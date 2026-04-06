Image: Shutterstock

Il vous reste des œufs de Pâques? Voici des recettes délicieuses

Que faire de tous ces œufs de Pâques qui restent? Détendez-vous. On a la solution.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Société»

Alors, vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques? La chasse (ou la pêche) aux oeufs a été bonne? La réponse est oui?

Sauf que vous voilà avec un stock un d'œufs durs en trop sur les bras. Heureusement, Tonton Watson est là, et nous avons quelques idées à ce sujet...

... à commencer par un truc tout simple:

Les œufs farcis

Un grand classique rétro! Aussi appelés œufs à la russe ou, dans les pays anglo-saxons, devilled eggs (œufs diaboliques), ils font partie de ces plats express pour lesquels il n'existe pas de recette «officielle», mais où l'on doit plutôt improviser. Parfait, donc, pour utiliser les restes!

Image: Shutterstock

Ingrédients:

(Quantités à ajuster selon ce que vous pourrez trouver, vos goûts et le bon sens)

œufs durs, écalés, coupés en deux, dont les jaunes ont été retirés

Mayonnaise

Moutarde ou poudre de moutarde



Et puis, selon vos envies (et la date de péremption), choisissez librement parmi les ingrédients suivants:



Et puis, selon vos envies (et la date de péremption), choisissez librement parmi les ingrédients suivants: Aneth frais, finement ciselé

Persil frais (variante italienne à feuilles plates), finement ciselé

N’importe quelles autres herbes fraîches, finement ciselées

Piments jalapeños ou autres, épépinés et finement ciselés

Jambon cru, coupé fin

Un soupçon de Tabasco



... et ainsi de suite. Comme dans la chanson de Status Quo: Whatever you want.



Préparation:

Ecalez les œufs et coupez-les en deux. Retirez ensuite les jaunes et mélangez-les avec de la mayonnaise et de la moutarde… et c'est à vous de voir ce que vous voulez ajouter. Pour finir, assaisonnez avec un peu de poivre noir finement moulu. Remplissez délicatement les moitiés de blanc d'œuf avec ce mélange.

Mayak Gyeran – les œufs «addictifs» à la coréenne

C'est la version coréenne de ces œufs marinés que l'on trouve dans de nombreux pays d'Asie de l'Est. Apparemment, leur nom signifie littéralement «œufs-drogues». L'idée est que leur saveur présente un fort risque de dépendance!

Image: obi

La liste des ingrédients est variable, mais certains d'entre eux sont incontournables. Voici les miens:

Ingrédients:

(Pour 4 à 6 oeufs)

Des œufs durs... ou (encore mieux!) des œufs pour soupe ramen, c'est-à-dire ces œufs marinés avec un blanc ferme et un jaune onctueux. Mais utilisez simplement les œufs de Pâques qui vous restent – après tout, on a bien dit qu'on utiliserait des restes.

1 dl de sauce soja

2 c. à s. de sauce soja foncée (si nécessaire)

1 dl d'eau

2 c. à s. d'huile de sésame

2 c. à s. de mirin (si nécessaire)

2-4 c. à s. de sucre, de miel ou de sirop d'agave... Bref, quelque chose de sucré, selon vos préférences

2 gousses d'ail, pressées

1 c. à s. de piments Birdseye forts, coupés en fines lamelles

1 c. à s. de piments verts assez gros et un peu moins forts (jalapeños ou équivalent)

1-2 c. à s.d'oignons nouveaux, coupés en fines rondelles

1-2 c. à s. de graines de sésame

1 c. à s. de piment coréen en poudre (si nécessaire)

Préparation

Pour les quantités, à vous de faire quelques essais. En tout cas, mélangez tous les ingrédients de la marinade, écalez les œufs et faites-les mariner pendant au moins 6 heures, mais idéalement plus longtemps. (Il se dit sur Internet qu'on peut facilement les conserver dans la marinade au frigo jusqu'à deux semaines.)

Au moment de servir, disposez les œufs coupés en deux sur du riz jasmin fumant et arrosez-les d'un peu de marinade. Vous pouvez aussi les ajouter à une bonne soupe de ramen. Ou, pourquoi pas, coupés grossièrement sur du pain grillé, ce n'est pas mal non plus.

ET SINON ... regardez la suite:

Kai Look Keuy ไข่ลูกเขย – «Œufs du beau-fils»

On utilise volontiers les œufs marinés mentionnés plus haut pour ce classique de la cuisine de rue thaïlandaise. Mais les restes d'œufs durs feront aussi l'affaire.

