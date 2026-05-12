Pas de Tour de Romandie féminin cette année Le directeur du Tour de Romandie Richard Chassot est à la recherche de sponsors. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Tour de Romandie féminin n’aura pas lieu en 2026.

Initialement prévue du 4 au 6 septembre prochain, la 5e édition de l’épreuve est reportée d’une année, ont annoncé Richard Chassot, directeur et organisateur des Tours de Romandie, et la Fondation propriétaire des deux événements UCI WorldTour.

Les organisateurs évoquent principalement deux raisons pour justifier cette décision. D’une part, la forte concentration de grands événements sportifs en Suisse romande ces prochains mois - Mondial de hockey et grand départ du Tour de France femmes notamment, à quoi s'ajoute l'impact du Sommet du G7 en France voisine - "mobilise largement les ressources indispensables à l’organisation d’une course cycliste internationale" (sécurité, logistique, bénévoles).

D’autre part, le Tour de Romandie féminin ne dispose pas encore, à ce stade, des soutiens financiers nécessaires pour garantir la tenue de l’édition 2026.

Les responsables de l’épreuve ont donc décidé de prendre "une décision rapide (...)", en choisissant le report à 2027, notamment par respect pour les comités locaux déjà impliqués dans la préparation des étapes. Le report doit également permettre de préserver l’équilibre financier de la Fondation et d’assurer, à terme, la qualité et la pérennité de la compétition.

Les organisateurs se montrent toutefois optimistes pour l’avenir. Portés par le succès populaire et sportif du Tour de Romandie masculin 2026, ils indiquent avoir engagé des discussions prometteuses avec plusieurs partenaires durant la dernière édition. De quoi envisager plus sereinement le financement futur de l’épreuve féminine.



Ruud écoeure Musetti Casper Ruud poursuit sa route au Foro Italico. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Le Norvégien Casper Ruud a rallié les quarts de finale du Masters 1000 de Rome en dominant Lorenzo Musetti (ATP 10). Il a gagné 6-3 6-1 face à l'Italien, demi-finaliste l'an dernier à Foro Italico.

Le Norvégien, 25e mondial, finaliste à Roland-Garros en 2022 et 2023, disputera son cinquième quart de finale à Rome en sept participations, avec des demi-finales pour meilleur résultat en 2020, 2022 et 2023.

Au récent Masters 1000 de Madrid, Musetti avait été limité par une blessure à la cuisse gauche qui a requis durant son match contre Ruud une intervention du staff médical du tournoi.

Le prochain adversaire de Ruud sera le Russe Karen Kachanov (ATP 15), qui a stoppé l'une des sensations du tournoi, le Croate Dino Prizmic (ATP 79), 6-1 7-6 (7/2).



Jan Cadieux tient son équipe, Janis Moser dans le groupe Jan Cadieux a tranché pour former la sélection suisse qui entamera son Mondial vendredi contre les Etats-Unis. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi.

Au terme des derniers ajustements dans la foulée des matches de l'Euro League, le coach de l'équipe de Suisse a retenu trois gardiens, huit défenseurs et 14 attaquants pour former son groupe qui compte six joueurs de NHL.

Comme annoncé la semaine dernière, le défenseur Janis Moser, des Lightning de Tampa Bay, rejoint la sélection. Les défenseurs Giancarlo Chanton, Fabian Heldner et Simon Seiler ainsi que les attaquants Yannick Frehner et Tyler Moy ne font en revanche pas partie de l'équipe.

La participation de Philipp Kurashev, qui doit encore passer des examens médicaux, sera réévaluée de jour en jour.

"La décision concernant la sélection pour le Championnat du monde a été tout sauf facile. Tous les joueurs ont fait preuve d’un engagement énorme au cours des quatre dernières semaines de préparation et ont tout donné pour la Suisse. Même ceux qui ne participeront pas au Mondial à domicile ont marqué l’équipe de leur empreinte grâce à leur engagement et leur attitude et ont poussé leurs coéquipiers au quotidien, déclare Jan Cadieux dans un communiqué de la fédération.

Et de poursuivre: "Chaque joueur a contribué à notre progression en tant qu’équipe. Les prochains entraînements serviront désormais à peaufiner les derniers détails. L’impatience est immense à l’approche du coup d’envoi du Championnat du monde contre les Etats-Unis."



