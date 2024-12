Abandonné par son père, élevé par une mère instable, le jeune Marshall Mathers a eu une enfance compliquée. source: montage watson x dr

Mort de la mère d'Eminem: les coulisses d'une relation chaotique

Eminem a perdu sa mère des suites d'une maladie, ce lundi 22 décembre. Debbie Nelson, s’est éteinte à l’âge de 69 ans, après avoir combattu un cancer du poumon. Un coup dur pour le rappeur, qui a entretenu avec elle des relations très complexes, entre amour et haine. Petit récap'.

Pendant de nombreuses années, les sons d'Eminem (Marshall Mathers) vouaient une haine dure et pure à sa mère Debbie Nelson. On se rappelle de lignes comme:

«You selfish bitch, I hope you fuckin' burn in hell for this shit!» «Espèce de garce égoïste, j'espère que tu brûleras en enfer à cause de cette merde!»

Ou des anecdotes de négligence brutale, sur la façon dont sa mère toxicomane l'avait oublié dans le froid, sans veste, alors qu'il n'était qu'un petit garçon et, pire que tout (dans Cleanin' Out My Closet ), comment elle avait délibérément essayé de le rendre malade parce qu'elle souffrait du syndrome de Münchhausen par procuration (réd: pour en savoir plus sur ce syondrome, cliquez sur le lien).

Et comme elle aurait souhaité que ce ne soit pas son oncle Ronnie, mais lui, Eminem, qui ait péri. Ronnie était le plus jeune frère de Debbie. Il avait à peine deux mois de plus que son neveu Eminem et les deux étaient inséparables. C'est Ronnie qui a initié Eminem au hip-hop, et Eminem s'est fait tatouer son nom. A 19 ans, Ronnie s'est suicidé par balle, lui qui avait justement été renvoyé de l'armée parce qu'il avait peur des armes.

Même les «spaghettis de maman», cette petite référence aux soins maternels, se retrouvent dans Lose Yourself sous forme de vomi sur le pull d'Eminem. Et il y avait toujours le nom de sa maman, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Debbie, Debbie, Debbie the devil.

Eminem et sa mère au milieu des années 1970. Tout semble encore aller bien. Image: www.imago-images.de

Debbie Nelson est elle-même née dans une base militaire. Sa mère n'avait que quinze ans quand elle lui a donné la vie. Cherchant à fuir un beau-père violent, Debbie a été poussée à se marier jeune. A quinze ans, elle a épousé Marshall Bruce Mathers Jr.

Les deux jouaient dans un groupe, et deux ans plus tard, ils sont devenus parents de Marshall Bruce Mathers III, le futur rappeur Eminem, en 1972. Après que le père a abandonné sa femme et son enfant, Debbie et son fils ont traversé l'Amérique. Ils étaient pauvres, vivaient de temps en temps chez des proches, et ont perdu appartement après appartement. Finalement, ils se sont installés à Détroit.

Debbie Nelson en 2005. Image: www.imago-images.de

Quand Eminem avait quatorze ans, Debbie a donné naissance à son demi-frère Nathan. A l'âge de huit ans, celui-ci a été placé en famille d'accueil. Eminem a essayé d'obtenir la garde exclusive de Nathan, en vain. Debbie a déclaré qu'elle consommait à l'époque plusieurs médicaments prescrits par un médecin – une consommation qu'Eminem a qualifiée de toxicomanie.

Les travailleurs sociaux avec lesquels Debbie était en contact la percevaient comme extrêmement méfiante, voire paranoïaque. Dans de nombreuses interviews - et alors qu'il gagnait en popularité - Eminem a pris soin de cultiver le mythe d'un enfant «white-trash» et déglingué, élevé par une mère folle et droguée dans un parc de caravanes.

Debbie Nelson et son deuxième fils Nathan en 2001. Nathan est aujourd'hui également actif dans le business de la musique. Image: www.imago-images.de

En 1999, Debbie a poursuivi son fils en justice pour atteinte à sa réputation et lui a réclamé onze millions de dollars. Un juge lui a donné raison et a condamné Eminem à une amende de 25 000 dollars. Mais après déduction de ses frais d'avocat, il ne restait à Debbie que 1600 dollars. En 2008, elle a publié ses mémoires intitulées My Son Marshall, My Son Eminem.

Elle y écrivait que son seul regret était d'avoir toujours gâté son fils, d'avoir tout sacrifié pour lui et d'avoir toujours cédé à ses caprices par pur amour maternel. Elle fut à son tour poursuivie en justice par son propre agent pour ne pas lui avoir versé sa part des ventes du livre. Elle s'est fiancée avec lui – une stratégie de défense extrêmement efficace – et la plainte a été immédiatement abandonnée.

Eminem lors de son premier mariage avec Kimberly Ann Scott, en 1999, et avec sa grand-mère maternelle Betty Kresnin. Image: www.imago-images.de

Alors que d'autres rappeurs comme Jay-Z, 2Pac, Kanye ou Cee-Lo Green réhabilitaient dans leurs chansons leurs propres mères célibataires, les honoraient et les élevaient au rang de véritables «queens» («reines» en anglais) qui auraient lutté de toutes leurs forces contre les difficultés de la vie, Eminem avait du mal à pardonner à sa mère.

Mais en 2013, le chanteur, qui avait alors 41 ans, a promis de ne plus jamais jouer Cleanin' Out My Closet. Il s'est déclaré solidaire de la femme qui lui a donné le jour et qui, à cause de lui, avait été en «travail» pendant 73 heures (on lui avait refusé une césarienne). Marshall a pardonné à la jeune femme qui, finalement, avait connu une vie aussi pénible que la sienne.

Mais cela n'est resté qu'un aveu public, et une authentique réconciliation privée n'a jamais eu lieu. Le 2 décembre, Debbie Nelson est décédée à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer du poumon. Elle allait bientôt devenir arrière-grand-mère pour la première fois. La fille d'Eminem, Hailie Jade Scott, attend son premier enfant.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci