La chanteuse de 32 ans a remporté six prix lors des American Music Awards. Image: AP Invision

Taylor Swift enterre (encore) Michael Jackson

L'Américaine s'est une fois de plus approprié la soirée. Lors de la cérémonie des American Music Award, Taylor Swift a remporté six trophées. Elle en totalise désormais 40, loin devant Michael Jackson.

La chanteuse de 32 ans a tout raflé. Lors de la cinquantième cérémonie des American Music Awards, dimanche 20 novembre à Los Angeles, Taylor Swift a remporté six récompenses, dont le prestigieux titre d'«artiste de l'année». Elle concourait face à des artistes de poids: Adele, Beyoncé, Harry Styles, The Weeknd, Drake et Bad Bunny.

Elle n'a pas assez de bras pour tenir tous ses trophées! Image: AP Invision

La chanteuse a réalisé une belle prouesse, puisqu'elle a gagné le prix dans chacune des catégories dans lesquelles elle était nommée. Taylor Swift n'a laissé que des miettes à ses adversaires.

Taylor Swift a ainsi battu son propre record, avec ses six victoires supplémentaires. Elle est l'artiste la plus décorée de l'histoire des American Music Awards, avec un total au cours de sa carrière de 40 trophées, loin devant l'artiste sur la deuxième marche du podium, Michael Jackson, lauréat de «seulement» 26 prix.

Il reste tout de même un joli record au compteur du Roi de la pop: en 1984, le chanteur avait gagné huit victoires en une seule cérémonie. Le record personnel de Taylor Swift est de sept trophées d'un coup.