Servette se sépare de Guillemenot Le contrat de Jérémy Guillemenot à Servette n'est pas renouvelé. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette se sépare de Jérémy Guillemenot. Le contrat de l'attaquant, enfant du Servette arrivé au club à l'âge de 12 ans, n'a pas été renouvelé, annoncent les Grenat.

Jeremy Guillemenot (28 ans) a presque tout connu au club. Champion de Suisse M18 sous Massimo Lombardo en 2015, il a fait ses premières apparitions comme pro la même année, avant de partir à l'étranger, avec les M19 de Barcelone notamment, puis de revenir en 2023 dans le club de son coeur, en provenance de St-Gall. Il a remporté la Coupe de Suisse avec Servette en 2024, non sans passer par des moments difficiles ces dernières saisons. Il a inscrit 6 buts cette saison en Championnat.

Guillemenot arrive en fin de contrat cet été. Un hommage lui sera rendu lors de la dernière rencontre à domicile de la saison ce mardi au Stade de Genève contre le Lausanne-Sport.



Stefan Abplanalp passe au skicross Stefan Abplanalp le 31 janvier à Crans-Montana, après la victoire en super-G de Malorie Blanc (dans ses bras), alors sa protégée dans l'équipe de vitesse. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stefan Abplanalp (53 ans) a été nommé entraîneur en chef du skicross suisse, succédant à Enrico Vetsch. Il était jusqu'à présent responsable du groupe de vitesse de ski alpin chez les femmes.

"Nous attendons de Stefan Abplanalp de nouvelles impulsions", déclare dans le communiqué de Swiss Ski Sacha Giger, directeur du freestyle, du snowboard et du télémark à Swiss-Ski. "Stefan a le don de transmettre à ses équipes son énergie positive et son enthousiasme. Nous sommes convaincus que cette équipe sous la conduite de Ralph Pfäffli (directeur sportif du skicross et snowboard) et avec Stefan Abplanalp comme entraîneur en chef poursuivra sur la voie du succès qu'il connaît depuis de nombreuses années."

Swiss Ski mène une collaboration qui a fait ses preuves entre skicross et ski alpin. Cela se manifeste au niveau de la recherche, du développement, de la formation, de l'échange de talents et du partage de connaissances. C'est dans cet esprit que s'inscrit la nomination d'Abplanalp, qui a forgé sa réputation dans le ski alpin.

"J'ai depuis de nombreuses années de bons contacts avec l'équipe de skicross. Je suis stimulé à l'idée de transmettre mon savoir et mon expérience au service de ce sport", dit l'intéressé.

Son prédécesseur Enrico Vetsch quitte son poste de sa propre initiative. Il avait émis le souhait de longue date d'arrêter au terme du cycle olympique qui s'est clos à Milan/Cortina. Le Grison entend passer davantage de temps avec sa famille se réorienter professionnellement.



Raphael Diaz (40 ans) prolonge sa carrière à Zoug Raphael Diaz, 40 ans, prolonge sa carri鑽e avec Zoug. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI A 40 ans, Raphael Diaz poursuit sa carrière. Le défenseur a prolongé d'une saison son contrat avec Zoug.

"Pur" Zougois, le natif de Baar a commencé sa carrière dans la cité du kirsch il y a 23 ans. Sous les couleurs zougoises, puis en NHL qu'il a rejointe en 2011, il a forgé son talent qui a fait de lui un des piliers de l'équipe de Suisse (vice-champion du monde en 2013 et 2018).

Après sa carrière outre-Atlantique, Diaz est revenu une première fois à Zoug en 2019, menant l'équipe à la victoire en Coupe en 2019 et au titre national en 2021.

Il s'est ensuite engagé pour quatre ans avec Fribourg-Gottéron, avant de revenir en Suisse centrale la saison dernière, qui n'a pas été facile pour lui. Il a été gêné pendant des mois par les séquelles d'une blessure à la tête. Il n'a disputé que 18 matches.



