Des pompiers russes sur le lieu de l'incendie d'un réservoir de pétrole dans le district d'Azov (photo d'archive). Image: Russian Emergency Ministry Press Service / AP / dpa

Poutine se plaint des attaques de l'Ukraine et ça révèle quelque chose

Poutine dénonce les frappes ukrainiennes sur des raffineries, admettant leur efficacité, tandis que ses subordonnés lui cacheraient la réalité de la guerre et de l'économie russe.

Christoph Cöln / t-online

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Le président russe Vladimir Poutine a offert un rare aperçu de la situation actuelle dans son pays. Le maître du Kremlin a notamment critiqué les attaques ukrainiennes contre des objets civils et des infrastructures importantes en Russie, dont des raffineries.

Lors d'une réunion consacrée aux questions de sécurité en vue des élections à la Douma (réd: la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie) prévues à l'automne, il s'est plaint:

«De plus en plus souvent, des frappes contre des infrastructures civiles sont menées par des drones. Le dernier exemple en date est celui des attaques contre les installations énergétiques de Touapsé, qui pourraient avoir de graves conséquences pour l'environnement.»

Une tactique de l'Ukraine qui fonctionne

Ce faisant, le président au pouvoir autoritaire a indirectement reconnu que la stratégie militaire des Ukrainiens porte bel et bien ses fruits. L'Ukraine avait lancé, au cours des deux dernières semaines, trois attaques majeures contre des dépôts de pétrole dans la ville de Touapsé, sur la mer Noire.

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Ces installations ne sont toutefois pas, contrairement à ce qu'affirme Poutine, exclusivement des infrastructures civiles. Car les raffineries sont également utilisées pour l'approvisionnement de l'armée russe, et servent ainsi la logistique de la guerre que mène Poutine contre l'Ukraine.

Des défenseurs de l'environnement ont cependant émis des critiques à l'égard de ces attaques. Lorsque de violents incendies ont éclaté après la dernière opération de ce type dans la nuit de lundi à mardi, les autorités ont, pour la première fois, appelé à l'évacuation des rues avoisinantes. Les valeurs limites de benzène, de xylène et de suie dans l'air sont ainsi passées du double au triple, même selon les chiffres officiels.

Lorsqu'il a plu, les particules d'huile en suspension dans l'air se sont déposées sous forme de taches noires et grasses, souillant maisons et voitures. Humains et animaux en ont également souffert. Des produits pétroliers ont également atteint la mer Noire.

Un moyen d'enrayer la machine de guerre russe

Dans son discours, Poutine a évoqué des «conséquences potentiellement graves» pour l'environnement, mais a démenti qu'il existe actuellement de graves dangers pour les habitants. Les autorités auraient la situation pleinement sous contrôle, a-t-il affirmé après un entretien avec le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.

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Kiev cible délibérément l'industrie pétrolière dans ses attaques, car c'est avec les revenus qu'en tire la Russie que Poutine finance sa guerre. La Russie aussi bombarde systématiquement l'arrière-pays de son voisin depuis plus de quatre ans, en utilisant drones et missiles. Les attaques russes font presque quotidiennement des victimes civiles en Ukraine, des immeubles d'habitation et des infrastructures vitales pour la population sont également détruits chaque jour.

C'est au cours de l'hiver qui vient de s'achever que l'armée de Poutine a mené ses attaques les plus violentes contre les infrastructures civiles de l'Ukraine, détruisant notamment d'importantes installations énergétiques. Cela a conduit à des coupures de courant et de gaz pour des centaines de milliers de personnes. En conséquence, beaucoup ont gelé dans leurs appartements pendant des mois, par des températures allant parfois jusqu'à -20 degrés.

Poutine tenu à l'écart de la réalité

Jusqu'à présent, Poutine avait toujours minimisé les attaques de drones ukrainiennes et affirmé qu'elles étaient totalement inefficaces. Sans doute aussi parce que ses subordonnés lui dissimuleraient des informations importantes sur le déroulement de la guerre. Pour le politologue russe Pavel K. Baev, de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO):

«Poutine ne rencontre plus le commandement militaire suprême. Celui-ci a reçu pour instruction de ne continuer à présenter que des rapports faisant état de succès. Les informations sur les réussites ukrainiennes, notamment dans la guerre des drones, continuent toutefois de passer à travers la censure du Kremlin.»

Selon Baev, l'autocrate russe souffrirait d'un décrochage croissant d'avec la réalité, et pas seulement en ce qui concerne le déroulement de la guerre. La grave crise économique dans laquelle la Russie est déjà enlisée, et qui pourrait encore s'aggraver selon les experts, semblerait également être une réalité que les conseillers et proches de Poutine chercheraient à cacher au maître du Kremlin.

Alors que certains économistes ont abandonné leur réserve et mettent en garde contre un «échec épique» de la politique économique actuelle en Russie, «les subordonnés de Poutine n'osent pas lui dire la vérité», selon Baev.