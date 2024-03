Que foutait la famille royale? Des trucs de fifou, vous n'êtes pas prêts. Image: watson / dr

Pendant que Kate souffrait, les Royals vivaient leur meilleure vie

La famille royale a su faire front pendant que Kate souffrait en silence. Non je déconne, cette famille éclatée a fait n'importe quoi pendant que les chargés de comm' de la princesse faisaient n'importe quoi eux aussi. Retour sur les titres des tabloïds britanniques les plus WTF concernant l'agenda des Royals.

Alors que la princesse subissait une mystérieuse opération de l'abdomen en janvier, puis se planquait en foirant sa photo de fête des Mères, les rumeurs et complots ont commencé à faire du bruit. Trop de bruit. Kate est sortie de son silence vendredi dernier, expliquant être atteinte d'un cancer.

Et pendant ce temps, que foutait la famille royale et les proches de la princesse de Galles? Les tabloïds britanniques n'ont pas manqué de raconter leurs moindres faits et gestes durant les semaines de planque de Kate, et certains sont franchement en décalage avec ce que vivait la princesse. Serait-ce donc ça, la recette d'une bonne monarchie qui sait garder ses secrets? Faire diversion en faisant tout et n'importe quoi?

Des vacances à St-Barth' de Pippa, à William qui s'envoie des shots de whisky, en passant par la descente en bobsleigh d'Harry, tour d'horizon dans le désordre de la vie trépidante des royals.

Le frère gênant

«James Middleton annonce un nouveau mémoire sur sa chienne bien-aimée, Ella, et sur l'histoire qu'il a voulu partager avec son fils» 👇🏽

Image: capture d'écran

James Middleton, connu uniquement principalement pour être le frère de Kate, a écrit un livre sur son chien. Une manière aussi pour lui de raconter à son fils comment il a connu sa mère (ouais, moi non plus j'ai rien compris).

HARRY SUR ONLYFANS !

«La dominatrice qui a fait la fête avec le Prince Harry lors de son infâme voyage à Las Vegas menace de partager des photos de lui nu sur OnlyFans» 👇🏽

Image: capture d'écran

La dame s'est fâchée d'avoir été «effacée» du livre d'Harry. Peut-être apparaîtra-t-elle dans un deuxième volume? Ça va commencer à faire beaucoup de livres royaux passionnants dans la bibliothèque de Buckingham Palace.

Dans la catégorie malaiseTV

«Le Prince William a commis une maladresse en disant à l'actrice qui a remporté un BAFTA pour son film bouleversant sur le passage à l'âge adulte, How To Have Sex, qui se termine par un viol, que le tournage du film "avait l'air très amusant" - mais il admet qu'il ne l'a pas encore vu» 👇🏽

Image: capture d'écran

Bordel, William, NON!

Harry dans un remake des «Bronzés font du ski»

«C'est le Sussex show! Meghan salue les caméras et prend Harry en photo sur le skeleton bobsleigh tandis que le duc filme avec Will Reeve, animateur de Good Morning America, après que le couple a répondu aux affirmations "ça passe ou ça casse" en disant aux critiques: "Nous ne serons pas brisés"» 👇🏽 Oui, on est d'accord, ce titre est éclaté.

Image: capture d'écran

Harry et Meghan, trouvant toujours des idées passionnantes pour s'occuper le dimanche après-midi. Des exemples pour les rédacteurs de loisirs.ch.

Diana qui se retourne dans sa tombe

«Le frère de la princesse Diana, Earl Spencer, révèle qu'il a payé 15 livres sterling à une travailleuse du sexe pour perdre sa virginité lors d'un voyage en famille en Italie, à l'âge de 12 ans» 👇🏽

Image: capture d'écran

Il doit bien s'entendre avec son neveu Harry, ils peuvent discuter de leurs expériences avec des professionnelles à l'heure du tea time.

Les frères gênants , épisode 33485739487

«L'oncle de Kate Middleton, Gary, dénonce les folles théories du complot concernant son opération et affirme qu'elle est "la number one des royals pour une bonne raison"» 👇🏽

Image: capture d'écran

Pendant que Kate essaie de survivre à une opération qui lui apprendra finalement qu'elle a un cancer, son tonton Gary, lui, fait le guignol dans une télé-réalité en faisant flipper toute la famille à l'idée qu'il balance des ragots sur les Windsor. Un champion.

Kate à la cave, Pippa à la plage

«Clic! Pippa Middleton, très tonique, associe ses bikinis à sa garde-robe de créateur, comme le montrent ces photos surprenantes! (Peut-être préfère-t-elle la plage aux soirées huppées...)» 👇🏽

Image: capture d'écran

La sœur de Kate va à la plage et OH MON DIEU, ELLE A PLUSIEURS MAILLOTS DE BAIN! Claudia, t'es sur le coup?!?! Ça va cliquer, ça!! Pippa est là, c'est le Pip' show!

Je suis épuisay , bye, je file à l'aéroport

«Epuisée, Camilla, 76 ans, a pris une semaine de congé après avoir remplacé le roi: la reine s'envole pour profiter du soleil à l'étranger, mais les membres de la famille royale sont désormais réduits à l'essentiel après les récentes absences de Charles, William et Kate» 👇🏽

Image: capture d'écran

Le poids de la couronne, c'est ça? Allez, bye.

