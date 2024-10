A Birmingham, ce 2 octobre, le prince William était en tribunes pour acclamer son équipe préférée, Aston Villa, contre le Bayern. Getty Images Europe

William a vécu un moment dont il n'osait plus rêver

Le prince de Galles était tout simplement déchaîné face à la victoire historique de son équipe de coeur, Aston Villa. Il faut dire que cela faisait le fervent supporter n’avait plus grand-chose à fêter.

C'est une Altesse royale un poil moins réservée et protocolaire qui s'est défoulée dans les tribunes à l’occasion du match qui opposait l’Aston Villa et le Bayern Munich, ce mercredi, à Birmingham. Et pour cause: William a assisté à un grand moment d'histoire sportive. Son équipe préférée faisait son retour fracassant en Ligue des champion depuis 41 ans - soit presque l'âge du futur roi. Qui plus est, à domicile.

L'héritier du trône d'Angletere et les autres supporters du stade Villa Park sont passés par toutes le émotions au cours des 90 minutes. Tendu comme un ressort, hurlant comme un putois, les bras en l’air ou le poing tendu en signe de victoire, le prince de Galles et ses mimiques ont régalé la toile.

Grand fan de football devant l'éternel, William était à fond comme rarement. Getty Images Europe

Après avoir entamé sa tournée européenne en battant l'équipe suisse des Young Boys, Aston Villa a réitéré son exploit face aux géants allemands du Bayern en marquant un unique but à la dernière minute. Une réédition de sa victoire en finale de la Coupe d'Europe de 1982 - et une date que le prince n'avait pas manqué de souligner, dans un tweet publié juste avant le le lancement du match.

Cette sortie intervient alors que, plus tôt dans la journée, une poignée de grandes stars du football, dont l'ancien joueur écossais Ally McCoist, ont reçu les honneurs de William lors d'une cérémonie d'investiture au château de Windsor. A l'occasion d'une rare sortie publique conjointe, le prince et la princesse de Galles ont également rencontré une adolescente et aspirante photographe, atteinte d'une forme agressive de cancer.

Par la même occasion, Liz Hatton, 16 ans, a été autorisée à prendre des photos de l’investiture. image: kensington royal

Une rencontre forcément pleine d'émotions pour Kate, qui a annoncé le mois dernier être venue à bout de son propre traitement de «chimiothérapie préventive». C'était la première fois que la princesse de Galles était photographiée de retour «au travail» depuis l’annonce de cette heureuse nouvelle, bien que la réunion ait été qualifiée de «privée» et qu'elle ne soit pas consignée dans la circulaire de la Cour.