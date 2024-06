L'Ukraine attend toujours ses F-16, mais il y a un problème plus grave

La formation des pilotes ukrainiens sur les avions de combat F-16 semble connaître des retards. Que se passe-t-il? Explications.

Thomas Wanhoff / t-online

L'Ukraine devrait bientôt recevoir des avions de combat F-16. Ils pourraient lui donner un avantage considérable en matière de défense aérienne. Certains pilotes ont déjà suivi des formations au Danemark et aux Etats-Unis, et les premiers avions devraient bientôt arriver. Mais il semble que Kiev soit confronté à un problème. Les alliés occidentaux ont certes promis 60 avions, mais jusqu'à présent, seuls 15 à 20 pilotes ont été formés. Et c'est apparemment la faute des Etats-Unis.

Comme le rapportent le Kyivpost et Politico, les Etats-Unis ne sont pas en mesure de former davantage de pilotes ukrainiens. Il y aurait au total 30 candidats, mais le centre de formation de Tuscon, aux Etats-Unis, serait arrivé à la limite de ses capacités, affirment-ils.

Des «dizaines» de pilotes de différents pays suivent une formation de base et un entraînement sur F-16 aux Etats-Unis et en Europe, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le major Charlie Dietz, à Politico. Il a refusé de confirmer un chiffre précis.

Le centre d'entraînement n'a plus de places disponibles

D'ici la fin de l'année, 20 pilotes de F-16 ukrainiens devraient être opérationnels, soit la moitié du nombre nécessaire pour équiper une escadrille de 40 avions, a indiqué un ancien membre du Pentagone à Politico.

La responsable des relations publiques de la garde nationale de l'Arizona, le major Erin Hannigan, a déclaré au journal que le 162e escadron formait chaque année 30 pilotes étrangers. Interrogée sur la possibilité d'augmenter ce nombre, elle a répondu que cela n'était pas possible. La question se pose maintenant de savoir si les Etats-Unis savaient, lorsqu'ils ont promis des capacités de formation, combien ils pouvaient effectivement en former.

Le manque de places de formation est-il la raison de l'initiative française?

A cela s'ajoute le fait que le Danemark et la Roumanie ne peuvent pas accueillir d'autres pilotes dans leur programme, rapporte Politico. Le centre de formation danois doit de toute façon être fermé l'année prochaine, car l'armée de l'air danoise est en train de s'équiper de jets F-35.

Le journaliste du Kyiv Post Jeffrey Fischer suppose que le manque d'effectifs a été l'une des raisons d'un accord avec la France. Le président Emmanuel Macron avait en effet promis à l'Ukraine des avions Mirage 2000 et une formation des pilotes et du personnel de maintenance en six mois.

La livraison et l'utilisation des avions de combat F-16 se fait donc toujours attendre. L'administration Biden, qui s'était montrée très réticente à l'égard des livraisons, a autorisé pour la première fois en mai 2023 d'autres pays à mettre leurs avions à disposition. Le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas veulent envoyer 60 avions à l'Ukraine cet été encore. Ceux-ci pourraient, par exemple, aider à repousser l'avancée russe près de Kharkiv.

Des politiciens américains pressent le Pentagone

Selon des informations de Politico, des politiciens américains font pression sur le ministère américain de la Défense pour qu'il augmente les capacités de formation. Certains députés auraient écrit une lettre à l'administration en ce sens – apparemment sans succès jusqu'à présent. D'après le rapport, le gouvernement américain aurait fait remarquer qu'il avait également des obligations de formation envers d'autres pays.

Il y a quelques jours, l'administration Biden a annoncé qu'elle donnerait la priorité à l'Ukraine pour certaines livraisons d'armes et qu'elle ferait attendre d'autres partenaires. Il n'est donc pas exclu qu'il en soit de même pour l'entraînement des pilotes ukrainiens.