Shot, shot, shot! SHOOOOOOT !!! Pardon

«Le prince William descend un shot de whisky avec la star hollywoodienne et le propriétaire de Wrexham Rob McElhenney - après une mise à jour sur le rétablissement de Kate» 👇🏽

Image: capture d'écran

Hein, quoi, ils ont des tireuses à whisky dans les pubs anglais? PATROOON je vais vite faire un reportage chez les Britishs, bye.

La subtilité , définition:

«Meghan et Harry posent à côté du premier ministre jamaïcain anti-royauté qui veut abandonner la monarchie et a averti William et Kate qu'ils ne seront jamais roi et reine de sa nation - alors que Charles subit une opération de la prostate et que la princesse de Galles se rétablit à l'hôpital» 👇🏽

Image: capture d'écran

Pendant que Kate lutte pour sa survie (et que William s'envoie des whiskys), son beau-frère et sa meuf font passer des messages subtils et élégants. Chez les gens qui sont nés avec une cuillère en or massif dans la bouche, c'est l'équivalent d'écrire «Fuck the monarchy» au Tipp-Ex sur son sac à dos Eastpack.

Une famille si punk

«Le prince William révèle la "chanson préférée" de son fils George - et c'est un choix surprenant» 👇🏽

Image: capture d'écran

Le petit prince, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, est un vrai fifou-punk-à-chien-frappadingue. Selon son royal daddy, sa chanson préférée n'est autre que Thunderstruck d'AC/DC. Bientôt, Georgie va se rebeller et réclamer des trucs de taré pour Noël, comme une planche pour pratiquer le skateboarding.

Une famille si punk (bis repetita)

«Un clin d'œil à la tradition, une pincée de cool inattendu (et une paire de boucles d'oreilles étrangement dépareillées!). Oui, la dernière icône de style de la génération Z est... La reine Camilla, 76 ans» 👇🏽

Image: capture d'écran

N'ayons pas peur des mots. En portant deux boucles d'oreilles de longueur différentes (les boucles, pas les oreilles, donc), la reine Camilla et son style coolos-punky-wow est désormais l'icône des djeunes.

Harry ouin-ouin a encore frappé

«Le prince Harry "ne voulait pas être dans la même pièce" que la Reine Camilla lorsqu'il a parlé au Roi de son diagnostic de cancer, affirment des sources» 👇🏽

Image: capture d'écran

Selon des sources, Harry ne voulait pas se trouver dans la même pièce que Camilla alors que son père a un cancer. Selon d'autres sources (le reste du monde), Harry fait quand même bien chier et a un sens des priorités assez peu développé.

Barbie queen is the new Margot Robbie

«La reine Camilla a l'air royalement amusée lorsqu'on lui présente sa poupée Barbie et plaisante sur le fait que les designers lui ont "enlevé 50 ans" alors qu'elle organise une réception pour la Journée internationale de la femme au palais de Buckingham» 👇🏽 Les titres de la presse britannique font 600 kilomètres, bordel.

capture d'écran

La poupée stéréotypée des 1960 a tenté d'être plus progressiste en se montrant dans un film bienveillant (et très rose) sous les traits de Margot Robbie. C'est finalement avec une version de la reine Camilla qu'elle y est enfin parvenue.

Harry perdra-t-il sa greencard ?

«Donald Trump adresse un avertissement sévère au prince Harry après un scandale de drogue choquant» 👇🏽

Image: capture d'écran

Si Trump est réélu, le prince va-t-il perdre le droit de vivre aux Etats-Unis (et sa dignité, une fois de plus)? Dans une interview, l'ancien président américain au teint orange a averti Harry qu'il risquait d'être expulsé après avoir admis, dans son fameux livre, qu'il avait consommé de la drogue.

Encore un maillot?! Vas-y, écris « EXCLUSIVE »

«Pippa Middleton complète son défilé de maillots de bain à 2000 livres sterling avec un maillot vichy bleu alors qu'elle termine ses vacances en famille à St-Barts» 👇🏽

Image: capture d'écran

Il y a des titres de presse qui commencent par EXCLUSIVE parce que l'information est super importante. Et il y a ceux qui commencent par EXCLUSIVE parce que la sœur de la princesse de Galles porte un énième maillot de bain à la plage. Dingue.

Quel fils indigne

«Le prince Harry prononce un discours plein de gags lors de la soirée de remise des prix de la NFL à Las Vegas. C'est la première fois qu'il s'exprime en public depuis que son père, le Roi Charles, a été diagnostiqué d'un cancer, mais il ne mentionne PAS son père ni sa traversée de l'Atlantique pour passer 30 minutes avec lui» 👇🏽

Image: capture d'écran

A Las Vegas, après son voyage éclair en Angleterre où il est allé voir son père 30 minutes, Harry a fait des blagues. De retour dans la ville du péché après sa partie de strip-billard avec des dominatrices, le prince était exceptionnellement vêtu pour l'occasion. Merci à lui.

