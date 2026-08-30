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Ces 17 installations solaires valent le détour

Des panneaux solaires exceptionnels
Entre le décors et ses formes, les panneaux solaires de Loèche-les-Bains sont impressionnants.montage watson

Ces 17 installations solaires valent le détour

Le photovoltaïque se décline désormais sous des formes parfois étonnantes. Voici des panneaux solaires qui prouvent que le solaire peut aussi être spectaculaire et original.
30.08.2026, 19:0030.08.2026, 19:00
Oliver Wietlisbach

Si les panneaux solaires sur le toit vous paraissent trop banals

Si une installation photovoltaïque sur le toit vous paraît trop banale
Image: watson

La Smartflower suit en permanence la course du soleil, comme le ferait un tournesol. Cette installation d'origine française est la bienvenue dans nos montagnes.

J'ai découvert de nouvelles façons d'économiser de l'énergie
Madame Energie
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Quand l’impôt ecclésiastique a été utilisé à bon escient

Quand l’impôt ecclésiastique a été utilisé à bon escient (panneaux solaire)
Image: reddit
Revivez l'éclipse en vidéo
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Quand même votre table de jardin produit de l’énergie

Quand même votre table de jardin produit de l’énergie
Image: @balkonsolar

On ne parle pas du café mais des panneaux photovoltaïques. Cette table photovoltaïque nous plait beaucoup.

Et quand on n’a pas besoin de sa table solaire...

Une table panneau solaire
Image: tff-forum / Madders

Quand on veut une clôture qui est vraiment utile

Clôture de jardin panneaux solaire
Image: gemenergyanalytics
Des incendies de panneaux solaires inquiètent en Suisse
Des incendies de panneaux solaires inquiètent en Suisse

Et une clôture solaire, ça peut même être esthétique

Le noir, ça va avec tout.
Le noir, ça va avec tout.@DerClue

Et là, vous la voyez, l’installation photovoltaïque?

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© 3S Swiss Solar Solutions ag

L’image montre un bâtiment administratif historique à La Tour-de-Peilz (VD), équipé d’une installation photovoltaïque intégrée dont la couleur est assortie à celle des tuiles.

Et maintenant, les volets solaires

Ces volets produisent environ 333 kWh par fenêtre et par an.
Ces volets produisent environ 333 kWh par fenêtre et par an.martin rotta

Ces volets solaires équipent une maison à Winterthour. Leur propriétaire a vu cet article et a écrit à watson: «Je les ai conçus moi-même en 2020, faute d’options adaptées. Ils fonctionnent toujours à merveille aujourd’hui.»

Avoir un panneau solaire ne vous sauvera pas du black-out, sauf si...
Avoir un panneau solaire ne vous sauvera pas du black-out, sauf si...

Une façade solaire peut elle aussi se faire discrète

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© BE Netz ag

Dans cet immeuble de Buochs (NW), les panneaux solaires noir mat sont carrément intégrés à la façade.

Un balcon solaire

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@MSeitl

Quand on peut se permettre un peu plus

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Wirz Group AG / wikipedia CC BY-SA 4.0

Après avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique complète en 2022, cet immeuble de Fahrwangen (AG) construit en 1974 atteint un taux d’autonomie énergétique de 315%.

Des balcons solaires à perte de vue

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@SchwanderMurphy

L’image montre la tour d’habitation Tour C2, à Meyrin, près de Genève. Cette tour a été construite en 2018.

Des panneaux et encore des panneaux...

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green

Le campus de Green Datacenter à Lupfig (AG). Une partie de l’électricité consommée par le centre de données provient de sa propre production d’énergie solaire.

On peut faire encore plus!

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keystone

C'est la plus puissante installation solaire de Suisse sur un seul bâtiment. La centrale solaire installée sur le toit du centre de distribution Aldi à Domdidier (FR) compte quelque 21 742 panneaux photovoltaïques mis en service en mars 2026.

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La Suisse veut relancer le nucléaire: voici l’addition

Cette véritable centrale solaire affiche une puissance de 10 mégawatts-crête et devrait produire environ huit gigawattheures d’électricité solaire par an. Cela correspond à la consommation électrique d’environ 2650 ménages de trois personnes.

Une installation solaire sur une voie ferrée?

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keystone

Pourquoi pas. En 2025, la première installation solaire de Suisse sur une voie ferrée a été inaugurée à Buttes, dans le canton de Neuchâtel.

Et sur un couvert d’autoroute, évidemment

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© Plan E AG

La couverture autoroutière de 490 mètres de long à Stansstad (NW) sert à protéger la population du bruit et couvre environ 17% des besoins en électricité des habitants de la ville.

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Un parc solaire sur un lac de barrage

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© romande energie / valentin flauraud

Une centrale hydraulique et solaire à la fois. Le parc solaire flottant installé sur un lac de barrage alpin a été mis en service en 2019 dans la commune valaisanne de Bourg-Saint-Pierre.

Pendant ce temps, en Chine

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Moment RF / getty images
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Une ancienne antenne satellite transformée

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keystone
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keystone

A Loèche-les-Bains (VS), des panneaux solaires ont été installés pour la première fois en Europe, en 2022, dans d’anciennes antennes satellites désaffectées.

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Les panneaux sont placés directement à l’intérieur des antennes, là où le rayonnement est le plus intense. Les antennes s’orientent automatiquement vers le soleil, ce qui leur permet de produire davantage d’électricité que les installations solaires traditionnelles. (trad. tib)

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Le boss de ChatGPT s'est fait piéger par son invention
Les faux contenus générés par IA brouillent toujours plus la frontière entre vérité et mensonge, comme le montre une fausse conversation attribuée à Sam Altman, le patron d'OpenAI.
Peu importe le nombre d'heures qu'il consacre à son travail, un patron d'entreprise a toujours une vie privée. Il mange, dort, tombe amoureux, ou part en quête d'une aventure sexuelle. Cela vaut aussi pour Sam Altman, l'homme derrière ChatGPT. Un supposé échange de messages entre lui et un autre homme, actuellement partagé sur internet, donnerait un aperçu de sa vie amoureuse.
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