L'Avalanche proche des demi-finales Parker Kelly, au centre, jubile après avoir inscrit le 3-2 pour Colorado contre Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr L'Avalanche du Colorado a peut-être fait un pas décisif vers la qualification pour les demi-finales de NHL en allant gagner 5-2 contre Minnesota lundi. La franchise de Denver mène 3-1 dans la série.

En cas de nouvelle victoire, l'Avalanche accèderait aux demi-finales pour la première fois depuis 2022, lorsqu'elle avait soulevé la Coupe Stanley.

Le succès à Saint Paul contre le Wild lundi est une réponse cinglante après la défaite subie deux jours plus tôt au même endroit (5-1). Le vainqueur de la saison régulière a passé l'épaule dans le troisième tiers, sous l'impulsion du Canadien Parker Kelly, auteur de son premier but en play-off sur le 3-2.

Le topscorer Nathan MacKinnon puis Brock Nelson, quelques secondes avant la sirène finale dans la cage vide, ont scellé le score. Colorado aura l'occasion de plier l'affaire à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi.



Les Lakers de LeBron James éliminés par le Thunder Quo vadis LeBron James (à dr., face à Ajay Mitchell)? La superstar , à 41 ans, sera agent libre cet été. Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Les Los Angeles Lakers de LeBron James, dont l'avenir est incertain à 41 ans, ont été balayés 4-0 lundi au deuxième tour des play-off NBA par le Thunder d'Oklahoma City.

Ce dernier a remporté l'Acte IV 115-110 en Californie.

LeBron James termine sa 23e saison NBA sans contrat et sans avoir tranché son avenir, lui qui n'a jamais donné de date pour sa retraite.

Le "King", auteur de 24 points lundi, se retrouve agent libre cet été, lui donnant la possibilité de prolonger à Los Angeles ou de tenter un dernier défi ailleurs, alors que des rumeurs l'envoient à Cleveland ou auprès des Golden State Warriors.

Après avoir sorti les Houston Rockets au premier tour, les Lakers ont été impuissants face au Thunder, champion en titre qui retrouve la finale de conférence Ouest sans avoir perdu une rencontre de play-off.

Le MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander a mené les siens avec 35 points dans un quatrième quart-temps bouillant. Marcus Smart a donné l'avantage aux locaux à 40 secondes de la sirène avant un panier musclé de Chet Holmgren pour OKC, un raté de LeBron, puis un dernier passage assuré sur la ligne des lancers francs par SGA.

Plus tôt, les Cleveland Cavaliers avaient réussi à égaliser dans la journée à 2-2 face aux Detroit Pistons, grâce à un succès 112-103.

Donovan Mitchell a mené la charge avec 43 points, dont 39 après la pause, de quoi égaler le record sur une période en play-off d'Eric "Sleepy" Floyd en 1987 avec les Warriors.



Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien La pression est un privilège, avait affirmé la légende du tennis Billie Jean King. Audrey Werro a fait sien cet adage et n'a pas peur d'afficher ses ambitions sur le 800 m.

Timide, la Fribourgeoise l'est toujours quelque peu. Mais, à désormais 22 ans, elle n'a plus la moindre appréhension, que ce soit à l'heure de se présenter face aux représentants des médias ou au moment de défier les cadors du double tour de piste.

"Cette médaille fut un soulagement", réaffirme la récente vice-championne du monde en salle du 800 m, qui s'est confiée à la presse mercredi dernier à Berne à l'occasion du "media day" de Swiss Athletics. "Cela m'a donné encore plus de motivation de voir que je pouvais m'imposer face aux meilleures", poursuit-elle.

La vice-championne du monde M20 (en 2022) et championne d'Europe M23 (en 2025) écarte l'idée que cette performance de choix puisse l'empêcher de poursuivre sa progression sans stress supplémentaire. "Tout ce que j'ai pu réussir jusqu'ici constitue déjà un honneur. Cela ne m'amène pas plus de pression", assure-t-elle.

Trois secondes de mieux Audrey Werro, qui a décroché le 22 mars à Torun son premier podium dans un grand championnat élite, n'a pas eu peur de se frotter à la star de la discipline Kelly Hodgkinson en finale. Elle a certes dû s'incliner devant l'Anglaise, victorieuse en 1'55''30, mais a maîtrisé son sujet dans les derniers mètres pour se parer d'argent.

