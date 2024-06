Poutine, le 8 mai dernier. Image: imago/waton

«Poutine a lié son destin à la guerre contre l'Ukraine»

Jeudi, le gouvernement américain a décidé que l'Ukraine pouvait désormais utiliser des armes américaines pour abattre des cibles en Russie. Vendredi, l'Allemagne a pris la même décision. Cependant, l'expert russe Ulrich Schmid explique pourquoi aucune attaque nucléaire russe n'est à craindre.



D'abord les Etats-Unis, ensuite l'Allemagne: les deux pays ont annoncé qu'ils autorisaient, dès à présent, l'Ukraine à utiliser les armes qu'ils lui ont livrées contre des cibles sur le territoire russe.

Pourquoi ce changement de direction intervient-il précisément maintenant?

Cette décision est une réaction à la nouvelle offensive russe. La Russie a attaqué la ville de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine depuis le territoire russe. Cette attaque a déjà fait de nombreuses victimes civiles.

Avec l'autorisation des Etats-Unis et de l'Allemagne, l'Ukraine peut désormais agir activement contre les attaques en provenance de Russie. C'est extrêmement important pour que Kharkiv puisse continuer à être défendue. Les Etats-Unis et l'Allemagne ont toutefois assorti l'utilisation de leurs armes pour des attaques contre la Russie de nombreuses conditions et restrictions.



Des personnes réagissent après l'attaque de missiles russes sur leur immeuble à Kharkiv, le vendredi 31 mai 2024. Image: AP

Pendant longtemps, une telle autorisation a toutefois constitué une ligne rouge pour les alliés en Occident. Les «lignes rouges» de l'Occident sont plutôt en «pointillés» depuis longtemps dans cette guerre. Les pays occidentaux cèdent progressivement aux exigences du gouvernement ukrainien. C'était le cas pour les livraisons de chars, plus tard pour les livraisons d'avions et maintenant justement avec l'autorisation d'utiliser des armes occidentales contre des cibles en Russie dans un cadre étroitement défini.

«C'est une question de crédibilité. L'Occident a dit dès le début que la Russie ne devait pas gagner cette guerre»

Ulrich Schmid. Image: keystone

A propos

Ulrich Schmid est professeur d'études sur l'Europe de l'Est à l'Université de Saint-Gall (HSG). Dans ses recherches, il s'intéresse en particulier aux cultures russe, ukrainienne et polonaise ainsi qu'au nationalisme en Europe de l'Est. Schmid est considéré comme l'un des spécialistes de la Russie les plus connus de Suisse.



Pour cela, il faut un soutien militaire plus fort pour l'Ukraine, compte tenu de la défense matérielle russe. Au moins, la principale ligne rouge tracée jusqu'à présent par l'Occident n'a pas été franchie: aucun pays occidental ne doit prendre directement parti à la guerre.

Les Etats-Unis et l'Allemagne ne deviennent-ils pas malgré tout, dans un certain sens, des belligérants si l'Ukraine vise désormais la Russie avec les armes que ces pays ont livré?

Non. Selon le droit international, l'Ukraine est autorisée à riposter au territoire russe à partir duquel elle est attaquée. Les armes utilisées par l'Ukraine n'ont aucune importance. Du point de vue du droit international, les Etats-Unis et l'Allemagne ne deviennent donc pas des belligérants.



Olaf Scholz a annoncé vendredi que l'Allemagne autorisait l'Ukraine à mener des attaques contre des cibles russes avec des armes allemandes. Image: EPA

La guerre pourrait-elle encore s'envenimer? Après tout, la Russie ne cesse de menacer avec ses armes nucléaires.

Oui, le Kremlin aime brandir cette menace. Mais une utilisation effective après ces développements est à mon avis très improbable.



Pour quelle raison?

La doctrine d'Etat russe stipule que les armes nucléaires ne peuvent être utilisées que si l'Etat russe est menacé.

Justement. Et nous parlons d'attaques ukrainiennes sur le territoire russe.

Oui, mais selon la logique russe, l'Etat russe aurait dû être menacé depuis longtemps. En septembre 2022, Poutine a déclaré les régions de Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson comme territoire russe. Il n'a toutefois pas réussi à prendre le contrôle total de ces régions jusqu'à présent. Pour ne pas se contredire, Poutine aurait donc déjà dû considérer la lutte pour ces régions au cours des 20 derniers mois comme une attaque contre «l'Etat russe». L'utilisation d'armes nucléaires n'a toutefois pas eu lieu.



Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie cette année, en l'absence d'un véritable adversaire. Image: keystone

Y a-t-il donc d'autres raisons qui empêchent Poutine de lancer une frappe nucléaire?

Il y en a deux. Premièrement, les quasi-alliés de la Russie, la Chine et l'Inde, n'accepteraient pas du tout l'utilisation d'armes nucléaires. La Russie est particulièrement dépendante de l'Inde dans cette guerre. La Russie tire 30% de son budget de la vente de pétrole. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Inde est un client important. Une grande partie de ces revenus est affectée à la guerre. Car cette guerre coûte cher.



Et deuxièmement?

La population russe ne comprendrait pas non plus que Poutine utilise des armes nucléaires. Car selon le Kremlin, il n'y a pas de guerre du tout. Comment Poutine pourrait-il justifier l'utilisation d'armes nucléaires?



14 mai 2024: les services de secours ukrainiens en action après qu'un tir russe ait blessé au moins 21 personnes, dont trois enfants, dans un quartier résidentiel de Kharkiv. Image: EPA

Poutine n'obtient pas les succès militaires qu'il souhaitait. Il ne peut toutefois pas se retirer de la guerre sans risquer de perdre la face.

Exactement. Poutine a besoin d'une victoire. Ou du moins de quelque chose qu'il puisse vendre à la population russe comme une victoire. Il a lié son destin politique de manière indissoluble à la guerre en Ukraine. L'exigence minimale de Poutine pour la paix est le contrôle total des quatre territoires ukrainiens qu'il a annexés en 2022. Mais la Russie en est loin. La Russie ne contrôle même pas les capitales régionales de Zaporijjia et de Kherson. Poutine mise sur le fait que la Russie tiendra plus longtemps que l'Ukraine. L'avenir nous dira si c'est vrai.



Et qu'en est-il de la politique intérieure de l'Ukraine? En fait, le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky aurait expiré le 20 mai.

Oui, et c'est ce que le Kremlin aime souligner dans sa propagande pour lui dénier toute légitimité. Des élections présidentielles – et encore moins des élections législatives – ne sont toutefois pas possibles dans la situation de guerre actuelle en Ukraine.



Des soldats ukrainiens cherchent une cible avec un lanceur de missiles antiaériens américain de type Stinger sur la ligne de front dans la région de Zaporizhia, le mardi 28 mai 2024. Image: AP

Quelle est la position de la population ukrainienne? Elle peut l'accepter. En 2019, 73% des Ukrainiens ont élu Zelensky à la présidence. Juste après l'éclatement de la guerre, le taux d'approbation de ce dernier est tombé à 35%, avant de grimper à 90% peu après, lorsque le président a courageusement tenu la barre à Kiev. Entre-temps, le taux d'approbation de ce dernier n'a cessé de baisser pour atteindre aujourd'hui 60%.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré une famille ukrainienne lors de sa visite au premier ministre portugais Luis Montenegro en mai. Elle vit au Portugal depuis le début de la guerre. Image: AP LUSA POOL

Sur le plan de la politique intérieure, l'Ukraine aura également d'autres domaines auxquels il faudrait s'attaquer d'urgence. Est-ce possible alors que le pays ne peut même pas organiser d'élections?

Pas vraiment. La politique ukrainienne n'a guère de ressources pour s'occuper d'autres sujets que la défense nationale. Après deux ans de guerre, cela suscite des critiques. Outre la reconstruction des infrastructures, la corruption fait actuellement partie des plus grands problèmes de politique intérieure.

«C'est surtout la défense nationale qui y est exposée»

Récemment, les autorités de recrutement ont licencié des fonctionnaires de haut rang pour cette raison. Cela montre que le gouvernement s'attaque à la corruption.



Revenons à la guerre en elle-même. On a l'impression que si le déclenchement d'une troisième guerre mondiale n'est pas imminent, la paix n'est pas non plus en vue. Pourtant, la Suisse organisera une conférence sur la paix au Bürgenstock en juin. Sans la Russie. Qu'est-ce que cela peut apporter?

Le Conseil fédéral a fait savoir dès le début qu'il ne serait pas possible d'instaurer la paix lors de cette conférence. L'objectif est donc bien plus de définir une compréhension commune et internationale des conditions dans lesquelles des négociations de paix seraient envisageables. Pour l'instant, des thèmes concrets comme la sécurité alimentaire, l'échange de prisonniers de guerre et la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia sont au premier plan. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle la conférence est importante et juste. Elle sert aussi à envoyer un signal à la population occidentale: Que la politique s'engage pour la paix.



Traduit de l’allemand par Lara Lack