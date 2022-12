La musique militaire est une tradition liée à l'éducation politique et idéologique au sein de l'armée russe (photo prétexte - Murmansk 2019). Image: Shutterstock

Poutine va envoyer des clowns à la guerre

En difficulté sur le champ de bataille, la Russie a décidé de remonter le moral de ses troupes, en envoyant sur le front une «brigade musicale» et des artistes de cirque.

Alors que les médias pointent du doigt le moral bas des troupes russes comme une vulnérabilité potentiellement exploitable par l'ennemi, le Kremlin a pris une décision drastique, apprend-on ce dimanche via le site de la BBC: le déploiement d'une troupe dite «créative» sur la ligne de front.

Ce seront non seulement des chanteurs, mais également des clowns, ainsi que des artistes d'opéra, qui auront la délicate tâche de dissiper la dépression ambiante, semée par les Himars ukrainiens au sein des unités russes, apprend-on via le compte Twitter du ministère britannique de la Défense.

La très spéciale brigade sera composée de troupes mobilisées dans le cadre de la campagne de recrutement menée tambour battant par Vladimir Poutine depuis quelques mois. Des artistes professionnels entrés volontairement dans l'armée seront également de la «partie».

«L'unité aura la lourde tâche de maintenir un état moral, politique et psychologique élevé parmi les participants à l'opération militaire spéciale» La BBC relayant le média russe RBC

Cette initiative permettra-t-elle de rebooster le moral des troupes russes, minées par les pertes humaines et matérielles, et par la longueur de la guerre qui devait se solder par une victoire éclaire en début d'année? Nombre d'observateurs internationaux en doutent, mais le Kremlin a d'ores et déjà commencé à faire campagne en faveur d'une collecte d'instruments de musiques à destination des soldats.

«Les troupes russes sont avant tout préoccupées par les lourdes pertes humaines, les indigences du leadership, les défauts de paiement, un manque sévère d'équipement et de munitions, ainsi que par le manque de clarté au regard des objectifs de guerre. Il est peu probable que les efforts des brigades créatives puissent atténuer de façon substantielle ces préoccupations.» Message du ministère britannique de la Défense. twitter

Cette démarche intervient quelques jours après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, se serait rendu sur le champ de bataille et aurait parlé directement aux soldats.

Bien que l'organisation de divertissements soit une pratique courante au sein de nombreuses armées, la musique militaire à destination des troupes déployées a une signification spéciale pour la Russie, rappelle le ministère britannique de la défense.

«La musique militaire russe est étroitement liée au concept d'éducation politique et idéologique datant de l'ère soviétique» Ministère britannique de la Défense twitter

(jod)