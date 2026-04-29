Poutine se plaint des attaques de l'Ukraine et ça révèle quelque chose
Le président russe Vladimir Poutine a offert un rare aperçu de la situation actuelle dans son pays. Le maître du Kremlin a notamment critiqué les attaques ukrainiennes contre des objets civils et des infrastructures importantes en Russie, dont des raffineries.
Lors d'une réunion consacrée aux questions de sécurité en vue des élections à la Douma (réd: la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie) prévues à l'automne, il s'est plaint:
Une tactique de l'Ukraine qui fonctionne
Ce faisant, le président au pouvoir autoritaire a indirectement reconnu que la stratégie militaire des Ukrainiens porte bel et bien ses fruits. L'Ukraine avait lancé, au cours des deux dernières semaines, trois attaques majeures contre des dépôts de pétrole dans la ville de Touapsé, sur la mer Noire.
Ces installations ne sont toutefois pas, contrairement à ce qu'affirme Poutine, exclusivement des infrastructures civiles. Car les raffineries sont également utilisées pour l'approvisionnement de l'armée russe, et servent ainsi la logistique de la guerre que mène Poutine contre l'Ukraine.
Des défenseurs de l'environnement ont cependant émis des critiques à l'égard de ces attaques. Lorsque de violents incendies ont éclaté après la dernière opération de ce type dans la nuit de lundi à mardi, les autorités ont, pour la première fois, appelé à l'évacuation des rues avoisinantes. Les valeurs limites de benzène, de xylène et de suie dans l'air sont ainsi passées du double au triple, même selon les chiffres officiels.
Lorsqu'il a plu, les particules d'huile en suspension dans l'air se sont déposées sous forme de taches noires et grasses, souillant maisons et voitures. Humains et animaux en ont également souffert. Des produits pétroliers ont également atteint la mer Noire.
Un moyen d'enrayer la machine de guerre russe
Dans son discours, Poutine a évoqué des «conséquences potentiellement graves» pour l'environnement, mais a démenti qu'il existe actuellement de graves dangers pour les habitants. Les autorités auraient la situation pleinement sous contrôle, a-t-il affirmé après un entretien avec le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev.
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Kiev cible délibérément l'industrie pétrolière dans ses attaques, car c'est avec les revenus qu'en tire la Russie que Poutine finance sa guerre. La Russie aussi bombarde systématiquement l'arrière-pays de son voisin depuis plus de quatre ans, en utilisant drones et missiles. Les attaques russes font presque quotidiennement des victimes civiles en Ukraine, des immeubles d'habitation et des infrastructures vitales pour la population sont également détruits chaque jour.
C'est au cours de l'hiver qui vient de s'achever que l'armée de Poutine a mené ses attaques les plus violentes contre les infrastructures civiles de l'Ukraine, détruisant notamment d'importantes installations énergétiques. Cela a conduit à des coupures de courant et de gaz pour des centaines de milliers de personnes. En conséquence, beaucoup ont gelé dans leurs appartements pendant des mois, par des températures allant parfois jusqu'à -20 degrés.
Poutine tenu à l'écart de la réalité
Jusqu'à présent, Poutine avait toujours minimisé les attaques de drones ukrainiennes et affirmé qu'elles étaient totalement inefficaces. Sans doute aussi parce que ses subordonnés lui dissimuleraient des informations importantes sur le déroulement de la guerre. Pour le politologue russe Pavel K. Baev, de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO):
Selon Baev, l'autocrate russe souffrirait d'un décrochage croissant d'avec la réalité, et pas seulement en ce qui concerne le déroulement de la guerre. La grave crise économique dans laquelle la Russie est déjà enlisée, et qui pourrait encore s'aggraver selon les experts, semblerait également être une réalité que les conseillers et proches de Poutine chercheraient à cacher au maître du Kremlin.
Alors que certains économistes ont abandonné leur réserve et mettent en garde contre un «échec épique» de la politique économique actuelle en Russie, «les subordonnés de Poutine n'osent pas lui dire la vérité», selon Baev.