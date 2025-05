Ces 16 cardinaux compteront lors du conclave

Ces 16 cardinaux compteront au moment de choisir le nouveau pape

Après le décès du pape François, les cardinaux se réunissent dès mercredi pour élire son successeur. Voici 16 cardinaux à connaitre.

rome, Vatican / afp

Les cardinaux du monde entier se réunissent en conclave à partir de mercredi pour élire le successeur du pape François. Seuls 133 cardinaux, âgés de moins de 80 ans, prendront part au vote.

Diplomates, hommes de terrain, théologiens ou médiateurs: voici 16 d'entre eux dont la voix comptera au moment du vote. Si certains sont présentés par les observateurs comme «papabili», favoris pour succéder à François, l'issue du conclave est toujours imprévisible, rendant tout pronostic très hasardeux.

Pietro Parolin (Italie), 70 ans

Secrétaire d'Etat (numéro deux du Vatican) pendant la quasi-totalité du pontificat de François, ce diplomate très chevronné a été le bras droit du pape et un homme de premier plan sur la scène internationale.

Pietro Parolin. Keystone

Silhouette légèrement courbée, voix fluette et tempérament calme, il a voyagé dans le monde entier et est connu de nombreux dirigeants politiques comme de l'ensemble de la Curie romaine (appareil administratif du Saint-Siège), dont il connaît tous les rouages

Membre du Conseil des cardinaux, parfait connaisseur des dossiers, il a eu un rôle clé dans la signature en 2018 d'un accord historique entre le Saint-Siège et la Chine sur les nominations d'évêques.

Pierbattista Pizzaballa (Italie), 60 ans

Fin connaisseur du Proche-Orient, ce franciscain et théologien italien parlant l'hébreu et l'anglais est arrivé à Jérusalem en 1990

Pierbattista Pizzaballa. Keystone

En septembre 2023, il devient le premier patriarche de Jérusalem - la plus haute autorité catholique d'Orient - en exercice à être créé cardinal. Un mois plus tard éclate la guerre entre le Hamas et Israël, avec ses répercussions toujours plus sanglantes dans la région. Ses multiples appels à la paix l'ont placé sur le devant de la scène.

Matteo Maria Zuppi (Italie), 69 ans

Ce diplomate discret et expérimenté effectue depuis plus de 30 ans des missions de médiation politiques à l'étranger. Membre de la communauté romaine de Sant'Egidio, le canal officieux de la diplomatie du Saint-Siège, il a été médiateur au Mozambique et émissaire spécial du pape François pour la paix en Ukraine.

Matteo Maria Zuppi. Keystone

Archevêque de Bologne, il est depuis 2022 président de la Conférence épiscopale italienne (CEI). Cet homme svelte au visage jovial jouit d'une grande popularité en Italie pour son action auprès des plus démunis. Il prône l'accueil des migrants et des fidèles homosexuels au sein de l'Eglise.

Claudio Gugerotti (Italie), 69 an

Fin diplomate, polyglotte, cet Italien originaire de Vérone (nord) est un expert du monde slave. Sa carrière l'a amené à servir en tant que nonce (ambassadeur du Saint-Siège) dans plusieurs pays de la région (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Ukraine) ainsi qu'au Royaume-Uni.

Claudio Gugerotti Keystone

Consulté par le pape sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il était depuis 2022 préfets du dicastère (réd: ministère) pour les Eglises orientales.

Jean-Marc Aveline (France), 66 ans

Né en Algérie française, descendant d'une lignée de colons andalous, Mgr Aveline a passé presque toute sa vie à Marseille, dont il est devenu une figure emblématique.

Jean-Marc Aveline. Keystone

Nommé archevêque de Marseille en 2019 et créé cardinal en 2022, ce défenseur de la fraternité interculturelle à la personnalité souriante et afable a très tôt cherché à favoriser un dialogue interreligieux apaisé et à œuvrer pour la défense des migrants, deux piliers du pontificat de François. Elu début avril président de la Conférence des évêques de France, il a également été le principal artisan de la visite du pape à Marseille en 2023.

Anders Arborelius (Suède), 75 ans

Ce luthérien suédois s'est converti au catholicisme dans un pays dont l'écrasante majorité de la population est protestante mais qui compte aussi parmi les plus sécularisés de la planète. Premier évêque catholique de nationalité suédoise, il a été créé cardinal en 2017. A l'unisson de François, Anders Arborelius défend l'accueil en Europe des migrants.

Anders Arborelius Keystone

Mario Grech (Malte), 68 ans

L'évêque de Gozo, la deuxième île du petit archipel méditerranéen de Malte, a joué un rôle crucial au cours du synode sur l'avenir de l'Eglise voulu par François.

Mario Grech. Keystone

Mgr Grech a été le secrétaire général de cette assemblée mondiale qui a délibéré de questions cruciales comme la place des femmes et des divorcés remariés. Dans ce rôle, il s'est livré à un délicat exercice d'équilibriste, suivant la volonté de François de créer une Église ouverte et attentive, tout en étant à l'écoute des préoccupations conservatrices.

Peter Erdö (Hongrie), 72 ans

Cet intellectuel austère parlant sept langues est apprécié pour son expertise théologique et son ouverture aux autres religions. Fervent défenseur du dialogue avec les chrétiens orthodoxes, il accorde aussi une attention particulière à la communauté juive. Il afiche des vues très conservatrices, aussi bien concernant les divorcés remariés que les couples homosexuels.