Image: imago

Ingrédients:

4 à 6 œufs, cuits et écalés

Huile de friture (végétale)

1–2 échalotes, coupées en fines rondelles

2 piments rouges séchés

3 c. à s. de sucre de palme (ou de sucre brun)

2 c. à s. de pâte de tamarin

1 c. à s. de sauce poisson (ou de sauce soja)

4–5 c. à s. d'eau

Coriandre fraîche et/ou basilic thaï, hachés grossièrement

Préparation:

Ecalez les œufs et faites-les frire entiers dans un wok jusqu’à ce que l’extérieur soit doré et croustillant. Retirez-les et égouttez-les. Versez presque toute l'huile dans un récipient résistant à la chaleur (et réservez-la pour la suite).

Faites revenir les échalotes dans environ 2 cuillères à soupe d'huile dans le wok jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. A la fin, ajoutez les piments séchés, faites-les griller, puis retirez le tout de la poêle et réservez.

Dans le même wok, mélangez le reste d'huile, le sucre de palme, la pâte de tamarin, la sauce de poisson et l'eau. Laissez mijoter à feu doux en remuant constamment jusqu'à ce que le sucre fonde et que la sauce épaississe pour prendre une consistance sirupeuse.

Coupez les œufs en deux dans le sens de la longueur et disposez-les sur une assiette. Nappez généreusement de sauce au tamarin chaude. Parsemez d'échalotes croustillantes, de piments frits et d'un peu de coriandre ou de basilic frais.

Curry aux œufs

Du curry aux œufs! Comme on en mange en Inde, en Malaisie… enfin, un peu partout, en fait.

Ingrédients:

5 œufs durs

3 c. à s. d'huile végétale

2 c. à s. de farine de gramme (farine de pois chiches)

1 piment vert Birdseye, coupé dans le sens de la longueur

12 feuilles de curry

500 ml d'eau

Sel à volonté

un peu de garam masala

de la coriandre fraîche pour la garniture



Pour la pâte:





Pour la pâte: 3 gousses d'ail hachées grossièrement

1 morceau de gingembre de 3 cm, pelé et haché grossièrement

½ c. à c. de curcuma

1 c. à c. de piment rouge doux en poudre

2 c. à c. de pâte de tamarin

Préparation:

Mixez tous les ingrédients de la pâte avec quelques cuillères à soupe d'eau. Réservez.

Dans un saladier, mélangez la farine de pois chiches avec un peu d'eau à l'aide d'un fouet pour obtenir une pâte lisse et légèrement liquide, de la consistance d'une crème double. Réservez.

Faites chauffer l'huile dans une poêle épaisse à feu moyen-doux. Ajoutez le piment ainsi que la moitié des feuilles de curry. Ajoutez rapidement la pâte et remuez bien afin que rien n'attache. Faites revenir environ 1 minute. Ajoutez l'eau, remuez bien et laissez mijoter à feu doux pendant 2 à 3 minutes.

A l'aide d'un fouet, ajoutez petit à petit le mélange de pois chiches tout en remuant constamment pour éviter la formation de grumeaux. Remuez à feu doux pendant 5 minutes. Plus vous la laissez cuire longtemps sur la plaque de cuisson, plus elle épaissit. Assaisonnez à votre goût et ajoutez le garam masala en poudre.

Retirez du feu et ajoutez les œufs cuits coupés en deux. Couvrez et laissez les œufs s'imprégner du curry pendant un moment avant de servir. Garnissez avec le reste des feuilles de curry et des feuilles de coriandre fraîche. Servez avec du riz basmati et des papadums.

Sandwich aux œufs au curry

Et sinon, il y a toujours les sandwichs aux œufs! Mais peut-être avec une petite touche de curry. Pour pimenter un peu la vie, quoi...

Ingrédients:

4 œufs durs, écalés et hachés grossièrement



3 c. à s. de mayonnaise (de la Kewpie japonaise, c'est ool)

1 c. à c. de moutarde de Dijon

1 c. à c. de curry en poudre

Sel et poivre noir fraîchement moulu

1 c. à s. d'aneth frais ou de coriandre, finement haché

4 tranches de pain complet ou au levain, légèrement beurrées

Préparation:

Mélangez la mayonnaise, la moutarde, la poudre de curry, le sel et le poivre. Incorporez délicatement les œufs hachés et les herbes fraîches.

Etalez une bonne couche du mélange sur une tranche de pain, refermez avec une autre tranche et dégustez ce sandwich.

Salade niçoise

Vous pouvez très bien utiliser les restes du steak de thon du repas de Pâques que votre enfant n'a pas voulu finir. Ou bien, tout simplement, du bon thon en boîte. Et, ah oui, même à Nice, on se dispute pour savoir s'il faut mettre ou non des pommes de terre dans cette salade. A vous de décider!

