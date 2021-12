En Afghanistan, être une femme journaliste est devenu une double peine

«Sur les 543 médias recensés au début de l'été, seuls 312 fonctionnaient encore fin novembre 2021. Cela signifie qu'en l'espace de trois mois, 43% des médias afghans ont disparu. Plus de 4 médias sur 10 ont disparu et 60% des journalistes et collaborateurs de médias sont désormais dans l'incapacité de travailler. Les femmes sont les plus touchées: 84% d'entre elles ont perdu leur travail.»