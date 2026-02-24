La Suède envisage de livrer des Gripen avec des missiles spéciaux à Kiev

Les bombes planantes comptent parmi les armes les plus redoutables de la Russie. Mais l’Ukraine pourrait bientôt riposter, grâce au missile air-air le plus moderne au monde.

Martin Küper, Simon Cleven / t-online

Peu coûteuses, disponibles en grand nombre et presque impossibles à intercepter pour l'Ukraine: les bombes planantes russes. Larguées par des avions de combat à grande distance, ces bombes aériennes, pouvant peser jusqu’à trois tonnes et équipées d’ailes, planent sur plusieurs kilomètres avant d’atteindre leur cible.

Les forces russes les utilisent pour détruire des positions ukrainiennes en première ligne ou des immeubles dans des villes proches du front. Mais un espoir semble désormais se dessiner dans la lutte contre ces bombes dévastatrices, sous la forme d’un missile.

Il s’appelle Meteor, un projectile du groupe européen d’armement MBDA. Ce missile air-air est considéré comme le plus moderne et le plus performant de sa catégorie. Il offrirait à l’armée de l’air ukrainienne de bien meilleures chances face aux avions de combat russes équipés de bombes planantes. Problème: l’Ukraine ne dispose pas d'appareils compatibles avec le Meteor.

Un missile Meteor, la Suède les utilise depuis 2016. Image: www.imago-images.de

Le missile Meteor présente des avantages décisifs

Actuellement, la flotte ukrainienne se compose principalement d’anciens avions soviétiques de type Soukhoï Su-27 et MiG-29, de quelques Mirage français plus anciens ainsi que d’appareils américains plus modernes de type F-16 Fighting Falcon. Leur principale arme en combat aérien est le missile AIM-120 AMRAAM du fabricant américain Raytheon. Les pilotes ukrainiens l’utilisent notamment pour abattre des drones kamikazes russes de type Shahed. Des vidéos récemment diffusées montreraient l’interception d’un drone Shahed par un F-16 ukrainien.

Pour affronter les avions de combat russes et leurs bombes planantes, l’AIM-120 AMRAAM manque toutefois de deux caractéristiques essentielles: la portée et la poussée. Sa portée maximale atteint environ 180 kilomètres, ce qui est insuffisant pour abattre les avions russes qui larguent leurs bombes planantes à une distance de 200 kilomètres avant de faire demi-tour. Le Meteor, en revanche, peut couvrir cette distance et dispose d’un autre avantage par rapport à l’AIM-120 AMRAAM: un statoréacteur.

Ce moteur permet au missile de conserver sa vitesse supersonique élevée jusqu’à l’impact. De nombreux missiles air-air conventionnels perdent de l’énergie sur les derniers kilomètres, ce qui laisse aux avions ennemis éloignés une chance de s’échapper. Face à un Meteor, les probabilités de fuite sont nettement plus faibles.

L’Ukraine veut 100 Rafale français et 150 Gripen

Jusqu’à présent, les avions russes ont pu évoluer relativement en sécurité derrière leurs propres lignes lorsqu’ils larguent leurs bombes planantes. Mais l’Ukraine travaille déjà à renforcer l’efficacité de son armée de l’air et à rétablir la supériorité aérienne sur son territoire.

Des soldats suédois installent des missiles Meteor sous un avion Gripen. Image: www.imago-images.de

Une déclaration d’intention a ainsi été signée avec la France pour l’achat de 100 avions modernes de type Dassault Rafale et avec la Suède pour l’acquisition de 150 avions de combat Saab JAS 39 Gripen. Ces deux appareils peuvent tirer le Meteor. Et la Suède pourrait aller encore plus loin.

Le gouvernement de Stockholm n’a pas encore décidé s’il livrera à l’Ukraine des Gripen équipés de missiles Meteor; mais pour l’officier de l’armée de l’air suédoise Jussi Halmetoja, il ne fait guère de doute que le Meteor serait «un élément naturel pour tout utilisateur de Gripen», a-t-il récemment déclaré au média spécialisé Defense News.

L’ancien pilote de chasse travaille également pour le groupe d’armement suédois Saab, membre du consortium fabricant MBDA. Jussi Halmetoja serait donc proche des décideurs sur cette question. Les récents entretiens entre les ministres suédois et ukrainien de la défense au sujet du Meteor suggèrent eux aussi que Stockholm envisage sérieusement sa livraison.

L’expert militaire Markus Reisner confirme la forte valeur opérationnelle que ce missile représenterait pour Kiev:

«Si l’Ukraine dispose du Meteor, cela contraindrait les avions de combat russes à se maintenir plus loin derrière le front, si bien que la portée des bombes planantes pourrait ne plus suffire. Dans cette optique, le missile serait un game changer.»

On ignore encore quand l’Ukraine recevra les premiers Gripen en provenance de Suède. La livraison des 150 nouveaux appareils devrait prendre plusieurs années, car ils doivent d’abord être construits. La Suède avait toutefois laissé entrevoir la possibilité de livrer dès 2026 quelques exemplaires plus anciens issus de ses propres stocks. Si ces appareils étaient fournis avec des missiles Meteor, l’Ukraine pourrait bientôt disposer d’un avantage décisif dans les combats aériens face à la Russie. (trad. hun)