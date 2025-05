Annie Knight a tout raconté dans son podcast. photos: instagram

«583 mecs, c'est trop»: Cette star d'OnlyFans a fini à l'hôpital

La star d'OnlyFans Annie Knight s'est lancé un défi gargantuesque: coucher avec plus de 500 hommes en quelques heures. Elle explique que son corps a beaucoup souffert.

Nouveau jour, nouveau défi pour les stars d'OnlyFans, dont on découvre toutes les semaines de nouveaux profils. On avait déjà fait connaissance avec Bonnie Blue, qui assure avec couché avec 1057 hommes en 12 heures seulement, ou encore Lily Phillips, qui aurait couché avec 101 hommes en 24 heures et dont l'exploit a été relaté en détail dans un documentaire disponible sur YouTube. A présent, voici Annie Knight.

Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'une Australienne, créatrice de contenu pour adulte qui s'était fixé ses propres objectifs de carrière pour se démarquer sur ce marché qui commence décidément à devenir saturé: coucher avec 583 hommes. Mais pas question de lambiner: ce dimanche 18 mai, la tâche a été pliée en six heures.

La prouesse, filmée et largement relayée sur les réseaux, n'a pas été sans conséquence pour la santé physique de la jeune femme de 28 ans. Celle-ci a révélé avoir saigné abondamment dans les heures qui ont suivi l'effort. Pour ne rien arranger, l'Australienne souffre d'endométriose, une maladie gynécologique parfois évolutive qui peut se révéler très douloureuse.

Conséquence: elle a dû être hospitalisée. Analyses de sang et autres examens médicaux ont été nécessaires, comme elle l'a confié au média US Weekly.

«Je ne vais pas très bien, j'ai beaucoup saigné depuis le défi. J'avais vraiment mal en bas et je me suis fait une petite coupure»

Avant tout, l'exercice a eu une des conséquences sur son endométriose. De ses mots, son corps «vient de heurter un mur». Annie se sent «épuisée» et «brûlée», mais pense «avoir bon espoir de guérison».

«C'est trop»

L'Australienne s'est dite d'autant plus stressée que, alors qu'elle organisait son défi, elle a acquis la maison de ses rêves. On ne voit pas trop le lien entre les deux sujets, nous direz-vous, mais on peut en conclure qu'elle a dû faire preuve de beaucoup de polyvalence, ainsi que d'un gros sens de l'organisation. «Je vais certainement m'en sortir. Je ne vais pas me laisser ralentir», a-t-elle encore assuré.

La marathonienne du sexe en est arrivée à une conclusion qui semble fort sage. Elle a partagé une photo d'elle sur son lit d'hôpital en blouse bleue, légendant:

«J'imagine que 583 mecs en une journée, ce n'est pas si bon pour le corps»

«30 secondes chacun»

Annie a précisé avoir eu du mal à battre son propre record, car son maximum jusqu'ici était de «24 (hommes) en une journée.»

Au début du processus, Annie pensait rameuter quelque 200 motivés. Or, ils furent pas loin de 2000 à postuler, ce dont elle se dit «absolument ravie». Elle a détaillé son gang bang dans un podcast intitulé Annie Knight Unhinged. Sur Instagram, dans une version plus soft en mode vlog, on la voit d'abord promener son petit chien, se prendre en selfie dans un miroir, avant d'être filmée en sous-vêtements rouges sur un lit, une pile de capotes sur le bas-côté. Des hommes attendent en file.

Tous les participants devaient porter un préservatif, ainsi qu'une cagoule rose, comme le montrent les images partagées.

L'exercice fut très fluide, selon les mots de la principale intéressée, puisque tout a été orchestré avec la rigueur d'un séminaire. Des groupes venaient par tranches horaires d'une heure, puis Annie avait une pause de 15 minutes. Chaque homme disposait de «30 secondes à une minute chacun».

«Parfois, on était dix et huit d'entre eux peinaient vraiment à démarrer. Alors, je laissais plus de temps aux gars qui étaient prêts, pendant qu'ils se préparaient, et ça marchait plutôt bien (...) Et puis, j'avais des groupes où tout le monde était prêt, donc on disait "Bon, tout le monde a 30 secondes, on ne peut pas perdre de temps"» Annie Knight

Annie Knight a en outre assuré qu'elle avait tout payé elle-même – y compris la salle, les cinéastes, la sécurité, et les préservatifs. Coût total du binz: quelque 10 000 dollars.

Au niveau du ressenti, Annie dit avoir souffert de douleurs au bras, au dos et aux abdos à partir de la quatrième heure. «Je pense que c'était ce qui m'a le plus choquée.»

L'Australienne n'est cependant pas arrivée sans préparation le jour J. Elle avait pris soin au préalable de contacter la Britannique Bonnie Blue, pour obtenir des conseils.

Impact mental

Ce genre de défi n'est pas sans conséquence pour la santé physique et mentale des jeunes femmes. Après avoir couché avec 100 hommes, Lily Phillips avait par exemple fondu en larmes, assurant s'être sentie comme un robot. «Parfois, on se dissocie et ce n'est plus du tout comme du sexe normal», avait rapporté Lily dans une vidéo devenue virale, confiant ne se souvenir que de «cinq, six, dix mecs, et c'est tout», après son défi.

Une réaction qu'Annie dit ne pas comprendre. Elle a glissé que son petit ami l'avait même félicitée après son défi, lui envoyant un «Bravo» par message. «Il était très fier», achève Annie, qui compte bien se fixer de nouveaux défis à l'avenir.