Image: Shutterstock

Ingrédients:

(Quantités à ajuster selon ce que vous pourrez trouver, vos goûts et le bon sens)

Œufs durs, coupés en quatre

Haricots verts, blanchis

Tomates, coupées en deux ou en quartiers selon leur taille

du bon thon en boîte, égoutté (ou les restes d'un steak de thon grillé, par exemple)

1 échalote, si nécessaire

Olives noires

Pommes de terre à chair ferme, pelées et cuites



Pour la sauce:





Pour la sauce: Filets d'anchois à l'huile, égouttés et coupés en petits morceaux

Huile d'olive (2/3)

Vinaigre de vin blanc ou aux herbes (1/3)

1-2 c. à c. de moutarde de Dijon

Persil finement haché

Sel et poivre

Préparation:

Mélangez les ingrédients ou, comme sur la photo, disposez-les séparément sur un plat de service ou dans un saladier.

Mélangez les ingrédients de la vinaigrette. Arrosez la salade de vinaigrette.

Ah oui, comme je l'ai dit plus haut, vous avez peut-être, en plus des œufs, des restes de poisson du repas de Pâques? Alors, c'est parti:

Kedgeree

Le plat fusion original – ce plat remonte en effet au khichdi indien, qui a fait son chemin dans la cuisine britannique du XIXe siècle sous le nom de kedgeree, avant de revenir en Inde.

Image: goodfood.uktv.co.uk

Traditionnellement, ce plat à base de poisson, de riz et d’œufs est préparé avec du haddock fumé, mais vous pouvez utiliser n’importe quel poisson à chair ferme. Un peu de filet de saumon du Vendredi saint, par exemple.

Ingrédients:

(Pour 4-6 personnes)

500 à 700 g de filets de poisson cuits, émiettés grossièrement

2 œufs durs, coupés en quatre

2 feuilles de laurier fraîches

170 g de riz long grain ou basmati

Sel marin

1 c. à s. de beurre clarifié ou de ghee

1 morceau de gingembre frais de 5cm environ, pelé et râpé

1 oignon (ou un bouquet d’oignons nouveaux), finement haché

1 gousse d'ail, pelée et finement hachée

3 c. à s. de curry en poudre

1 c. à s. de graines de moutarde

2 tomates, épépinées et coupées en dés

Jus de 2 citrons

1-2 poignées de feuilles de coriandre fraîche, finement hachée

1 piment rouge frais, finement haché

Préparation:

Faites cuire le riz dans de l'eau salée pendant environ 10 minutes, puis égouttez-le. Passez-le sous l'eau froide, égouttez-le à nouveau et placez-le au réfrigérateur jusqu'à utilisation (pour que le riz reste aéré lors de la cuisson). Vous avez des restes de riz au réfrigérateur? C'est encore mieux!

Faites fondre le beurre ou le ghee dans une grande poêle à feu doux. Ajoutez le gingembre, l’oignon et l’ail et faire revenir environ 5 minutes jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajoutez la poudre de curry et les graines de moutarde et faire griller quelques minutes. Incorporez les tomates et le jus de citron.

Ajoutez le poisson et le riz dans la poêle et faites chauffer le tout en remuant délicatement. Incorporez les œufs, la coriandre et le piment haché en mélangeant doucement.

Servez avec quelques quartiers de citron supplémentaires et, éventuellement, un peu de chutney de mangue.

Ah oui: on mange le kedgeree au petit-déjeuner. Ou à midi. Ou tard dans la nuit, aprèsmune soirée arrosée. En fait, ça se mange tout le temps.

Bonus: Salade d'agneau anglo-asiatique

Zut, pas d'œufs... mais il vous reste peut-être un peu de gigot d'agneau de Pâques? Voici ma variante...

Ingrédients:

500 g de restes d'agneau rôti, coupés en lamelles ou effilochés



1 c. à s. de sauce poisson

1 à 2 c. à s. de jus de citron vert (selon votre goût)

1 c. à c. de sucre de palme (ou de sucre brun)

1 c. à c. d'huile de sésame

1 c. à s. d'huile d'arachide

1 c. à c. de gingembre fraîchement râpé

1 gousse d'ail pressée

1 piment rouge thaïlandais, finement haché

150 g de mesclun (roquette, cresson, jeunes pousses d'épinards, etc.)

1 petit bouquet de feuilles de menthe fraîche, hachées grossièrement

1 petit bouquet de feuilles de coriandre fraîche, hachées grossièrement

Préparation: