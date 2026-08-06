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Le FC Sion sauve l’essentiel

Le FC Sion sauve l’essentiel

Après avoir tenu 40' à 10 contre 11, les Valaisans ont arraché le nul 2-2 face au FC Noah.
06.08.2026, 21:1606.08.2026, 21:16

Sion a sauvé l'essentiel lors de son match aller du 3e tour qualificatif de Conference League à Abovyan. Les hommes de Didier Tholot ont fait preuve de caractère en Arménie. Alors que Sion était mené 2-1 et réduit à 10, Ilyas Chouaref a permis aux siens d'égaliser d'une reprise de volée rageuse à la 57e. Sept minutes plus tard, Donat Rrudhani a subi une faute de dernier recours commise par Stone Mambo, permettant aux Suisses d'évoluer à 10 contre 10.

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Le match avait pourtant bien mal débuté pour Sion, qui a concédé l'ouverture du score sur un penalty dès la 5e, suite à une faute maladroite de Nias Hefti. L'inévitable Winsley Boteli avait inscrit le 1-1 huit minutes plus tard sur une relance d'Anthony Racioppi qui a pris de vitesse le FC Noah.

Gor Manvelyan a ensuite permis aux Arméniens de reprendre la main à la 20e, avant qu'Hefti ne soit averti une seconde fois sur une faute évitable au milieu de terrain. Les Sédunois retournent à Tourbillon avec la satisfaction d'avoir conservé toutes leurs chances en vue d'une qualification pour les play-off, dernier écueil avant d'accéder à la phase de ligue, une performance inédite pour Sion en Coupe d'Europe depuis son parcours en Europa League 2015/16. Pour cela, ils devront l'emporter à domicile jeudi prochain (20h15).

(sda/ats)

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