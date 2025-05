Pour l'instant, ils ont constamment le visage masqué: Archie et Lilibet ne restent pas moins très exposés sur les réseaux sociaux de Meghan. instagram: meghan

Meghan expose de plus en plus ses enfants: Harry n'est «pas ravi»

Alors qu'elle renoue avec les réseaux sociaux depuis quelques mois seulement, la duchesse de Sussex a tendance à y glisser de plus en plus régulièrement des images de sa royale marmaille, Archie et Lilibet. Une exposition de la vie privée familiale qui serait loin d'emballer le prince Harry, selon plusieurs sources.

On a presque tendance à l'oublier, mais, il y a une période pas si lointaine, Meghan Markle (oups, pardon! Meghan Sussex) figurait parmi les rares célébrités à ne posséder aucun réseau social. La duchesse a passé plus de cinq ans loin de notre fil Instagram, bien à l'abri dans son cocon préservé du manoir à 15 millions de dollars de Montecito.

C'était sans compter sur le lancement de sa marque de lifestyle, As Ever, plus tôt cette année. Un lancement qui ne pouvait se faire, 21e siècle oblige, sans l'appui d'internet, de filtres léchés et de stories Instagram. Loin de prendre ça pour une corvée, Meghan, ancienne blogueuse à succès, a semblé y trouver un certain plaisir - vu l'enthousiasme et la régularité avec lesquels l'entrepreneuse en herbe a multiplié les posts ces dernières semaines.



Aux photos de bocaux de confiture, de massifs d'hortensias savamment taillés et de Meghan bichonnant son potager, se sont bientôt ajoutés des clichés de plus en plus nombreux de ses enfants. Le visage toujours dissimulé à l'objectif, mais la chevelure rousse reconnaissable entre mille. Des photos qui laissent deviner à quel point le petit prince et la petite princesse ont bien grandi.

Lilibet, 3 ans, dans le jardin familial de Montecito. instagram: meghan

Complété par le petit Archie, 6 ans. instagram: meghan

Pas plus tard que ce lundi, à l'occasion du 7e anniversaire de mariage de Meghan et d'Harry, la duchesse partageait l'image d'un tableau d'affichage couvert de souvenirs familiaux personnels.

Autant d'aperçus de l'intimité du couple. Une échographie intitulée «Archie» côtoie ainsi une photo de Meghan penchée sur son ventre rond. Un peu plus bas, une image d'Harry avec son nouveau-né dans les bras, légendée «6 mai 2019». Sur une autre, le petit garçon plante un baiser sur le front de sa cadette, devant un sapin de Noël richement décoré.

Pour célébrer leur 7e anniversaire de mariage lundi, Meghan Markle a partagé une photo d'un tableau d'affichage. instagram

Archie et Lilibet, devant le sapin de Noël. image: instagram

Des clichés éminemment personnels auxquels s'ajoutent les anecdotes sur la vie de famille que Meghan distille de plus en plus volontiers au grand public. De son accouchement difficile, en passant par son rôle de maman «différent de ce qu'elle avait imaginé», comme elle l'a décrit sur un épisode de son émission Confessions of a Female Founder sur Spotify cette semaine, jusqu'au déroulé précis de sa «morning routine».

Réveil à 6h30 du matin, enfiler des vêtements de sport, habiller les enfants, servir le petit-déjeuner, les conduire dans deux écoles différentes... Un résumé si détaillé sur les ondes d'un podcast, le mois dernier, qu'on les imagine plus facilement, Harry et Meghan, dans la normalité dorée de leur riviera californienne. Après cinq ans d'opacité farouche et totale (série Netflix exceptée, on s'entend), le contraste a de quoi surprendre.

«Un peu étrange»

Car cette nouvelle exposition tranche avec le désir viscéral d'Harry de préserver ses enfants. Au point qu'une source proche de la famille s'en étonne dans Page Six. «Harry et Meghan ont fait de grands efforts pour protéger les enfants, ils les emmènent rarement dans des lieux publics, et c'est un peu étrange que des photos commencent à sortir maintenant, alors qu'ils sont plus reconnaissables.»

«Harry tient absolument à protéger ses enfants, donc je ne pense pas qu'il soit ravi» Une personne proche du couple, selon Page Six

Meghan et ses deux enfants, au manoir de Montecito, dans une photo postée pour la fête des Mères. instagram

D'autant que l’on connait les combats judiciaires acharnés du prince à la fois pour protéger sa vie privée contre la presse tabloïd et pour rétablir la sécurité de sa famille au Royaume-Uni. En avril, il confiait encore à l'issue de son procès à la BBC:

«A ce stade, je ne vois pas un monde dans lequel je ramènerais ma femme et mes enfants au Royaume-Uni»

Si la famille royale britannique, de son côté, n'a jamais lésiné sur la publication des portraits des enfants de Kate et William - George, Charlotte et Louis - Meghan n'a encore jamais vraiment dévoilé les visages de sa progéniture, à l'exception de quelques photos d'anniversaire officielles, quand ils étaient tout petits.



Qu'il s'agisse d'une stratégie visant à maintenir encore quelques bribes du mystère qui a entouré la famille Sussex ces cinq dernières années ou de conserver encore un peu d'intimité, une chose est sûre. Le jour où l'envie de monétiser ses enfants effleura la duchesse de Sussex, le public risque de s'y jeter avec plus de gourmandise encore qu'une confiture de fraise maison.