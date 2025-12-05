Jeremy O. Harris incarne Grégory Elliot Duprée dans Emily in Paris. netflix

Cette star d'«Emily in Paris» n'aurait pas dû amener de la MDMA au Japon

L'acteur Jeremy O. Harris a été arrêté pour possession d'amphétamine dans la région d'Okinawa, où il venait d'arriver pour faire du tourisme.

L'acteur et dramaturge américain Jeremy O. Harris, connu pour une apparition dans la série Netflix Emily in Paris et une pièce de théâtre multi-nominée aux Tony Awards, a été arrêté au Japon pour possession de drogue, selon des médias locaux.

L'Américain, qui jouait un créateur de mode dans la série Netflix, est arrivé à l'aéroport de Naha, dans le sud du pays, le 16 novembre, et des douaniers ont trouvé 0,78 gramme d'une substance cristalline jaune contenant de la MDMA (amphétamine) dissimulée dans un sac, a rapporté jeudi le Okinawa Times.

Harris était arrivé dans la région d'Okinawa via Taïwan après avoir quitté le Royaume-Uni dans le but de faire du tourisme, selon la chaîne locale RBC. L'homme de 36 ans a été immédiatement arrêté par la police.

Jeremy O. Harris Image: AP

La pièce Slave Play de Harris en 2018 avait obtenu un record de 12 nominations aux Tony Awards, récompenses attribuées au théâtre aux Etats-Unis. Il est également coproducteur de la populaire série HBO Euphoria.

Peine de prison

Le Japon dispose de lois strictes sur la drogue et la possession de stupéfiants peut entraîner une peine de prison. En septembre, Takeshi Niinami avait démissionné de son poste de PDG du groupe de boissons Suntory après avoir été mis sous enquête concernant son implication dans l'envoi de produits des États-Unis au Japon.

Il avait déclaré qu'il était innocent et qu'il croyait avoir acheté des produits contenant l'ingrédient actif cannabidiol, ou CBD, qui, eux, ne violent pas la loi. (jzs/afp)