Poutine va-t-il vers l'escalade? 3 points à retenir pour la 2e année de guerre

Michael Thumann, spécialiste de la Russie, estime que même une attaque nucléaire n'est pas exclue. En menaçant constamment de recourir à l'option nucléaire, Poutine se met sous pression. Mais il y a aussi de l'espoir.

Julian Schütt / ch media

Vladimir Poutine a toujours aimé raconter l'histoire du rat. Elle s'est produite pendant son enfance dans la cage d'escalier d'un appartement communal de Leningrad. Il y avait chassé un rat. Mais lorsqu'il l'a poussé dans un coin, il lui a soudain sauté dessus et l'a poursuivi sur plusieurs étages. C'est là qu'il a appris qu'il valait mieux ne pas pousser quelqu'un dans un coin.

Avec sa campagne d'extermination contre l'Ukraine, il se retrouve désormais lui-même dans un coin, isolé de l'Europe. L'Ukraine s'est révélée être un adversaire supérieur durant la première année de la guerre, mettant à nu les faiblesses de l'armée russe.

La façon dont Poutine a sous-estimé l'Occident

Poutine a également criminellement sous-estimé l'Europe et l'Occident: il s'est moqué d'eux en les qualifiant d'efféminés et de décadents. Ils ne pourraient «plus vivre sans foie gras, sans huîtres et sans libertés de genre». Et de poursuivre:

«Ils se considèrent manifestement comme appartenant à une caste supérieure et à une race supérieure»

C'est ce qu'il a dit en mars 2022, alors qu'il s'attendait encore à une guerre éclatante. Il a vu le président américain Biden vieillissant, le chancelier allemand Scholz et le président ukrainien Zelensky comme des pitres.

Mais l'Occident détesté s'est montré étonnamment uni et énergique contre le régime de Poutine, et a jusqu'à présent réussi à repousser sa guerre intense.

Aux yeux de ses sujets, Poutine ne peut que gagner

En politique intérieure, Poutine ne semble pas encore menacé dans l'exercice de son pouvoir. Mais avec la mobilisation militaire, la guerre est définitivement arrivée en Russie depuis l'automne dernier. Le régime consacre, désormais, un tiers du budget de l'Etat aux dépenses militaires et à la sécurité intérieure.

Les investissements dans les domaines civils tels que les écoles ou les hôpitaux diminuent ainsi d'au moins 20%. Poutine met ainsi en péril son propre modèle de réussite qui, s'il n'a pas apporté la liberté politique à sa population, lui a tout de même apporté une modeste prospérité.

Aux yeux de ses citoyens étonnamment obéissants, Poutine ne peut que gagner. Jusqu'à présent, il pouvait encore rejeter les revers de ses troupes sur d'autres, ce qui sera de plus en plus difficile au cours de la deuxième année de guerre, puisqu'il désigne tous les commandants en chef. Ainsi, comme le rat dans son anecdote d'enfance, il est également acculé dans un coin sur le plan de la politique intérieure, et la question se pose de savoir jusqu'où il ira au cours de la deuxième année de guerre.

Poutine veut prendre sa revanche de ces trois dernières décennies

Les scénarios les plus plausibles sont fournis par des experts qui ont déjà rencontré Poutine et vécu en Russie, qui maîtrisent la langue et qui travaillent pourtant de manière totalement indépendante de l'appareil de propagande hypertrophié. Michael Thumann est un analyste qui remplit toutes ces conditions et qui travaille depuis plus de 25 ans pour Die Zeit depuis Moscou.

Il vient de publier un livre sur Poutine (réf. en fin d'article). Thumann se distingue des nombreux lobbyistes pro-Poutine et de ceux qui affirment le comprendre. Il a pu interviewer l'autocrate à plusieurs reprises depuis les années 1990.

Il retrace de manière crédible comment le chef du Kremlin a créé le «régime le plus menaçant du monde». Le livre de Thumann s'intitule Revanche. Poutine ne considère pas la chute de l'Union soviétique comme une bénédiction, mais comme une catastrophe. Il «cherche à prendre sa revanche sur les trois dernières décennies». Au fond, la guerre contre l'Ukraine serait une réaction tardive à la chute du mur de Berlin.

La Russie lève à nouveau le rideau de fer

Poutine veut redonner à la Russie sa grandeur passée et faire peur à ceux qui ont affaibli, humilié et trahi son pays. Il pense en termes de grande puissance russe et mise sur un nationalisme autoritaire. La Russie doit redevenir une superpuissance comme l'Union soviétique autrefois, simplement sans économie planifiée, sans la pure doctrine du bonheur communiste mondial.