La grande Fribourgeoise a alors amélioré pour la troisième fois de la saison son record de Suisse indoor pour le porter à 1'56''64. Soit plus de trois secondes de mieux que la marque qu'elle avait établie un an plus tôt aux Mondiaux de Nankin, où elle avait terminé à une cruelle 4e place à 0''01 du bronze.

Sa progression se poursuit donc. L'été dernier, elle avait également battu trois fois son record national en plein air: 1'57''25 à la fin mai, 1'56''29 lors des championnats de Suisse à Frauenfeld le 24 août puis 1'55''91 quatre jours plus tard à Zurich où elle avait triomphé pour la première fois sur le front de la Ligue de diamant.

Deux visages S'il n'y a jamais eu le moindre doute quant à sa capacité à courir très vite, Audrey Werro a dû se faire violence pour apprendre à jouer des coudes. Jusqu'à l'année dernière, elle flanchait (presque) toujours lorsqu'il s'agissait de se frotter au reste du peloton, comme en finale à Nankin 2025.

Mais "j'arrive à me montrer méchante en course maintenant", se félicite-t-elle. "En compétition, je ne suis pas la même personne que dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas besoin de me forcer, cela vient tout naturellement", affirme encore celle qui est désormais no 3 dans sa discipline selon le classement de World Athletics.

"En 2022-2023, c'était beaucoup plus dur de me faire ma place. Maintenant cela vient tout seul", répète Audrey Werro qui, si elle est désormais à l'aise au sein du peloton, ne va pas pour autant changer sa philosophie: "J'aime toujours autant courir à l'avant", rappelle-t-elle.

"Ca reste la tactique que j'apprécie le plus. Mais j'ai prouvé durant la dernière saison indoor que je suis maintenant capable de bien courir dans toutes les situations", assure encore la 6e des Mondiaux 2025 en plein air, qui se réjouit d'en découdre au plus haut niveau ce printemps.

Affronter les meilleures, la seule solution Son nouveau statut lui permettra de s'aligner régulièrement en Ligue de diamant, où elle sera en lice une première fois le 31 mai à Rabat. "Seules ces courses de très haut niveau permettent d'acquérir l'expérience nécessaire dans les grands championnats", là où elle espère bien continuer de s'illustrer.

L'énorme densité du 800 m ne lui laisse d'ailleurs pas le choix. "C'est un défi supplémentaire. Mais cela ne me dérange pas. Cela change la dynamique, et cela donne plus de visibilité à cette épreuve", poursuit l'athlète du CA Belfaux, qui n'a décidément pas froid aux yeux.

L'arrivée de la Néerlandaise Femke Bol, qui passe au double tour de piste après avoir brillé sur 400 m haies (et 400 m plat), va encore compliquer sa tâche. Mais elle n'a pas peur d'en découdre avec une adversaire supplémentaire de premier plan. "Femke sera prête. Mais un 800 m est très différent d'un 400", glisse Audrey Werro.

"Je peux battre Kelly Hodgkinson" La Fribourgeoise est passée dans une autre dimension. Et ce n'est pas un hasard: depuis qu'elle a terminé sa maturité gymnasiale, elle a tout loisir de se consacrer pleinement à l'athlétisme. "Je suis pro depuis 8-9 mois. J'ai beaucoup plus de temps pour récupérer, pour participer à des camps d'entraînement", apprécie-t-elle.

La protégée de la coach Christiane Nuoffer-Berset ne veut néanmoins pas brûler les étapes. "Je ne connais pas mes limites, j'espère juste en être encore loin", sourit celle qui n'a pas d'objectif chronométrique précis: "Je ne veux pas m'avancer. Je veux juste continuer à m'améliorer, même si c'est pour quelques centièmes."

Audrey Werro est en revanche claire lorsqu'on lui demande son objectif pour les prochains championnats d'Europe en plein air de Birmingham (10-16 août). "Je viserai une médaille", lâche-t-elle, bien consciente néanmoins que tout est encore loin d'être parfait dans son approche tactique.

