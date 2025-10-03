brouillard
DE | FR
burger
Société
Diddy

A la veille de son jugement, P. Diddy demande pardon

P. Diddy risque jusqu&#039;à onze ans de prison (archives).
P. Diddy est «un homme brisé», dit-il.Keystone

A la veille de son jugement, P. Diddy demande pardon

Le rappeur et producteur américain a demandé pardon au juge, parlant de lui comme d'un homme «brisé» après ses nombreuses frasques sexuelles.
03.10.2025, 06:1603.10.2025, 06:16

A la veille de son jugement dans une retentissante affaire de violences sexuelles, le magnat américain du hip-hop P. Diddy a écrit une lettre au juge dans laquelle il demande pardon pour ses actes. Il se dit également «brisé».

La vedette de 55 ans a écrit dans sa missive:

«Je me suis perdu au cours de mon chemin. Perdu dans la drogue et l'excès. Ma chute trouvait sa source dans mon égoïsme. J'ai été humilié et brisé jusqu'au plus profond de moi»

En juillet, l'ex-producteur et homme d'affaires, Sean Combs de son vrai nom, a été acquitté des charges les plus lourdes qui reposaient contre lui, à savoir trafic sexuel et association de malfaiteurs. Mais il a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, des faits théoriquement passibles de 20 ans d'emprisonnement. Le parquet a réclamé une peine au moins supérieure à 11 ans.

Diddy demande à être gracié par Trump

Années «les plus difficiles»

Dans son courrier, le rappeur écrit que «ces deux dernières années ont été les plus difficiles de ma vie et je n'ai personne d'autre à blâmer pour cette situation que moi-même».

Alors que le parquet avait mis en avant le fait qu'il n'avait exprimé «aucun repentir», Sean Combs présente ses «excuses» et se dit «sincèrement désolé pour toute la douleur et la souffrance» causées par sa conduite.

Commentaire
Le sombre règne de Diddy continue

Dans cette affaire, P. Diddy était accusé d'avoir forcé des femmes – dont la chanteuse Cassie, son ex petite amie et une compagne plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de «Jane» – à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant que lui se masturbait ou filmait.

Il lui était également reproché d'avoir mis en place un réseau criminel pour organiser ces activités nommées «freak-offs» ou «hotel nights». (ats/afp/svp)

Plus d'articles sur l'affaire P. Diddy
«Cuisiner une victime? C'est presque impossible»: 3 avocats se confient
«Cuisiner une victime? C'est presque impossible»: 3 avocats se confient
de Marine Brunner
Du sexe comme «obligation»: nouveau témoignage clé au procès Diddy
Du sexe comme «obligation»: nouveau témoignage clé au procès Diddy
Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»
Kid Cudi au procès Diddy: «T'es chez moi, enfoiré?»
de Marine Brunner
Diddy arbore une tenue troublante au tribunal
Diddy arbore une tenue troublante au tribunal
de Marine Brunner
50 Cent veut achever «Diddy»
1
50 Cent veut achever «Diddy»
de Fred Valet
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Une nouvelle «limite planétaire» a été franchie et c'est inquiétant
L'océan est en train de s'acidifier, alertent des scientifiques, franchissant un seuil critique. Avec ceci, sept des neuf «limites planétaires» ont désormais été dépassées.
Le niveau d'acidification des océans a dépassé la limite compatible avec des écosystèmes stables et durables, a annoncé mercredi un institut de recherche, concluant que sept des neuf «limites planétaires» étaient maintenant franchies.
L’article