calculs basés sur des sources accessibles au public, la Russie disposait encore d'environ 655 obusiers dans son stock. Les premiers auraient déjà été sortis des entrepôts en février. Depuis, la moitié aurait déjà été acheminée vers le front, peut-on lire sur le compte X Highmarsed. L'expert militaire tient un registre du matériel de guerre russe encore disponible dans les stocks de l'Union soviétique.

Corée du Nord et Iran livrent des munitions

En janvier, des analystes du magazine ukrainien de sécurité et de défense Defense Express ont découvert des photos montrant que les forces armées russes avaient commencé à utiliser les obusiers M-46 dans la guerre en Ukraine. Il n'était toutefois pas clair combien d'entre eux avaient été retirés des entrepôts.

Le site web Oryx, qui répertorie les pertes de matériel de guerre russe et ukrainien en se basant sur des sources accessibles au public, n'a jusqu'à présent pas mentionné de M-46. Mais plusieurs blogueurs militaires ont partagé sur X et Telegram des images sur lesquelles on peut voir les obusiers.

Comme le rapporte le site web militaire Army Recognition, les canons n'auraient pas été utilisés jusqu'à présent en raison d'un manque de munitions. Mais la pénurie d'obus de 130 mm aurait désormais été résolue grâce à des livraisons en provenance d'Iran et de Corée du Nord.

La Russie a perdu de nombreuses armes

En juin, Vladimir Poutine avait rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Peu après, les obusiers M-46 ont été aperçus en plus grand nombre. Selon un rapport du magazine Newsweek, ces canons peuvent tirer à environ 27 kilomètres avec des munitions conventionnelles et à 37 kilomètres avec des munitions spéciales. Ils ont été exportés par la Russie entre autres en Inde, en Angola, au Vietnam et également en Israël.

Selon Oryx, depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie a perdu 285 armes d'artillerie tractée, soit par destruction, soit par endommagement, soit par conquête par l'Ukraine. Selon l'Ukraine, Moscou a perdu au total 15 883 véhicules blindés de combat, 8245 chars, 20 833 véhicules et réservoirs de carburant, 361 avions militaires, 326 hélicoptères et 28 navires dans la guerre actuelle. (wan)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)