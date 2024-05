Cette star suisse vient de gagner 100 000 francs

La violoncelliste Sol Gabetta reçoit le Grand Prix suisse de musique 2024. Sept autres musiciens sont également récompensés et trois organisations culturelles sont également récompensés.

La violoncelliste alémanique d'origine argentine Sol Gabetta se voit décerner Le Grand Prix suisse de musique 2024, doté de 100 000 francs. Sept autres musiciens, dont la Genevoise Simone Aubert, et trois organisations culturelles sont encore récompensés.

Sol Gabetta est l'une des violoncellistes les plus célèbres et les plus appréciées du moment, écrit jeudi l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué.

Parmi les sept lauréates et lauréats du Prix suisses de musique figurent le compositeur tessinois de musique chorale Ivo Antognini et la violoniste baroque Leila Schayegh. Dans un autre registre, la multi-instrumentiste genevoise Simone Aubert est la seule Romande primée cette année. Ces prix saluent encore le travail du saxophoniste de jazz Tapiwa Svosve, du groupe Zeal&Ardor et du Bernois Zimoun.

Trois acteurs culturels reçoivent des prix spéciaux musique: le Musée et centre suisse d'instruments de musique électronique (smem) à Fribourg, le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) et le label et collectif Somatic Rituals de Bâle. (jah/ats)