Le roi Charles III et la reine Camilla assistent à une démonstration de chiens de berger lors du Premier's Community BBQ, le mardi 22 octobre 2024 à Sydney, en Australie. Keystone

Charles III se fait un barbecue géant en Australie

Le roi Charles III et la reine Camilla ont clôturé leur tournée australienne mardi par un déplacement à Sydney, le premier grand séjour à l'étranger du monarque depuis l'annonce de son cancer.

Des milliers de personnes munies de parapluies pour se protéger du soleil se sont rassemblées dans l'après-midi devant l'emblématique Opéra de la ville dans l'espoir de rencontrer le monarque.

Fraîchement décoré à titre honorifique comme amiral de la marine australienne ce week-end, Charles a inspecté une flottille de destroyers lance-missiles et de chasseurs de mine côtiers.

Les fanfares militaires ont entamé l'hymne britannique, le «God save the King», avant un défilé aérien d'hélicoptères et avions de chasse au-dessus du port. La tournée de six jours du roi Charles en Australie, pays dont il est chef d'Etat, a été écourtée pour ne pas compliquer sa convalescence.

Barbecue

Le roi de 75 ans, dont la maladie a été diagnostiquée il y a huit mois, n'a jamais rendu public le type de cancer dont il souffre. Mardi après-midi, il s'est rendu au chevet de patients atteints d'un cancer où il a rencontré deux célèbres oncologues dans un hôpital et laboratoire de recherche de Sydney, l'Institut australien Melanoma, spécialisé dans le cancer de la peau.

Des milliers d'Australiens sont atteints chaque année d'un cancer de la peau, poussant les scientifiques de ce pays à mettre au point une série de nouveaux traitements.

Charles a assisté plus tôt dans la journée à un barbecue géant dans la banlieue est de la ville, à Parramatta, un quartier multiculturel où résident d'importantes communautés chinoises et indiennes qui soutiennent traditionnellement peu la monarchie. L'événement était supervisé par le vainqueur de l'émission culinaire MasterChef Australia.

La veille, le monarque a été interpellé par une élue australienne sur l'héritage de la colonisation britannique dans le pays, après avoir appelé à la mobilisation contre le changement climatique devant le Parlement à Canberra.

L'Australie a été une colonie britannique pendant plus d'un siècle, au cours duquel des milliers d'Australiens aborigènes ont été tués et des communautés entières déplacées. Elle a rejeté par référendum en 1999 un changement de Constitution pour devenir une République. Aucune réforme en ce sens n'est aujourd'hui à l'ordre du jour, et le roi Charles reste chef de l'Etat. Selon un récent sondage, environ un tiers des Australiens sont partisans d'abolir la monarchie, un tiers de la conserver et un tiers n'ont pas d'opinion.

Au terme de cette tournée australienne, le couple royal s'envolera mercredi pour une visite de cinq jours aux îles Samoa. En 1983, Charles et son épouse d'alors, Diana, avaient déjà attiré des milliers d'admirateurs devant l'emblématique Opéra de Sydney. (sda/ats/afp)