Les récentes vidéos de la voiture et du corps de l'ex-ministre, sorti d'un buisson, mettent en doute la version officielle du Kremlin. Image: Imago / Sergei Savostyanov

La mort suspecte de ce ministre en Russie interroge

L'ex-ministre russe des Transports, Roman Starovoït, est décédé dans des circonstances étranges. Son corps a été retrouvé sans vie quelques heures seulement après son limogeage par Vladimir Poutine. Enquête.

Mauritius Kloft / t-online

L'ancien ministre russe des Transports, Roman Starovoïta trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses: quelques heures après son limogeage par Vladimir Poutine, l'homme de 53 ans a été retrouvé sans vie.

Selon la porte-parole du service d'enquête:

«Les circonstances de l'incident sont en cours d'investigation. A ce stade, on privilégie la thèse du suicide»

Selon elle, le corps a été découvert dans la voiture privée du haut fonctionnaire, avec un pistolet à côté de lui. L'heure exacte du décès n'a pas encore été révélée.

Des images qui mettent en cause la version officielle

Mais cette scène soulève des questions: le canal Telegram Shot, proche du Kremlin, a publié lundi des séquences vidéo montrant les enquêteurs extirpant le cadavre de Starovoït non pas d'une voiture, mais d'un buisson tout proche. On y voit également une Tesla noire que le ministre aurait conduite à titre privé.

Roman Starovoït: l'homme de 53 ans est mort, et on ne sait pas encore comment ni dans quelles circonstances. Image: Sofya Sandurskaya

En outre, selon Shot, le parking se situerait à seulement quinze minutes de la maison de l'ancien ministre. C'est son personnel de sécurité qui aurait trouvé sa dépouille. Starovoït aurait reçu le pistolet en question en 2023 de la part du ministère de l'Intérieur en guise de remerciement, il était alors encore gouverneur de Koursk, une ville située au sud de Moscou.

Toujours selon le canal Telegram, les enquêteurs ont saisi dans le véhicule plusieurs objets qui pourraient permettre d'élucider l'affaire. Parmi eux: un iPad, une pile de documents et une liasse d'argent liquide qui auraient été placés dans sa mallette. Des empreintes digitales ont également été relevées.

Les vidéos montrent l'assistante de Starovoït en pleurs alors que des policiers l'interrogent. Elle aurait été sa maîtresse et aurait identifié le père de famille. Shot explique en outre que la jeune femme de 25 ans, Polina, est diplômée de l'université de médecine de Koursk et qu'elle a récemment accompagné Starovoït dans ses déplacements professionnels.

Des employés des pompes funèbres en train d'enlever le corps de l'ex-ministre des Transports Roman Starovoït. Image: Sergei Savostyanov

Durant son mandat de gouverneur, la rumeur d'une liaison amoureuse circulait déjà. On supposait alors que Polina pouvait devenir la première dame de la région. Selon Shot, Starovoït a divorcé de sa femme en 2021. Ils ont eu deux filles, aujourd'hui âgées de 15 et 18 ans.

Les théories et spéculations vont bon train

Avant la diffusion des vidéos, de nombreux médias russes avaient eux estimé que Starovoït s'était suicidé à son domicile d'Odinzovo, dans la banlieue de Moscou. Plusieurs blogueurs ont toutefois mis en doute la version officielle du comité d'enquête, jugeant que l'affaire soulevait de nombreuses questions.

Selon certaines sources, le ministre se serait suicidé ce week-end, alors qu'il était encore en fonction. Cela n'a toutefois pas été directement confirmé de façon officielle.

Sur les canaux politiques de Telegram, on spécule sur une lutte de pouvoir dont Starovoït pourrait avoir fait les frais. Pour les commentateurs, il a soit été délibérément tué, soit poussé au suicide.

D'autres cas de poursuites contre des ministres ou des fonctionnaires de haut rang auraient montré par le passé qu'une peine de prison ne constituait pas réellement une raison tangible de mettre fin à ses jours. Notamment car les conditions de détention pour de tels membres de l'appareil étatique sont usuellement confortables et les peines pas purgées jusqu'à leur fin.

Les enquêteurs fouillent la voiture privée de Starovoït. Image: Roman Naumov

Des décès aussi soudains qu'étranges

Le décret de Poutine, publié lundi à Moscou, concernant le licenciement de son collaborateur ne précise pas les raisons de cette décision. L'ancien gouverneur de la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie, n'avait été promu qu'en mai dernier. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ne s'est pas non plus exprimé. Il a toutefois confirmé que la perte de confiance dont on entendait parfois parler n'apparaît pas dans le document.

Plusieurs médias ont par ailleurs fait état d'un autre décès étrange survenu lundi au ministère des Transports. Un haut fonctionnaire de 42 ans y serait mort lors d'une réunion. Selon la chaîne Shot, il se serait soudainement levé avant de s'effondrer. Les médecins n'auraient rien pu faire.



Il s'agirait d'un arrêt cardiaque, qui n'a cependant pas été confirmé officiellement.

Une implication dans un scandale régional?

On ignore pourquoi ce politicien du parti au pouvoir «Russie Unie» a mis fin à ses jours. Des médias parlent de manquements datant de l'époque où il était gouverneur de la région de Koursk. Les troupes ukrainiennes s'y étaient emparées de plusieurs dizaines de localités en août 2024.

Le successeur de Starovoït au poste de gouverneur, Alexeï Smirnov, a lui été arrêté pour fraude présumée. Smirnov dirige la région depuis mai 2024. Après l'invasion par les troupes ukrainiennes, il avait dû démissionner en décembre.

Smirnov aurait mal géré des fonds destinés à la construction de fortifications à la frontière avec l'Ukraine. Le fait que les troupes adverses aient pu y pénétrer sans trop de problèmes avait suscité horreur et incompréhension dans toute la Russie.

Ces lignes de fortification auraient été construites dès 2022, peu après le début de la guerre lancée par Poutine. Alors encore gouverneur, Starovoït avait signalé à la hiérarchie l'achèvement de ces installations. Puis les troupes ukrainiennes ont percé les défenses.

La voiture personnelle de l'ex-ministre: une Tesla noire. Image: Sergei Savostyanov

L'opprobre des succès militaires de l'Ukraine

On n'a certes pas entendu parler d'enquêtes contre Starovoït. Mais les médias moscovites ont révélé qu'il se trouvait potentiellement dans le radar des enquêteurs. Selon ces informations, il aurait encouru jusqu'à 20 ans de prison s'il avait été reconnu coupable de détournement de fonds. La chaîne Shot, proche du Kremlin, en parle également et précise que Smirnov a témoigné contre Starovoït. Mais, à nouveau, cela manque de confirmation officielle.

Enfin, les observateurs ont aussi évoqué le chaos dans les aéroports comme une raison possible de ce licenciement. Car les attaques à répétition de drones ukrainiens ont provoqué l'annulation de centaines de vols en plein milieu des vacances. Des milliers de passagers se sont parfois retrouvés bloqués en raison d'une impossibilité de décoller ou d'atterrir. Le journal russe Kommersant a fait état lundi d'importantes pertes financières pour le secteur.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)