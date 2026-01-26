Giovanni Franzoni (devant) et Cyprien Sarrazin (derrière) possèdent deux trajectoires assez similaire. Image: Keystone / montage watson

Giovanni Franzoni s'érige en sérieux rival de Marco Odermatt

Giovanni Franzoni a privé Marco Odermatt d'un sacre sur la Streif de Kitzbühel. La nouvelle coqueluche du ski transalpin présente certaines similitudes avec un certain Cyprien Sarrazin.

Nul n'aurait parié sur une telle saison de Giovanni Franzoni à l'aube de cet hiver olympique. Porté peut-être par le désir de briller aux JO de Milan-Cortina, l'Italien évolue sur un nuage, habité par cet état de grâce où tout semble possible. Il ose tout, risque tout: tailler une ligne tendue à l'extrême dans le vertigineux Steilhang, skier une trajectoire féline dans le Lärchenschuss, dévaler avec une précision d'orfèvre la mythique Traverse de Kitzbühel.

En un mot, Giovanni Franzoni était le plus fort ce samedi 24 janvier 2026, il a écoeuré un Marco Odermatt en larmes sur le podium et auteur d'une manche tout aussi sublime. Le Nidwaldien parle même d'«une vraie défaite».

Surtout, dans la lecture que nous avons après le week-end des courses du Hahnenkhamm, on aurait tendance à croire qu'un nouveau Cyprien Sarrazin est arrivé pour chatouiller Marco Odermatt.

Comparaison n'est pas raison, certes, mais l'itinéraire d'un prodige freiné par les blessures est un signal qui rappelle Cyprien Sarrazin, encore en convalescence après sa terrible chute en 2024 à Bormio. Franzoni, victime d’une chute à Wengen en 2023, un genou gauche en miettes, avait mis du temps à revenir. Mieux, Franzoni s'est fait connaître comme un spécialiste de slalom géant. Comme le Français.

Leur technique de géantiste désormais adaptée à leurs qualités de descendeur. Les deux athlètes étaient attendus dans la discipline technique, avant qu'ils fassent de gros dégâts en vitesse.

Stéphane Mougin, responsable course pour la marque Rossignol, précisait à SkiChrono:

«Il est arrivé par le géant et maintenant, il sait faire des grands virages à haute vitesse»

Autre facteur, Franzoni et Sarrazin partagent la même marque, Rossignol.

Des itinéraires semblables

Pour appuyer davantage notre propos, la trajectoire de Giovanni Franzoni cette saison présente de troublantes similitudes avec celle de Cyprien Sarrazin. Le descendeur du Dévoluy s'était révélé à Val Gardena après un gros week-end dans la station italienne (deux fois quatrième, en descente et en super-G). La suite, nous la connaissons: le Français était devenu injouable et avait dominé Bormio, avant de s'incliner face à Marco Odermatt à Wengen, puis de claquer deux victoires lors des descentes de la Streif.

Giovanni Franzoni a skié une grande manche sur la Streif. Image: APA/APA

Giovanni Franzoni, quant à lui, suit la même ascension que le descendeur tricolore. Après un podium en super-G sur la Saslong en décembre 2025, il enchaîne deux descentes solides (8e et 12e). L'éclosion survient à Wengen: après avoir dominé les entraînements du Lauberhorn, il s'adjuge sa première victoire en super-G. Le lendemain, malgré un dossard défavorable, il hisse ses spatules sur le podium, devancé seulement par Marco Odermatt et Vincent Kriechmayr. Déjà très puissant dans la station bernoise, il est apparu redoutable sur la descente la plus exigeante du circuit.

Entre ces deux skieurs de la marque Rossignol, les similitudes s'imposent comme une évidence: deux trajectoires étrangement parallèles, deux purs talents freinés par les blessures avant d'éclore en cours de saison, mais dans une discipline qui n'est pourtant pas leur domaine de prédilection. Les deux hommes étaient considérés, sur le papier, comme des géantistes. Même si Franzoni avait déjà fait montre d'une certaine aisance avec les long skis aux pieds: il compile trois titres (super-G en 2021, descente et combiné en 2023), ains qu'une médaille d’argent en géant (2021) et une autre de bronze en super-G (2023).

Mais comme vous le diront les experts des lattes, le slalom géant est la pierre angulaire du ski alpin. Si le Français et l'Italien sont ou ont été d'excellents géantistes, ce n'est pas un hasard s'ils brillent aujourd'hui en descente.

En attendant, Cyprien Sarrazin n'est pas encore prêt à rechausser les skis. Giovanni Franzoni, lui, s'apprête à défier l'Olympe, à toucher au Graal du sport. Ce natif des rives du lac de Garde, en Lombardie, enchaîne les victoires et incarne à merveille cette phrase de Cristiano Ronaldo: «Les buts, c'est comme le ketchup: quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps.» Reste à savoir si le tube ne sera pas totalement tari avant la descente olympique de Bormio. Une première réponse sera donnée le 1er février lors de la descente de Crans-Montana. Pour les JO, il faudra attendre le 7 février et le tapis de glace de la Stelvio.