Peter Erdö.

On lui a reproché son silence face aux dérives antidémocratiques du gouvernement de Viktor Orban, alors que l'Eglise hongroise a au contraire salué ses initiatives pour rénover les lieux de culte et re-christianiser les écoles au nom de la défense de la chrétienté en Europe.

Jean-Claude Hollerich (Luxembourg), 66 ans

Jésuite comme François, ce cardinal féru de littérature allemande et de culture japonaise a aussi été membre du dicastère de la Culture et de l'Education, ainsi que de celui pour le Dialogue interreligieux.

Jean-Claude Hollerich Image: www.imago-images.de

Spécialiste des relations culturelles entre l'Europe et l'Extrême-Orient, sensible aux questions environnementales, il passe pour un théologien ferme sur le dogme mais ouvert sur les évolutions sociétales, à l'image du défunt pape dont il était proche.

Luis Antonio Tagle (Philippines), 67 ans

L'ancien archevêque de Manille Luis Antonio Tagle est une figure modérée n'ayant pas hésité à critiquer l'Église catholique pour ses manquements, notamment dans les afaires de pédocriminalité. Comme le pape François, il est en pointe dans la défense des pauvres, des migrants et des personnes marginalisées, au point d'avoir été surnommé le «François asiatique».

Luis Antonio Tagle. Keystone

Cet homme charismatique aux lunettes rectangulaires, à l'allure juvénile et au sourire facile, surnommé «Chito», a été créé cardinal par Benoît XVI en 2012 et il avait déjà été considéré comme un possible candidat à l'époque du conclave de 2013 ayant abouti à l'élection de François.

Charles Maung Bo (Birmanie), 76 ans

Mgr Bo a été créé en 2015 par le pape François cardinal, le premier et unique de Birmanie. Ce Salésien a appelé au dialogue et à la réconciliation dans son pays en proie à des conflits et, après le coup d'État militaire de 2021, a appelé les manifestants de l'opposition à rester non violents.

Charles Maung Bo Keystone

Lui-même originaire d'une minorité ethnique, il a défendu les Rohingyas, majoritairement musulmans, persécutés, et s'est prononcé contre le trafic d'êtres humains qui bouleverse la vie de nombreux jeunes Birmans.

Peter Turkson (Ghana), 76 ans

L'un des cardinaux africains les plus influents, Mgr Turkson a souvent été présenté parmi les favoris pour devenir le premier pape noir de l'Église. Né dans une famille modeste de 10 enfants, Mgr Turkson parle six langues et s'est rendu à plusieurs reprises au Forum économique mondial de Davos pour alerter les chefs d'entreprise des dérives de l'économie libérale.

Peter Turkson Keystone

Fridolin Ambongo (République démocratique du Congo), 65 ans

Voix puissante du mouvement pour la paix en République démocratique du Congo, un pays meurtri par des décennies de violences, Fridolin Ambongo pourrait rassembler sur son nom des votes de cardinaux jugés conservateurs. Il avait en efet joint sa voix aux protestations soulevées par la publication en décembre 2023 par le Vatican du document «Fiducia supplicans» («La confiance suppliante») ouvrant la voie aux bénédictions de couples de même sexe.

Fridolin Ambongo. Keystone

Archevêque de Kinshasa depuis 2018 et cardinal depuis 2019, il était aussi membre du «C9», le conseil des neuf cardinaux chargés de conseiller le pape sur la réforme de l'Eglise.

Robert Sarah (Guinée), 79 ans

Figure de proue des catholiques traditionalistes critiques de François, ce francophone réservé se distingue par ses positions très conservatrices sur l'immigration et l'homosexualité. Il a ainsi qualifié d'«hérésie» le texte du Saint-Siège ouvrant la voie, en 2023, à une bénédiction des couples homosexuels, une évolution largement rejetée par les évêques africains.

Robert Sarah. Keystone

En octobre 2023, il fait partie des cinq cardinaux conservateurs qui demandent publiquement au pape François de réafirmer la doctrine catholique sur les couples gays et l'ordination des femmes. Ses prises de positions radicales lui valent une grande popularité parmi les catholiques traditionalistes, notamment dans les pays francophones.

Robert Francis Prevost (Etats-Unis), 69 ans

Natif de Chicago, Mgr Prevost était depuis 2023 le préfet du puissant Dicastère des évêques, chargé de nommer les évêques du monde entier. Mgr Prevost a passé des années en tant que missionnaire au Pérou et est l'archevêqueévêque émérite de Chiclayo dans ce pays d'Amérique du Sud. Il est également président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine.

Robert Francis Prevost. Keystone

Timothy Dolan (Etats-Unis), 75 ans

Le chef conservateur du puissant archevêché de New-York est un extraverti jovial qui apprécie le sport, la bière et qui s'eforce d'apporter plus d'optimisme à l'Eglise. Bien que conservateur sur le plan théologique, farouche opposant à l'avortement, ce cardinal costaud au visage rougeaud a un humour plein d'autodérision. Médiatique, très présent sur les réseaux sociaux, il a coordonné la lutte contre la pédocriminalité de 2002 à 2009, dans le diocèse de Milwaukee, dans le Wisconsin.