"J'ai déjà fait de gros progrès tactiquement. Maintenant, je dois être capable de prendre plus rapidement des décisions en course, et de m'y tenir", concède la Fribourgeoise, pour qui la championne olympique 2024 Kelly Hodgkinson (PB 1'54''61) est bien la référence absolue sur 800 m.

"Je pense que Kelly Hodgkinson est capable de battre le record du monde", détenu depuis 1983 par la Tchèque Jarmila Kratochvilova (1'53''28), affirme-t-elle d'ailleurs. Mais "je pense aussi que je peux battre Kelly Hodgkinson", enchaîne-t-elle. "Personne n'est imbattable."



Duel à haut risque entre Winterthour et Grasshopper Grasshopper et Winterthour s'affrontent mardi soir dans un duel décisif contre la relégation (20h30). Les deux cancres ne sont séparés que de 4 points à deux journées de la fin de la Super League.

Lanterne rouge, "Winti" a maintenu l'espoir de disputer le barrage en battant le Lausanne-Sport samedi (2-1). Dans le même temps, GC a manqué l'occasion de se mettre à l'abri en s'inclinant dans le derby de la Limmat contre le FC Zurich (2-1).

Les deux derniers du classement se retrouvent donc au Letzigrund pour un "match de la peur". En cas de victoire de Winterthour, tout se jouerait samedi lors de la dernière journée, qui verra Winti accueillir Lucerne et Grasshopper se rendre à Lausanne.

Deux autres matches sans enjeu du Relegation Group se tiendront mardi soir: un derby lémanique entre Servette et le LS à Genève et un duel en Suisse centrale entre Lucerne et Zurich.



ChL: Aarau s'empare de la première place avant la dernière journée David Acquah a délivré Aarau en toute fin de rencontre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Aarau s'est imposé 2-1 à Vaduz lors de la 35e journée de Challenge League. La promotion directe en Super League se jouera lors de la clôture de la saison vendredi.

Vaduz (78 points) n'est pas parvenu à obtenir le succès qui l'aurait propulsé en première division, et laisse les Argoviens prendre la tête du classement pour un point avant la dernière journée. David Acquah a délivré les siens au bout du temps additionnel (90e+4).

Les deux candidats à la promotion se sont neutralisés en première période, Milos Cocic étant parvenu à égaliser pour les Liechtensteinois huit minutes après l'ouverture du score de Shqelkim Vladi à la 37e. Désormais en position défavorable, Vaduz doit espérer un faux-pas des hommes de Brunello Iacopetta face à Yverdon au Brügglifeld, et est de son côté condamné au succès face à Wil vendredi.

Bellinzone officiellement relégué La lanterne rouge Bellinzone (22 points), battu 4-2 par Wil, sera reléguée au terme de la saison. Les Tessinois, déjà condamnés à l'exploit au vu de leur mauvaise différence de but, ne peuvent plus revenir la neuvième place occupée par le Stade nyonnais et ses 28 unités.

Vainqueur d'Etoile Carouge 3-0 grâce aux réussites de Salim Ben Seghit (10e), de Lavdrim Hajrulahu (38e) et du meilleur buteur du championnat Shkelqim Demhasaj (70e), Neuchâtel Xamax est en bonne posture dans la lutte pour la 4e place. Les protégés d'Anthony Braizat devancent le Stade Lausanne Ouchy, vainqueur de Nyon 3-1, de deux longueurs, avant leur déplacement dans le chef-lieu vaudois vendredi.

Enfin, Yverdon s'est imposé 3-1 à domicile face à Rapperswil-Jona au terme d'un match sans enjeu. Le club nord-vaudois, déjà certain de terminer à la troisième place, a fait la différence en deuxième période.



Mondial 2026: La Bosnie-Herzégovine avec six joueurs de Bundesliga Le joueur d'YB Armin Gigovic fera face à la Suisse en phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Bosnie-Herzégovine est la 1re des 48 équipes à dévoiler sa sélection pour le Mondial 2026. Celle qui affrontera la Suisse dans le groupe B dénombre six joueurs de Bundesliga dans son contingent.

