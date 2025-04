Le couple aura une manière bien à lui de marquer cet anniversaire. reuters/watson

Comment Kate et William marqueront leurs 14 ans de mariage

Comme le temps passe! Le futur roi et la future reine d'Angleterre célébreront leurs 14 ans de mariage, le 29 avril prochain.

Qu'il semble loin le temps où, il y a 20 ans tout pile, en 2005, les tabloïds britanniques se gaussaient de «Waity Katie», l'éternelle petite amie piétinant soi-disant pour une bague de fiançailles. Car c'est bien leurs 14 ans de mariage que le prince et la princesse de Galles sont sur le point de fêter, le 29 avril prochain.

Selon le Times, Kate et William prendront pour l'occasion la direction de l'Ecosse. Plus précisément de l'île de Mull, au large de la côte ouest. 2000 habitants et la promesse de paysages sauvages, de côtes tourmentées, de falaises rocheuses et de plages de sable balayées par un vent glacial.

L'île se trouve dans les mers intérieures de la côte ouest de l'Ecosse. visitscotland

Une île avec laquelle William entretient un lien particulier puisqu'elle fait partie des terres autrefois gouvernées par le «Lord of Isles» - l'un des nombreux titres écossais dont il a hérités de son père lorsque Charles est devenu roi.

Lorsqu'ils sont en Ecosse, William et Kate sont d'ailleurs officiellement connus sous leurs titres écossais: le duc et la duchesse de Rothesay. Image: Chris Jackson Collection

Ce n'est pas parce qu'il marque un grand évènement que le couple restera oisif, une fois sur place. Lors de ce déplacement de deux jours, qui démarre dans la ville principale de Tobermory, Kate et William animeront la galerie avec une visite des principaux centres communautaires et économiques du coin - sans oublier l'indispensable dégustation des spécialités locales.

Des rencontres avec des écoliers, des moutons des Hébrides et des gardes forestiers de l'île sont également au programme, indique le palais de Kensington.

Une manière bien sobre de célébrer l'anniversaire de ces partenaires de plus de 20 ans, qui se sont rencontrés à l'université St Andrews (toujours en Ecosse), en 2001. Pour rappel, Kate et William ont partagé un appartement durant leur deuxième année d'université, en 2002, avec deux autres amis. C'est cette même année que la jeune femme a participé à un défilé de mode caritatif dans une robe transparente devenue iconique - et «à partir de là que tout a vraiment commencé», comme l'a glissé William sur la chaîne ITV, en 2010.

La date exacte à laquelle l'amitié a viré à l'idylle n'a jamais été révélée, mais on suppose que le basculement a opéré vers Noël 2003. La nouvelle a été confirmée en mars 2004, lorsque les tourteraux ont été photographiés en pleines vacances de ski en Suisse, à Klosters, dans les Grisons.

Le début d'une longue et discrète relation, marquée par deux ruptures, avant l'annonce des fiançailles en 2010. Vous connaissez la suite. (mbr)