On pourrait parler, comme l'écrivain russe Viktor Erofeev, d'une perestroïka négative. Si Gorbatchev aspirait, autrefois, à une ouverture et à une modernisation de la vie sociale et politique en Union soviétique, Poutine veut faire le contraire: La Russie lève à nouveau un rideau de fer avec l'Occident et veut se faire respecter par la dissuasion.

Comme il est mis au ban de l'Occident, il ne reste à Poutine qu'à dépendre de la Chine sur le plan économique. En tant que principal acheteur de gaz russe, Pékin pourra, toutefois, de plus en plus dicter les prix à Moscou, suppose Thumann.

Poutine va se radicaliser davantage au cours de cette deuxième année de guerre

Comme d'autres experts, il part du principe que Poutine va continuer à se radicaliser au cours de la deuxième année de guerre. Pour ne pas apparaître comme un perdant, il doit au moins s'emparer du Donbass. Grâce à la mobilisation militaire, il poursuit désormais la vieille stratégie russe qui consiste à vaincre l'adversaire par la simple masse de sa force humaine et de son matériel.

Mais les analystes doutent qu'il puisse équiper ses troupes, souvent mal formées, de suffisamment d'armes et de munitions. Il devra donc continuer à se contenter d'offensives sporadiques.

Il devrait en outre intensifier ses cruels bombardements d'installations civiles et de quartiers résidentiels afin de rendre la vie de la population ukrainienne aussi insupportable que possible. A cela s'ajoute la guerre hybride contre l'Occident, auquel la Russie veut nuire numériquement ou énergétiquement. Entre-temps, Poutine parle comme un fanatique religieux d'une «guerre sainte» qu'il mène contre l'Otan, contre les Etats-Unis, contre l'Europe et l'UE.

Ce qui est dangereux, ce sont les erreurs d'appréciation de plus en plus flagrantes de la Russie et ses réactions émotionnelles excessives. Dès que la guerre de position et d'usure dans l'est de l'Ukraine ressemblera à une impasse, Poutine ressentira cela comme une défaite et cherchera à poursuivre l'escalade. Franchira-t-il alors la ligne rouge et utilisera-t-il des armes nucléaires?

Dès la première année de la guerre, Poutine et ses propagandistes n'ont pas été avares de menaces d'Armageddon. Dans les talk-shows russes, il est presque de bon ton d'exiger la pulvérisation nucléaire de Londres, Washington ou Berlin. D'un autre côté, Poutine hésite jusqu'à présent à augmenter encore la préparation au combat des forces nucléaires russes, après l'avoir portée au printemps dernier au niveau deux sur quatre.

Qu'est-ce qui s'oppose à l'escalade nucléaire?

Thumann énumère les arguments qui parlent pour et contre un conflit nucléaire. Selon lui, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques n'a guère de sens en Ukraine:

«Elles se prêtent à des attaques sur de grandes cibles, sur tout un groupe d'armées ou sur une grande ville. Mais les forces armées ukrainiennes sont organisées de manière décentralisée.»

L'anéantissement d'une ville entière pourrait également avoir des répercussions sur la population russe.

Poutine n'est pas un personnage suicidaire, plutôt un survivant

De plus, Poutine devrait s'attendre à une contre-attaque sur son pays. La biographe de Poutine, Fiona Hill, écrit qu'il n'est pas en soi un candidat au suicide, mais plutôt un «survivaliste», un survivant obstiné qui veut s'assurer une place éminente dans l'histoire de la Russie.

Malheureusement, pour Thumann, il y a aussi un argument en faveur d'une attaque nucléaire. Celui qui menace constamment de recourir à l'option nucléaire se met sous pression. Si Poutine se sent trop acculé, comme le rat dans son enfance, il pourrait tout de même tenter une attaque nucléaire. Il est certain qu'au Kremlin, on évalue ce qui serait le pire: les inconvénients d'une utilisation de l'arme nucléaire ou les inconvénients d'une défaite de la guerre. Cette dernière aurait en tout cas des conséquences pour Poutine et son régime.

Une rébellion contre le chef de guerre raté serait alors possible, ce que Michael Thumann considère sinon comme «un scénario peu probable». Poutine a trop bien assuré son pouvoir et détruit trop efficacement toute opposition dangereuse. Il ne faut pas s'attendre à une résistance dans son propre pays. Ce qu'il a le plus à craindre, c'est donc lui-même. Qu'il prenne une mauvaise décision de trop. Avec des conséquences fatales pour lui aussi.

Sources

Livre conseillé: Michael Thumann: « Revanche. Comment Poutine a créé le régime le plus menaçant du monde ». Éditions C.H. Beck, Munich 2023, 288 pages.