Le sélectionneur national Sergej Barbarez (54 ans) a retenu dans son groupe de 26 joueurs Armin Gigovic (Young Boys), Ermedin Demirovic (passé par Saint-Gall) et Haris Tabakovic, qui a grandi en Suisse. L'attaquant de 40 ans Edin Dzeko (Schalke 04) est le capitaine de l'équipe. Il fait partie du sextuor qui évolue actuellement en Allemagne (Dzeko, Katic, Burnic, Vasilj, Demirovic, Tabakovic).

La Bosnie-Herzégovine participe pour la deuxième fois à une Coupe du monde. Elle fera ses débuts dans le tournoi le 12 juin contre le pays hôte, le Canada. Les Bosniaques disputeront leur deuxième match de phase de groupe contre la Suisse le 18 juin.



Ilves Tampere de retour à Davos après 54 ans d'absence Qui succédera à Davos lors de la prochaine Coupe Spengler? Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le plateau de la Coupe Spengler 2026 est au complet. Les Finlandais d'Ilves Tampere feront leur retour à Davos en décembre après plus de 50 ans d'absence, ont annoncé les organisateurs lundi.

Avec 16 titres de champion à son actif, Ilves Tampere compte parmi les clubs historiques du championnat finlandais, même si son dernier sacre remonte à plus de 40 ans. Il a participé à la Coupe Spengler pour la dernière fois en 1972 et avait terminé à la 3e place.

Ilves Tampere rejoint donc les Adler Mannheim (Allemagne), Frölunda (Suède), les US Collegiate Selects, Langnau et l'organisateur Davos pour la 98e édition de la Coupe Spengler.



Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester Les joueuses de Servette Chênois ont un pied et quatre orteils en finale des play-off de Women's Super League. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League PLAY-OFF. Servette Chênois a pris une option sérieuse sur la qualification pour la finale des play-off vendredi au Letzigrund. Les Genevoises se sont imposées 4-0 sur la pelouse du FC Zurich et aborderont le match retour vendredi avec un avantage considérable.

Championnes de Suisses en titre, les joueuses de Young Boys devraient elles aussi être au rendez-vous de la finale. Les Bernoises ont gagné 3-1 à Saint-Gall, repêché sur le tapis vert après la disqualification du FC Bâle au tour précédent.

PROMOTION-RELEGATION. Dans le même temps, Sion et Yverdon se battent pour la promotion dans l'élite. Les deux équipes romandes de LNB sont en lice dans le tour de promotion-relégation avec Lucerne et Thoune, les cancres de Women's Super League.

Après un excellent départ (deux victoires), les Yverdonnoises se sont inclinées dimanche à domicile devant Lucerne (2-1). A mi-parcours, les Nord-Vaudoises sont toujours deuxièmes de ce mini-groupe et pourraient faire un grand pas vers la promotion en cas de succès dimanche contre Thoune.

Battu pour la troisième fois en trois matches (défaite 4-1 samedi dans l'Oberland bernois), Sion a en revanche vu la Super League s'éloigner.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE. Iman Beney a joué un grand rôle dans la qualification de Manchester City dimanche pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Entrée en jeu à la 66e alors que les Cityzens étaient menées 2-0 par le Chelsea de Livia Peng (sur le banc), la Valaisanne a délivré deux passes décisives (86e/90e+1) pour arracher les prolongations.

La Jamaïcaine Khadija Shaw, déjà buteuse sur le 2-2, a ensuite inscrit le but de la victoire pour les Mancuniennes à la 103e. Elles affronteront Brighton en finale, le 31 mai à Wembley.

ITALIE. Déjà sacrée championne d'Italie le week-end dernier, l'AS Rome a enchaîné avec une belle victoire à Sassuolo (3-0). La Suissesse Alayah Pilgrim a participé à la fête en inscrivant le troisième but des Louves, sa sixième réussite de la saison toutes compétitions confondues.

ALLEMAGNE. Lydia Andrade est toujours autant en forme avec Cologne en Bundesliga. L'attaquante formée à Zurich a ouvert le score lors de la victoire contre Hambourg (2-1), marquant ainsi son troisième but en trois matches.

Avec le SC Fribourg, Alena Bienz a également trouvé le chemin des filets ce week-end lors d'une défaite 4-2 contre Wolfsburg. A noter également la promotion de Stuttgart, où évolue la Suissesse Julia Glaser, en première division allemande.

