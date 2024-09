Le duc de Sussex célèbre ses 40 ans ce dimanche et il a eu droit à une bonne surprise de la part de sa royale famille, au Royaume-Uni. getty/watson

Ce geste de la famille royale pour le prince Harry est totalement inattendu

Qui dit occasion spéciale, dit attention spéciale. A l'occasion de l'entrée du prince Harry dans sa quatrième décennie, ce dimanche, sa famille a tendu un rarissime «rameau d'olivier».

C'est ce qu'on appelle une «percée majeure», dans le langage guerrier qui définit les rapports entre le prince exilé et sa famille depuis plus de quatre ans. Ce 15 septembre, alors qu'Harry vient de franchir le cap symbolique de la quarantaine, Charles III s'est fendu d'un rare message publique à l'intention de son fils. Bientôt suivi, qui l'eût cru, de son frère William.

Un geste à la fois anodin et ô combien dramatique, qui ne manquera pas d'alimenter l'espoir que les frangins en guerre ouverte depuis plusieurs années puissent finir par se réconcilier.

Un message inattendu

Le roi d'Angleterre a été le premier à franchir le pas dimanche matin, sur le compte officiel X de la famille royale, géré par le bureau de Charles au palais de Buckingham. «Je souhaite au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire aujourd'hui!», a écrit le monarque, aux côtés d'une photo d'Harry tout sourire lors d'une visite aux laboratoires Dogpatch à Dublin, en Irlande, en 2018.

Deux heures plus tard, au tour du prince de Galles et de son épouse, Kate Middleton, de lui emboîter le pas et de repartager le message: «Nous souhaitons un joyeux 40e anniversaire au duc de Sussex!». Des mots simples, mais un geste hautement symbolique.

Car il constitue une remarquable avancée par rapport aux 39 ans du prince, célébrés l'an dernier dans une brasserie de Düsseldorf, en Allemagne. L'évènement avait été marqué par un silence radio assourdissant sur les canaux royaux. Pas un message publique. Pas même un petit emoji. Une absence douloureuse étant donné que, jusqu'en 2021, les anniversaires d'Harry avaient toujours été célébrés à force de photographies, icônes de ballons et souhaits d'anniversaire chaleureux.

L'espoir d'une amélioration

Le message de ce dimanche est d'autant plus appréciable que les relations entre Harry et son père auraient été particulièrement tendues ces derniers mois. Alors que des proches du duc de Sussex ont confié au Daily Beast que le roi avait presque cessé de répondre aux appels téléphoniques de son fils au cours de l'été, d'autres sources sont allés jusqu'à affirmer au magazine People qu'ils «ne se parlaient plus» du tout.

Aux origines des tensions ? Le roi serait profondément courroucé par l'action en justice en cours de de son fils contre le gouvernement britannique pour obtenir une sécurité automatique, lorsque sa famille se trouve au Royaume-Uni. Pour preuve que le sujet est ultra-sensible, le duc n'a pas rencontré son père le mois dernier, lors d'un passage au Royaume-Uni pour une cérémonie d'hommage après la mort de son oncle, Lord Fellowes.

Un voyage express durant lequel Harry a séjourné chez son oncle, Charles Spencer, à Althorp House, où sa défunte mère Diana a grandi. L'hommage sitôt terminé, le duc s'est hâté de rentrer chez lui, en Californie, auprès de sa femme Meghan et leurs enfants.

Ceci dit, les relations pour le moins glaciales avec son père pourraient presque passer pour «chaleureuses» en comparaison avec celles avec son frère aîné, William. Un fossé béant et spectaculaire, illustré le mois dernier alors qu'ils se trouvaient dans la même église pour les funérailles du beau-frère de leur mère.



Le prince William et son frère Harry (ici en 2022, aux funérailles de la reine Elizabeth) ne se sont pas adressés la parole lorsqu'ils se sont croisés le mois dernier, aux funérailles de leur oncle. Keystone

Selon des témoins sur place, l'héritier du trône et son «suppléant» étaient installés dans des coins séparés et n'ont pas interagi l'un avec l'autre. Un partisan de Harry a susurré au Daily Mail que la relation entre les frères restait définitivement «compliquée».

«J'aimerais toujours penser qu'ils pourraient parler, un jour. Mais il y a un long chemin à parcourir et nous n'en sommes certainement pas plus près aujourd'hui» Un proche de Harry, au Daily Mail.

En attendant, il est entendu que Harry fêtera son anniversaire en privé ce dimanche, entouré d'amis, de sa femme et de leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet. Après une fête dans la pelouse fondante du manoir californien de Montecito, le duc aurait prévu une escapade à la montagne avec quelques membres de son cercle rapproché.

Un ami du souverain a déclaré au Daily Beast qu'il s'attendait à ce que Harry et Charles échangent au téléphone dans la journée. «Je suis sûr qu'un appel sera programmé. Ils se sont parlé le jour de l'anniversaire de Charles. Ce message est un rameau d'olivier important de la part du roi, et la balle est désormais dans le camp d'Harry.» Comme toujours, en fait, depuis son départ fracassant pour les Etats-Unis.